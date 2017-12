Irlanda - Luare de ostatici cu final fericit

În cursul zilei de ieri, trei bărbaţi au luat ostatici membri ai personalului şi oaspeţi ai hotelului Marriot, inclusiv pe ministrul secretar de Stat pentru Afaceri Europene, Dick Roche, apoi au reuşit să fugă cu o maşină, avînd asupra lor o sumă de bani a cărei valoare nu a fost anunţată. “Nu au fost trase focuri de armă şi nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului”, a anunţat poliţia. Hotelul este situat în comitatul Wicklow, circumscripţia în care ministrul, fost profesor universitar, şi-a început cariera de deputat, în 1987. Potrivit purtătorului său de cuvînt, Roche se întorcea de la şedinţa sa zilnică de înot, la piscina hotelului, cînd cineva i-a pus o armă la spate. Ministrul, şoferul său şi mai mulţi angajaţi ai hotelului au fost închişi apoi într-o cameră. “Evident, este în stare de şoc în urma incidentului, dar ajută poliţia în cadrul anchetei”, a adăugat purtătorul de cuvînt al ministrului.

Rusia - Patru persoane au murit într-un incendiu

Patru persoane au murit, luni dimineaţă, într-un incendiu la o clădire rezidenţială din regiunea Perm din Urali. Echipele de intervenţie au fost chemate pentru a stinge un incendiu la o casă de lemn cu două etaje din oraşul Kyzel. Corpurile a trei bărbaţi şi al unei femei au fost găsite de pompieri. Pompierii au spus că incendiul ar fi putut fi provocat de o ţigară aprinsă aruncată la întîmplare.

Germania - Suspecţi arestaţi

Poliţia germană a arestat, luni, două persoane bănuite de implicare într-un atac soldat cu rănirea gravă a directorului poliţiei din oraşul Passau, cunoscut pentru activitatea sa împotriva mediilor neonaziste. Cei doi suspecţi corespund descrierii făcute de Alois Mannichl, comandantul poliţiei din Passau, înjunghiat sîmbătă de un necunoscut, a declarat procurorul Halmut Walch, care a refuzat însă să ofere detalii în privinţa eventualei inculpări a celor doi. Director al poliţiei din oraşul Passau şi cunoscut pentru lupta împotriva mediilor extremei-dreapta din Bavaria, Alois Mannichl, în vîrstă de 52 de ani, a fost atacat sîmbătă după-amiază, în locuinţa sa, de către un necunoscut ale cărui cuvinte permit concluzia că a avut o motivaţie politică de extremă-dreapta, conform poliţiei. Mannichl a fost operat de urgenţă, iar viaţa sa nu este în pericol. Atentatul a provocat reacţia opiniei publice şi ar putea relansa dezbaterea privind oportunitatea interzicerii partidului neonazist NPD, după o primă tentativă nereuşită în 2003. Conform statisticilor Ministerului bavarez de Interne, numărul actelor de violenţă comise de neonazişti s-a dublat în ultimul an în regiunea Passau. Sindicatul poliţiei a apreciat că atacul confirmă o schimbare de strategie a extremei-dreapta. Cu o atitudine deschis rasistă, antisemită şi revizionistă, Partidul Naţional-Democrat din Germania (NPD) se bucură de sprijin în special în fosta Germanie de Est, unde a obţinut şi reprezentare în două parlamente regionale.

Norvegia - Incendiu la o cabană

Cel puţin patru persoane au murit duminică, în urma unui incendiu care a devastat o cabană unde fusese organizată o petrecere la care au participat circa 20 de tineri. Incendiul a devastat în totalitate cabana situată în satul din mica insula Flusund.

Italia - Veneţia, din nou sub ape

Oraşul Veneţia era din nou inundat luni, în timp ce nivelurile fluviilor Tibru şi Po, care trec prin Roma, respectiv Torino, erau crescute din cauza ploilor abundente din ultimele zile. La Veneţia, nivelul mării a crescut în jurul orei locale 12.00 (11.00 ora României) cu 115 centimetri faţă de nivelul mediu, acoperind zonele joase ale oraşului, printre care celebra piaţă San Marco şi pasarelele instalate pentru pietoni. La Roma, nivelul Tibrului, care începuse să scadă sîmbătă şi duminică, după mai multe zile de alertă, a crescut din nou, luni dimineaţă, din cauza ploilor abundente din cursul nopţii. În noaptea de vineri spre sîmbătă, Tibrul ajunsese la cel mai mare nivel din ultimii 40 de ani. De asemenea, la Torino, fluviul Po s-a umflat, atingînd cota sa de alertă. Precipitaţiile abundente şi vîntul puternic care afectează Italia începînd de miercuri au provocat moartea a trei persoane. În Calabria, aproximativ 800 de cîini au murit sau au fost daţi dispăruţi după ce rîul Petrace s-a revărsat vineri, inundînd adăpostul unde se aflau animalele. Adăpostul găzduia 1.070 de cîini, dintre care numai 270 au mai putut fi salvaţi, pentru aceştia urmînd a fi găsit un nou adăpost.

Franţa - Ninsori abundente

Circa 90.000 de locuinţe din Franţa nu aveau electricitate, luni dimineaţă, din cauza ninsorilor înregistrate în Masivul Central, în condiţiile în care nivelul apelor a crescut spre sud, fiind emisă o alertă în acest sens. Ninsorile abundente, care s-au înregistrat începînd de sîmbătă în zonele Puy-de-Dome, Cantal, Haute-Loire, Corrrze, Aveyron şi Lozere, au avariat reţelele de furnizare a electricităţii. Circa 90.000 de locuinţe sînt în continuare private de electricitate în unele zone din Masivul Central. Ninsorile abundente s-au oprit, însă condiţiile de circulaţie sînt în continuare foarte dificile. Şcolile au fost închise în mai multe regiuni. O femeie de 50 de ani a murit duminică în zona Haute-Loire, după ce a pierdut controlul asupra vehiculului pe care îl conducea. Maşina a căzut într-un rîu. În Vaucluse, nivelul apelor pe străzi urcase luni dimineaţă, în urma ploilor abundente care s-au înregistrat duminică noapte, fapt ce a dus la evacuarea a 80 de persoane. Valuri uriaşe de cîţiva metri înălţime au distrus, duminică seară, un parc de distracţii din Cannes, pe Coasta de Azur, fără a provoca victime.

Spania - Căderi masive de zăpadă

O furtună de zăpadă a perturbat, luni, traficul din nordul Spaniei, o autostradă şi circa 30 de şosele fiind blocate. Căderile de zăpadă, însoţite de vînt violent, au blocat, în noaptea de duminică spre luni, circa 600 de vehicule aflate pe autostrada A66, determinînd garda civilă şi armata să elaboreze un plan de evacuare şi cazare temporară a şoferilor şi călătorilor blocaţi. Tronsonul de autostradă cuprins între provincia Leon şi regiunea Asturia a fost închis luni după-amiază, iar în şase provincii din regiunea Castilia şi Leon a fost emisă alertă meteo portocalie (nivelul maxim) din cauza căderilor de zăpadă. Cel puţin 13.000 de elevi din regiunea Castilia şi Leon şi alţi 5.000 din Galicia nu au putut ajunge la şcoală, luni, din cauza blocării rutelor de transport. Compania feroviară naţională Renfe a suspendat o parte a traficului între cele două regiuni afectate de zăpadă.

SUA - Intemperii în nord-est

Cel puţin 650.000 de locuinţe au fost private de electricitate, duminică, în nord-estul SUA, din cauza lapoviţei care s-a înregistrat în cinci state. Din aproximativ un milion de locuinţe private sîmbătă de curent electric, 650.000 erau în continuare fără electricitate în statele New York, Maine, Vermont, Massachusetts şi New Hampshire. Aceste precipitaţii sub formă de lapoviţă au fost calificate de autorităţi ca fiind cele mai puternice din ultimii zece ani. Preşedintele american, George W. Bush, a declarat sîmbătă seară că în statul Massachusetts a avut loc o catastrofă naturală, deblocînd ajutoare destinate acestui stat în care s-au înregistrat averse începînd de joi. Autorităţile au anunţat că realimentarea cu electricitate a anumitor zone ar putea fi făcută în cîteva zile. Din cauza ploilor şi a temperaturilor foarte scăzute, gheaţa acumulată a determinat căderea copacilor pe liniile de înaltă tensiune. Echipe ale Crucii Roşii din Canada au intervenit pentru a salva persoanele aflate în dificultate. “Sîntem obişnuiţi cu frigul, zăpada şi gheaţa, dar această furtună este într-adevăr ieşită din comun”, a declarat directorul general al Crucii Roşii pentru regiunea Greater Manchester, Lisa Michaud.

Filipine - Naufragiu

Cel puţin 28 de persoane au fost ucise şi alte 22 au fost date dispărute în urma naufragiului, în nordul Filipinelor, a unei ambarcaţiuni, a anunţat, luni, garda de coastăFP. Feribotul Maejan, care avea la bord cel puţin 96 de pasageri, se îndrepta spre oraşul Aparri, cînd a fost lovit, duminică seară, de valuri puternice, în apropierea oraşului Ballesteros. Circa 46 de persoane au putut fi salvate. Două nave ale gărzii de coastă şi un avion de cercetare au fost trimise la faţa locului. Din cauza condiţiilor nefavorabile de navigare, operaţiunile de salvare se desfăşurau, ieri, cu dificultate. În arhipelagul filipinez se produc frecvent accidente maritime. În luna noiembrie, cel puţin 42 de persoane au murit în urma naufragiului unui feribot, în largul insulei Masbate din centrul Filipinelor, din cauza condiţiilor meteorologice. În luna iunie, vasul Princess of the Stars, care transporta 850 de pasageri şi membri ai echipajului, s-a scufundat din cauza taifunului Fengshen. Numai 57 de persoane au supravieţuit acestui accident catalogat ca fiind cel mai grav din ultimii 20 de ani.

Siria - Nou acord de asociere cu UE

Siria şi UE au parafat duminică la Damasc un nou acord de asociere, ce prevede acordarea unui ajutor financiar, în schimbul unor reforme economice, relatează AFP. Un acord de asociere a fost încheiat în 2004, dar nu fusese semnat de statele din UE din motive politice. Preşedintele organismului de stat pentru planificare, Tayssir Raddaoui, şi directorul adjunct al CE pentru afaceri externe, Hugo Mingarelli, au parafat textul, care trebuie semnat în prima jumătate a lui 2009. \"Este un pas esenţial în relaţiile cu UE\", potrivit unui comunicat. Siria era una dintre ultimele ţări din Parteneriatul euro-mediteranean care nu semnase un astfel de acord, ce permite primirea unui ajutor financiar, în schimbul angajamentului de continuare a anumitor reforme economice. Luna trecută, CE a promis să propună în curând ţărilor din UE un acord de asociere cu Siria, în urma stabilirii de relaţii diplomatice cu Libanul. Comisarul european pentru relaţii externe, Benita Ferrero-Waldner, a salutat \"recentele evoluţii pozitive din politica regională siriană\" citând \"stabilirea de relaţii diplomatice cu Libanul şi negocierile de pace indirecte cu Israelul\" lansate în mai. Negocierile de pace au fost întrerupte în iulie, din cauza problemelor politice interne ale Israelului. Relaţiile Siria-UE au început să se normalizeze prin vizita preşedintelui francez Nicolas Sarkozy la Damasc în septembrie, prima a unui lider occidental în această ţară în ultimii cinci ani.

India - 80 de elicoptere ruseşti în următorii doi-trei ani

Rusia va vinde 80 de elicoptere Mi-17 Indiei în următorii doi sau trei ani, a căror valoare totală va fi de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, a afirmat Mihail Dmitriev, director al Agenţiei federale pentru cooperare militară şi tehnică, citat de Itar-Tass, în pagina electronică. Acesta a comentat asupra contractului semnat de departamentul de achiziţii al Ministerului indian al Apărării şi de Rosoboroneksport în New Delhi la 5 decembrie, în prezenţa preşedintelui rus, Dmitri Medvedev şi a premierului indian, Manmohan Singh. \"Potrivit termenilor contractului, India va achiziţiona 80 de elicoptere Mi-17 de transport militar (...). Elicopterele vor fi trimise în următorii doi sau trei ani. Elicopeterele sunt destinate Forţelor armate indiene. Valoarea contractului, inclusiv pregătirea echipajelor din elicoptere, este de aproximativ 1,5 miliarde de dolari\", a precizat Dmitriev. \"Aceasta este realizarea noastră importantă, care arată eficienţa cooperării tehnico-militare ruso-indiene. Contractul va fi foarte bun pentru dezvoltarea industriei noastre de construcţie de elicoptere\", a adăugat el. Elicopterul multifuncţional, de mărime medie, Mi-17, este o versiune modernizată a elicopterului cu o bună reputaţie Mi-8. Caracterul său multifuncţional şi caracteristicile sale bune de zbor au făcut din Mi-8 cel mai răspândit elicopter din lume. Până azi, aproximativ 11.000 de elicoptere Mi-17/Mi-8 au fost produse şi au fost trimise în 80 de ţări. În prezent, fabrica de construcţii de elicoptere din Kazan produce trei modele principale: Mi-172 (modelul pentru pasageri), Mi-17-B5 (destinat transportului de mărfuri în cabină şi suspendate în afara elicopteruluii) şi Mi-17-1B (un elicopter multifuncţional, pe baza căruia sunt produse diverse alte tipuri, inclusiv elicoptere medicale). Rusia ar putea închiria Indiei în anii următori mai multe submarine multifuncţionale, cu propulsare nucleară, din cadrul proiectului 971 Şciuka-clasa B pentru zece ani, a mai declarat Dmitriev luni.

Grecia - Doi africani au fost găsiţi morţi în apropiere de Corint

Doi africani, o femeie şi un bărbat, au fost găsiţi morţi, luni dimineaţă, într-o vie din apropiere de Corint, în nord-estul Peloponezului, relatează AFP, citând surse din poliţia locală. Victimele, în vârstă de aproximativ 25-35 de ani, prezentau pe corp urmele unor lovituri. Poliţia ia în considerare şi ipoteza unei crime, în condiţiile în care victimele nu au putut fi indentificate. Cadavrele a doi pakistanezi, bătuţi de călăuzele lor când încercau să treacă ilegal din Turcia în Grecia, au fost descoperite la sfârşitul lui noiembrie, în insula Poros, în largul Atenei şi pe coasta de sud a Peloponezului. Mii de migranţi debarchează ilegal pe coastele greceşti, ajungând imediat în Patras, în nord-vestul Peloponezului, de unde vor să ajungă în Italia.

Marea Britanie - Suspect de rabie

O persoană din Irlanda de Nord a fost internată într-un spital din apropiere de Belfast, pacientul fiind suspectat de rabie, boală pe care ar fi luat-o în timpul unei călătorii într-o altă ţară, informează Sky News. Medicii au spus că, până în prezent, testele asupra pacientului au confirmat existenţa bolii, însă acestuia i se vor mai face analize. Membrii unui comitet pentru sănătate şi servicii sociale, care se ocupă de testele efectuate asupra pacientului, au spus că înclină spre un diagnostic de rabie, dar insistă că bolnavul nu prezintă vreun pericol pentru vizitatori sau alţi pacienţi. Doctorii au mai spus că nu s-a înregistrat vreodată un caz de transmitere a bolii de la om la om şi că spitalul nu va intra în carantină. Virusul ucide anual aproximativ 50.000 de persoane, mai ales în Africa şi Asia, iar rata de supravieţuire a pacienţilor infectaţi este foarte mică. Rabia este extrem de rară în Marea Britanie, unde au existat doar 23 de cazuri din 1946. Ultima persoană care a murit de rabie în Regatul Unit a fost un expert în lilieci, în 2002. Cel mai recent caz de rabie din Irlanda de Nord a fost înregistrat în 1938.

Rusia - Şapte neonazişti condamnaţi pentru crime rasiale

Şapte neonazişti ruşi au fost condamnaţi luni la pedepse între şase şi 20 de ani de detenţie pentru 20 de crime rasiale şi 12 tentative de crimă, relatează AFP. Crimele au fost înregistrate, iar imaginile au fost difuzate pe internet. Cei doi organizatori ai grupării, Artur Rino şi Pavel Skacevski, ambii în vârstă de 17 ani, au fost condamnaţi la câte 10 ani de detenţie, pentru că erau minori în momentul comiterii faptelor (august 2006 - octombrie 2007). Roman Kuzin, născut în 1988, a primit o pedeapsă de 20 de închisoare într-o colonie penitenciară de maximă securitate. Cei şapte tineri au fost acuzaţi că au bătut violent persoane care nu avea înfăţişare slavă, au filmat faptele şi le-au publicat pe internet.