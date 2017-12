Italia - “Ucigaşa cu umbrela” cere ajutorul preşedintelui Napolitano

Doina Matei, condamnată la 16 ani de detenţie pentru uciderea unei tinere căreia i-a înfipt o umbrelă în ochi, la Roma, i-a trimis o scrisoare preşedintelui Italiei în care cere să ispăşească pedeapsa privativă de libertate într-un centru special, unde să poată avea grijă de cei doi copii ai săi. “M-am prostituat pentru a le oferi un viitor copiilor mei. Nu am venit în Italia pentru a deveni o infractoare. Nu îmi este ruşine că mi-am vîndut corpul în fiecare seară şi mi-aş da viaţa ca Vanessa să revină printre noi. Dar îmi este dor de cei doi copii”, declară Doina Matei în scrisoarea adresată preşedintelui Giorgio Napolitano. Doina Matei a ucis-o pe italianca Vanessa Russo, în vîrstă de 22 de ani, înfigîndu-i o umbrelă în ochi, în aprilie 2007, în timpul unei altercaţii izbucnite între cele două tinere, în staţia Termini a metroului din Roma. “Ajutaţi-mă, pentru că nu mai rezist să stau departe de cei doi copii de 6 şi 7 ani”, adaugă Doina Matei în scrisoarea citată de cotidianul “Il Messaggero”. “Nu voiam ca acea zi să vină vreodată. Nu mai am forţa să lupt cu suferinţele acestei vieţi. Daţi-mi o şansă, domnule Napolitano, sînteţi ultima mea speranţă. Închisoarea îmi termină viaţa şi îmi este teamă”, scrie Doina Matei. În următoarele zile, avocatul româncei va prezenta o cerere de ispăşire a pedepsei într-un centru special. Potrivit site-ului Newsrimini.it, Doina Matei ar dori să execute restul pedepsei privative de libertate într-un centru al comunităţii catolice Papa Ioan al XXIII-lea. Ministrul italian de Interne, Roberto Maroni, susţine că nu a existat niciodată o criză a infracţiunilor săvîrşite de imigranţi români în Italia. Roberto Maroni a catalogat drept excelentă cooperarea între Italia şi România şi foarte bună colaborarea între poliţiile din cele două ţări. Referindu-se la posibilitatea ispăşirii în România a pedepselor cu închisoarea pronunţate în Italia împotriva imigranţilor români, Maroni a explicat: “Există un acord, noi sîntem pregătiţi. Guvernul român a dat asigurări că nu vor fi probleme”. Roberto Maroni a făcut aceste declaraţii în conferinţa de presă organizată cu ocazia sfîrşitului de an.

Franţa - Şapte atentate simulate

Franţa a organizat, luni, un exerciţiu în cursul căruia au fost simulate şapte atentate simultane, scopul fiind testarea reacţiei serviciilor de securitate în cazul unor atentate potrivit scenariului de la Bombay. Exerciţiul a fost decis după atentatele din India, soldate cu moartea a 172 de persoane. Simularea a fost organizată de ministrul de Interne, Michele Alliot-Marie, printr-un sistem de tip teleconferinţă. Potrivit scenariului simulării, şapte atentate ar fi comise simultan la Paris, Lyon şi Marsilia, soldîndu-se cu 85 de morţi şi 312 răniţi, 114 fiind în stare gravă. Unul dintre atentatele virtuale ar viza celebrul Hotel Crillon, situat în Piaţa Concordiei din Paris, luat cu asalt de opt terorişti. Scenariul terorist include luări de ostatici şi deturnarea unui avion.

Rusia - Elicoptere de luptă pentru Turcia

Turcia vrea să achiziţioneze 32 de elicoptere de luptă Mi-28 de la Rusia, după ce solicitarea sa de a cumpăra elicoptere Cobra şi Super Cobra de la SUA a fost respinsă, au anunţat, luni, presa turcească şi cea rusească. Turcia va plăti aproximativ un miliard de dolari în schimbul elicopterelor. Forţele armate turceşti intenţionau să achiziţioneze zece aparate Cobra la mîna a doua de la SUA. Departamentul american al Apărării a refuzat însă cererea formulată de Turcia, oferind în schimb un substitut constituit de elicoptere AH-64 Apache. Potrivit unor informaţii din presă, comandamentul forţelor terestre ale Turciei a respins anterior elicopterele de tip Mangusta oferite de Italia ca substitut. Conform comandamentului, elicopterele A-129 cu configuraţia actuală nu corespund cererilor emise de forţele terestre turceşti. Autorităţile de la Ankara au negociat în cele din urmă cu Rosoboronexport pentru achiziţionarea urgentă a 32 de elicoptere Mi-28.

Iran - Armament rusesc numai defensiv

Rusia furnizează Iranului doar armament defensiv, în conformitate cu regimul internaţional de neproliferare, a anunţat, luni, compania rusă de stat pentru exportul de armament. ”Doar sisteme defensive sînt furnizate Iranului, inclusiv sisteme sol-aer. Anterior, sisteme antiaeriene Tor-M1 au fost furnizate Iranului”, a precizat Rosoboroneksport. Rusia a început să furnizeze Iranului componente pentru sisteme de rachete sol-aer S-300, a declarat, duminică, Esmaeil Kosari, vicepreşedinte al comisiei parlamentare pentru securitate naţională şi politică externă. Ministerul iranian de Externe nu a confirmat, dar nici nu a dezminţit aceste informaţii. Un purtător de cuvînt al Ministerului israelian de Externe a precizat că Israelul a primit asigurări de la Rusia că nu a început să livreze sisteme S-300 Teheranului. Potrivit unor surse neoficiale, Rusia şi Iranul ar purta, în prezent, negocieri pe tema unui contract de vînzare către Teheran a unor sisteme avansate de rachete sol-aer cu rază medie de acţiune.

Grecia - Alertă cu bombă

Un avion al companiei ruse Aeroflot, care efectua o cursă Atena-Moscova, a fost nevoit să se întoarcă, după o alertă cu bombă, luni, aterizînd fără probleme. Avionul a fost supus unei percheziţii, după evacuarea pasagerilor, a precizat o purtătoare de cuvînt a aeroportului. Aparatul a primit ordinul de a se întoarce din drum în timp ce survola nord-estul Mării Egee, după ce un necunoscut a anunţat prin telefon, la aeroport, că o bombă a fost amplasată la bordul unui avion aflat în drum spre Moscova. Autorităţile elene se confruntă regulat cu alerte false cu bombă, atît la bordul avioanelor sau navelor, cît şi în clădiri publice.

Ucraina - Etnicii ruteni vor independenţa

Comunităţile etnicilor ruteni din vestul Ucrainei intenţionează să solicite independenţa faţă de Kiev, fiind susţinuţi financiar de către Rusia, afirmă surse citate de pagina online a agenţiei de analiză Stratfor. ”Rutenii ocupă o zonă strategică, astfel că eventuala lor secesiune poate distruge orice şansă de menţinere a unităţii politice în Ucraina”, comentează agenţia de analiză Stratfor. Potrivit surselor citate, rutenii analizează de două luni posibilitatea proclamării independenţei, fiind, foarte probabil, susţinuţi de Kremlin. La 25 octombrie a avut loc al doilea congres european al rutenilor, în provincia ucraineană Zakarpattia. Sute de delegaţi, mulţi din cadrul mişcărilor pro-ruse, au participat la întîlnirea prezidată de Dmitri Sodor, reprezentantul Asociaţiei Rutenilor-Carpatini. Sodor este un influent preot ortodox din regiune, subordonat Patriarhiei Moscovei. Acuzat de activităţi separatiste şi legături cu Rusia, Sodor a încheiat reuniunea prin adoptarea unui memorandum în favoarea restabilirii entităţii rutene prin crearea unui stat rutean pînă la sfîrşitul anului.

SUA - Viscol şi temperaturi scăzute

Traficul aerian, feroviar şi rutier din SUA continuă să fie afectat de temperaturile scăzute şi de viscol, iar vremea riscă să se înrăutăţească în continuare în nordul SUA, relatează CNN. Situaţia este delicată în special pe aeroportul din Seattle (Washington), unde sute de persoane aşteaptă de sîmbătă îmbarcarea. Compania feroviară Amtrak a anunţat că luni a fost reluată circulaţia între Seattle şi Eugene (Oregon) şi Vancouver (British Columbia). De asemenea, se înregistrează întîrzieri pe rutele spre Los Angeles (California). În statul Michigan a avut loc un accident rutier în lanţ în care au fost implicate zeci de vehicule, un bărbat de 31 de ani pierzîndu-şi viaţa. Meteorologii avertizează că va continua să ningă în regiunea Marilor Lacuri, în statele New York şi New England.

China - Val de frig şi ninsori abundente

Un val de frig venit din Siberia a determinat scăderea temperaturilor în China, începînd de duminică, precum şi ninsori abundente şi rafale puternice de vînt, care au perturbat transporturile. Regiunea oraşului Tianjin, situat în apropiere de Beijing, în nordul Chinei, a fost de asemenea afectată de zăpadă şi circa 100 de zboruri de pe aeroportul Binhai International au fost anulate de duminică seara pînă luni dimineaţă. Traficul a fost reluat luni după-amiază. Drumurile care fac legătura între Tianjin şi provinciile învecinate Hebei şi Shandong au fost de asemenea închise. În provincia Shandon au fost anulate mai multe zboruri pe aeroporturile Qingdao şi Yantai. Temperaturile din nordul şi nord-estul Chinei au fost de minus 10 grade şi ar urma să mai scadă zilele următoare, potrivit serviciilor de meteorologie. În ianuarie şi februarie, ţara a fost afectată de cel mai grav val de frig din ultimii 50 de ani, care a provocat moartea a 130 de persoane şi evacuări în masă. Zeci de mii de călători au fost atunci blocaţi în perioada Noului An chinezesc, pagubele înregistrate fiind de peste 15 miliarde de euro, potrivit presei chineze.

Cipru - Plic suspect la ambasada SUA

Ambasada SUA la Nicosia a cerut, luni, ajutorul serviciilor de intervenţie, după ce a primit un plic suspect, potrivit unei surse din cadrul poliţiei. Două vehicule de pompieri au fost trimise la faţa locului, în timp ce pompierii au intervenit echipaţi cu combinezoane speciale pentru a preveni contaminarea chimică. Serviciile ambasadei nu au fost perturbate în urma acestei alerte, potrivit unei surse din cadrul diplomaţiei americane. Administraţia americană a anunţat miercuri că 16 ambasade ale SUA în Europa şi 40 de guvernatori americani au primit, în ultimele zile, plicuri suspecte conţinînd un praf alb care s-a dovedit inofensiv.

Mexic - Nouă cadavre decapitate

Poliţiştii mexicani au găsit nouă cadavre decapitate, ale unui ofiţer şi opt soldaţi, ucişi de membrii cartelurilor mafiote, în apropierea unei autostrăzi din Mexic. Capetele victimelor au fost găsite anterior, în pungi de plastic, în apropierea unui supermarket din Guerrero, împreună cu un bilet de ameninţare. ”Pentru fiecare de-al nostru pe care îl ucideţi, vom ucide zece de-ai voştri”, ar fi scris pe respectivul bilet. Alte trei cadavre decapitate au fost descoperite, duminică, la periferia oraşului. Cei opt soldaţi ucişi alături de ofiţerul de poliţie ar fi fost răpiţi sîmbătă, de membri ai mafiei drogurilor, cînd părăseau o bază militară. Bilanţul crimelor din Mexic a ajuns la 5.400 de morţi în 2008. Preşedintele Felipe Calderon a dispus, încă din decembrie 2006, ca 40.000 de militari să fie angrenaţi în acţiunile de anihilare a cartelurilor mafiote din ţară. Procurorul general al Mexicului a spus că violenţele se vor înrăutăţi în 2009, în contextul în care grupările infracţionale rivale se luptă între ele pentru controlul pieţei negre a drogurilor. Ministrul mexican al Apărării a susţinut, într-un comunicat de presă, că uciderea soldaţilor a fost rezultatul unor grave lovituri acordate de armata şi aviaţia mexicană crimei organizate. Gerardo Garay, şeful Poliţiei Federale Mexicane, a demisionat la începutul lunii noiembrie, spunînd că ”sîngeroasa luptă împotriva crimei organizate obligă la întărirea instituţiilor, ceea ce înseamnă că este esenţial să elimine orice suspiciune legată de el”. El a negat orice fărădelege de care ar putea fi acuzat în calitate de şef al poliţiei federale, în vreme ce procurorul general al Mexicului a declarat că Garay nu este cercetat în niciun dosar. Presa mexicană a indicat faptul că unul din locotenenţii lui Garay ar avea legături cu faimosul cartel Sinaloa. Ziarul ”Reformer” a scris, în noiembrie, că poliţia federală a vîndut controlul operaţiunilor vamale de pe Aeroportul Internaţional din Mexico City grupării Sinaloa. Garay a fost acuzat, de asemenea, de anumite organizaţii că i-ar proteja pe aşa-zişii lorzi ai drogurilor.

Israel - Armistiţiu de 24 de ore

Hamas şi alte grupări armate palestiniene din Fîşia Gaza au acceptat, luni, suspendarea tirurilor cu rachetă împotriva Israelului, timp de 24 de ore, la cererea mediatorilor egipteni.

Pakistan - Atac cu rachetă atribuit SUA

O rachetă probabil americană a provocat, luni, moartea a cel puţin opt combatanţi islamişti într-o zonă tribală din nord-vestul Pakistanului, cunoscută ca bastion al-Qaida şi al talibanilor. Două rachete au căzut în satele Karikot şi Shin Warsak, din Waziristanul de Sud, la frontiera cu Afganistanul.

Zimbabwe - Răpiri în masă în rîndul opoziţiei

Peste 40 de oficiali ai opoziţiei din Zimbabwe şi activişti pentru drepturile omului au fost răpiţi în cadrul unor noi măsuri represive ale regimului de la Harare, generînd temeri cu privire la viaţa lor, relatează cotidianul ”The Independent”. Alţi doi membri ai Mişcării pentru Schimbare Democratică (MDC) au dispărut în ultima săptămînă, alături de un reporter de investigaţii. Operaţiunea, cu numele de cod Chimumumu, potrivit surselor din cadrul armatei, are scopul de a elimina opozanţii politici şi de a înlătura observatorii pentru drepturile omului. Răpirile urmează un model de intimidare politică din ultimii doi ani, în care oficiali au dispărut, într-o încercare de terorizare şi destabilizare a opozanţilor partidului aflat la putere. Printre cei răpiţi în ultima lună se numără Chris Dlamini, şeful securităţii pentru MDC şi Jestina Mukoko, directorul Proiectului pentru Pace din Zimbabwe. Partidul aflat la guvernare şi serviciile de securitate au negat orice implicare în aceste răpiri. Oficialul Kerry Kay a declarat că, odată cu trecerea timpului, şansele găsirii lor în viaţă scad.

Cuba - La coadă pentru a vizita distrugătorul rusesc Amiral Ciabanenko

Cetăţenii cubanezi au aşteptat la cozi lungi pentru a urca la bordul distrugătorului rusesc Amiral Ciabanenko, care a ajuns, vineri, în Golful Havana. Trei nave ale Flotei ruse de Nord au ajuns, vineri, în Golful Havana, fiind prima vizită a marinei ruse în Cuba de la sfîrşitul Războiului Rece. Distrugătorul Amiral Ciabanenko este însoţit de două nave de alimentare, Ivan Bubnov şi SB-406. Distrugătorul Amiral Ciabanenko a fost deschis publicului, duminică, pentru a fi vizitat. Cetăţenii cubanezi nu au fost singurii care au vizitat navele deoarece în Havana locuiesc foarte mulţi ruşi. Vizita navelor ruseşti de război în Cuba pune capăt unui turneu efectuat în ţări ca Venezuela, Panama şi Nicaragua. Rusia a anunţat anul trecut că forţele sale navale vor avea o prezenţă constantă în lume. Între timp, un alt efectiv al Flotei Nordice a efectuat, vineri, o vizită la Lisabona. În urma vizitei, care s-a încheiat luni, navele ruse s-au îndreptat spre Strîmtoarea Gibraltar, au vizitat cîteva porturi la Marea Mediterană şi au participat la exerciţii comune cu flota rusă de la Marea Neagră.

Italia - Poliţia a confiscat de la mafie bunuri de patru miliarde de euro

Bunuri în valoare de circa patru miliarde de euro aparţinînd mafiei au fost confiscate în 2008, sumă triplă faţă de anul precedent, a anunţat, luni, ministrul de Interne, Roberto Maroni. ”Important este că am reuşit să confiscăm bunuri ale mafiei. Înainte, dacă mafioţii arestaţi mureau, bunurile lor reveneau moştenitorilor. Acum, averea rămîne confiscată şi continuă să facă parte din patrimoniul public”, a explicat ministrul. Roberto Maroni a inaugurat, la începutul lunii noiembrie, un complex turistic la Corleone, în Sicilia, construit pe un teren ce aparţinea lui Toto Riina, fostul şef suprem al Cosa Nostra, mafia siciliană, aflat în închisoare din 1993. Domeniul este format dintr-un teren de 25 de hectare şi două case, fiind încredinţat asociaţiei antimafie ”Dezvoltare şi legalitate”, care a amenajat acolo un restaurant, un magazin cu produse locale şi locuri de cazare, urmînd să fie deschis publicului în 2009. Ministrul a declarat că o maşină Ferrari şi una Porche Cayenne au fost confiscate, fiind în posesia poliţiei. ”Poliţiştii vor merge cu maşina Ferrari în locurile în care o conduceau mafioţii, pentru a le arăta celor rămaşi că situaţia s-a schimbat”, a precizat el. Ministrul a precizat că 60% dintre bunurile confiscate reprezintă bunuri imobiliare (apartamente, case, terenuri) în valoare de 2,4 miliarde, iar 21% bunuri mobile (maşini, ambarcaţiuni).

Ungaria - Greva feroviarilor, în a doua săptămînă

Greva angajaţilor companiei ungare de căi ferate, MAV, a intrat, luni, în a doua săptămînă, fără ca sindicatul şi conducerea firmei să fi ajuns la vreun acord privind creşterile salariale cerute sau privind asigurarea traficului în perioada sărbătorilor de iarnă. Duminică, numai 55% dintre totalul de 2.661 de trenuri de pasageri au circulat, iar unele au avut întîrzieri. Transportul de marfă nu este, însă, grav perturbat de această mişcare de protest. Directorul sindicatului VDSzSz, Istvan Gasko, a confirmat că greva va continua pînă cînd va exista un acord cu conducerea. Reprezentanţii sindicatului şi MAV nu au reuşit să ajungă la un acord, în pofida celor 70 de întîlniri organizate de la începutul grevelor, în luna februarie. Sindicatul cere creşteri salariale pentru angajaţii detaşaţi la companii subcontractante şi o primă de 250.000 de forinţi (929 de euro) pentru fiecare angajat MAV. VDSzSz afirmă că grupul feroviar poate folosi veniturile obţinute din vînzarea filialei sale de marfă, MAV Cargo, pentru a acoperi revendicările salariale. Compania publică pierde 250 de milioane de forinţi (946.300 de euro) în fiecare zi de grevă.