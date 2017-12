Spania - Mafioţii bulgari, români şi ucraineni controlează discotecile din Madrid

Reţelele mafiote bulgare, în interiorul cărora activează şi români şi ucraineni, controlează securitatea discotecilor din Madrid, impunînd propriii oameni drept paznici ai localurilor unde apoi derulează afaceri ilegale. Publicaţia “Spanish ABC” aminteşte că problema violenţelor şi a luptei pentru controlul cluburilor de noapte din Madrid a început încă din 1999, cînd, în urma unor focuri de armă trase în clubul Amnesia, un om a murit şi alţi patru au fost grav răniţi. Zece ani mai tîrziu, situaţia a rămas neschimbată, cu deosebirea că acum piaţa ilegală este controlată de bulgari şi nu de iranieni. Cea mai periculoasă dintre reţelele mafiote din Madrid este Gruparea lui Ivo. Ivo, un personaj notoriu în mafia spaniolă, avea propria armată de bodyguarzi şi se ocupa personal de angajarea paznicilor la discotecile din oraş. Proprietarii cluburilor din Madrid erau obligaţi să angajeze oamenii mafiei drept paznici, aceştia, în schimb, cedînd reţelei 20% din salariu. Astfel, dacă un paznic primea o sută de euro pe noapte, el ceda 20 de euro grupării mafiote. Publicaţia spaniolă mai precizează că Gruparea lui Ivo are peste o sută de membri, majoritatea bulgari, români şi ucraineni, pe care poliţiştii locali i-au descris ca “gorile imense, ce induc frică şi calcă în picioare drepturile de bază ale tuturor”. Astfel de grupări se ocupă, în principal, cu traficul şi vînzarea de droguri în cluburi, dar chiar şi cu asasinate la comandă, mai scrie “Spanish ABC”.

Pe de altă parte, trei poliţişti din Barcelona au fost condamnaţi la cîte şase ani de închisoare pentru că au torturat un român pe care l-au arestat din greşeală, luîndu-l drept hoţ, informează “Typically Spanish”. Curtea Provincială din Barcelona i-a condamnat pe cei trei ofiţeri pentru tortură şi agresiune împotriva lui Lucian P., pe care l-au confundat cu un hoţ. Cei trei au mers atît de departe încît, în timpul interogatoriului românului, în iulie 2006, i-au băgat în gură ţeava unui pistol şi l-au ameninţat că-l vor omorî. Un al patrulea poliţist implicat în incident a primit o condamnare de doi ani de închisoare, iar un al cincilea a fost doar amendat. Acuzaţii au maltratat-o, de asemenea, pe prietena românului, pe atunci însărcinată în luna a treia.

India - Explozii şi focuri de armă soldate cu morţi şi răniţi în Bombay

Numeroase explozii şi atacuri armate au avut loc, miercuri seară, în oraşul indian Bombay, iar poliţia suspectează că este vorba de un atac terorist, relatează Sky News. Potrivit poliţiei, este posibil să fi avut loc şapte atacuri simultane în mai multe cartiere ale oraşului. Se pare că atacurile au vizat un hotel frecventat de turişti, un restaurant, o şosea spre aeroportul local şi o gară. Atacuri similare, care au implicat explozii şi focuri de armă, au avut loc şi în suburbiile oraşului. Potrivit postului de televiziune CNN, cel puţin 16 persoane au murit în atacuri, iar alte 25 ar fi fost rănite. Poliţia consideră că este vorba despre un atac terorist însă nu exclude nici o eventuală răfuială între diverse clanuri mafiote.

Osetia de Nord - Primarul oraşului Vladikavkaz a fost asasinat

Primarul oraşului Vladikavkaz din Osetia de Nord a fost ucis ieri, într-un atentat. Informaţia a fost dată publicităţii de agenţia Interfax, care îl citează pe preşedintele Osetiei de Nord. Maşina primarului a fost ciuruită de gloanţe. Edilul a fost dus de urgenţă la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva. Atacul nu a fost revendicat. În regiune sînt însă foarte activi militanţii islamişti, pe care trupele ruseşti se străduiesc să-i anihileze.

Inguşetia - Atac cu grenade asupra casei unui profesor

Un grup de atacatori neidentificaţi a lansat, în noaptea de marţi spre miercuri, mai multe grenade asupra locuinţei unui director de şcoală din Inguşetia, a anunţat un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne local. “Incidentul a avut loc în jurul orei 1.55, ora Moscovei. Atacatori neidentificaţi au deschis focul cu lansatoare de grenade asupra casei lui Alihan Gadaloiev, directorul unei şcoli din oraşul Malkobek”, a precizat purtătorul de cuvînt. El a adăugat că în urma atacului nu a fost rănită nicio persoană, iar poliţia anchetează incidentul.

SUA - Victimele preoţilor pedofili pot da în judecată Vaticanul

Vaticanul poate fi dat în judecată pentru abuzuri sexuale comise de membri ai clerului catolic în SUA, a hotărît o Curte de Apel Federală. Judecătorul Julia Smith Gibbons a luat această decizie în dosarul a trei persoane din Kentucky care au depus plîngeri în acest sens. Ea şi-a argumentat decizia prin faptul că a declarat că preoţii au acţionat în timp ce-şi exercitau funcţia în SUA. Vaticanul a încercat să se opună unei acţionări colective în justiţie (class action), fiind acuzat că a încercat să muşamalizeze aceste cazuri. Vaticanul susţine că este protejat de legile care le garantează statelor suverane imunitate în majoritatea procedurilor desfăşurate în tribunalele civile americane. Judecătoarea a subliniat, însă, că există excepţii de la această legislaţie. Ea a adăugat totuşi în concluzia sa de 20 de pagini că Vaticanul nu poate fi tras la răspundere pentru abuzurile propriu-zise comise de preoţi faţă de cei trei americani din Kentucky, pentru că aceste acte nu au avut loc în timpul exercitării funcţiei lor. Avocatul Vaticanului în acest dosar, Jeffrey S. Lena, a declarat că nu este dispus deocamdată să facă apel la Curtea Supremă faţă de această decizie. Mai multe scandaluri în care au fost implicaţi preoţi pedofili s-au succedat în ultimii ani în SUA. În majoritatea cazurilor, părţile au încheiat acorduri care au pătat reputaţia şi au secat fondurile Bisericii Catolice. Numai în anul 2007, Vaticanul a cheltuit 615 milioane de dolari - 526 de milioane pentru a pune capăt urmăririlor judicare, 23 de milioane pentru susţinerea victimelor şi pentru preoţii incriminaţi şi 60 de milioane către avocaţi.

Rusia - Rachetă intercontinentală de nouă generaţie, testată

Rusia a testat, miercuri, o rachetă intercontinentală de nouă generaţie, RS-24, a declarat un purtător de cuvânt al forţelor strategice. Lansarea rachetei a avut loc de la cosmodromul militar Pleseţk, în nord-vestul Rusiei, a declarat locotenent-colonelul Aleksei Zolotuhin. “Este a treia lansare a unei rachete RS-24 în doi ani”, a precizat el. Acest tip de rachetă intercontinentală a fost lansat prima dată în mai 2007. Potrivit forţelor strategice, aceasta urmează să înlocuiască RS-18 (SS-19 Stiletto, potrivit terminologiei NATO) şi RS-20 (SS-18 Satan), de fabricaţie sovietică.

Marea Britanie – Închisoare pe viaţă pentru un monstru

Un bărbat din Marea Britanie care şi-a violat cele două fiice timp de 25 de ani a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Din relaţiile incestuoase au rezultat 9 copii, dintre care 2 au murit la naştere. Potrivit rechizitoriului, bărbatul de 56 de ani a început să-şi violeze fetele cînd cea mai mică avea 8 ani. Monstrul le ameninţa cu bătaia dacă nu acceptau să facă sex cu el. După naşterea primilor copii, britanicul a ameninţat că îi va ucide dacă fetele nu vor continua să întreţină relaţii sexuale cu el. Numele persoanelor implicate nu au fost date publicităţii. Cazul este similar cu cel al lui Joseph Fritzl, austriacul care şi-a violat fata timp de 24 de ani şi a avut 7 copii cu ea.

Israel – Suspecţi palestinieni eliminaţi de armată

Armata israeliană a efectuat operaţiuni de asasinare a unor persoane date în urmărire, încălcînd un ordin judiciar care interzice aceste misiuni, relatează ”Haaretz” în ediţia electronică. Potrivit unor documente oficiale, armata israeliană a aprobat comiterea unor asasinate în Cisiordania, deşi exista posibilitatea capturării în viaţă a suspecţilor, iar operaţiunile au fost autorizate de ofiţeri cu rang înalt. Mai mult, asasinarea a cel puţin un suspect a fost amînată din cauza vizitei unui oficial american de rang înalt. Un caz analizat de ”Haaretz” este cel al lui Ziad Malaisha, omorît la 20 iunie 2007 în localitatea Kafr Dan, în apropiere de Jenin. La 28 martie 2007 a fost organizată o reuniune a Comandamentului Central al armatei israeliene. Scopul misiunii era arestarea suspecţilor, dar, în cazul identificării unuia dintre liderii Jihadului Islamic - Walid Obeidi, Ziad Malaisha sau Adham Yunis -, a fost dată permisiunea uciderii lor. La 12 aprilie 2007 a avut loc o altă reuniune, în care s-a decis omorîrea lui Malaisha şi a altor doi suspecţi.

Portugalia – Protestele profesorilor

Cîteva mii de cadre didactice au manifestat, marţi seară, în mai multe oraşe din nordul Portugaliei, împotriva reformelor din educaţie şi, în special, împotriva introducerii unui nou sistem de evaluare a profesorilor. Cea mai mare manifestaţie a avut loc la Porto, unde 10.000 de cadre didactice s-au adunat în centrul oraşului, conform datelor furnizate de sindicate. În afară de Porto, manifestaţiile s-au derulat şi la Viana do Castelo, Bragance şi Vila Real, unde s-au strîns peste 6.000 de persoane. Participanţii protestează faţă de un nou sistem de evaluare la care ei trebuie să se supună, în detrimentul muncii cu elevii, în opinia lor. În pofida anunţului făcut de către ministrul Educaţiei cu o săptămînă înainte, în legătură cu relaxarea condiţiilor acestei evaluări, ei consideră că această reformă, condiţie obligatorie pentru orice promovare profesională, este greşită şi cer suspendarea sa. Manifestaţiile de marţi s-au adăugat altor mişcări de protest organizate în aceste ultime săptămîni în capitala portugheză. Reprezentanţii sindicatelor din învăţămînt au anunţat o zi de grevă naţională pentru 19 ianuarie.

China - Ciocniri între forţele de poliţie şi sute de muncitori concediaţi

Sute de muncitori din sudul Chinei au fost implicaţi într-un val de ciocniri cu forţele de poliţie, marţi şi au produs pagube uzinii în care lucrau, după ce conducerea acesteia a efectuat o serie de concedieri, au anunţat, miercuri, autorităţile locale. Violenţele au izbucnit la fabrica de jucării Kaida, o uzină care aparţine unei companii din Hong Kong, care activează de 20 de ani în regiunea Dongguan din provincia Guangdong, un important centru de manufactură, orientat către piaţa externă. Circa 500 de muncitori, sub privirile celorlaţi 1.500, au distrus cinci maşini de poliţie şi au intrat în uzină după ce s-au bătut cu gărzile de securitate, pentru a sparge geamurile şi a distruge echipamentele, a anunţat guvernul local. Potrivit comunicatului, şase persoane au fost rănite, iar alte 19 au fost arestate. Manifestanţii nu erau toţi angajaţi la fabrica de jucării Kaida, a mai spus purtătorul de cuvînt al poliţiei, precizînd că situaţia era calmă miercuri. Violenţele au intervenit ca urmare a concedierii a 380 de persoane, cu condiţii de plecare diferite, cei care erau angajaţi de mai bine de şapte ani primind indemnizaţii în plus faţă de ceilalţi. Numeroase uzine s-au închis în provincia Guangdong, unde industria s-a concentrat pe export, sectorul fiind ameninţat de problemele economiei mondiale. Condiţiile fiscale mai puţin favorabile începînd din 2006 pentru exporturi, costul mai ridicat al forţei de muncă şi al materiilor prime au redus puternic ritmul diferitelor industrii. Sectorul jucăriilor a fost unul dintre cele mai afectate, mai mult de jumătate dintre exportatorii de jucării şi-au închis fabricile în primele şapte luni ale acestui an, în special cele mai mici dintre ele, dar şi grupurile importante.

SUA – Lapte praf cu melamină

Urme de melamină au fost descoperite în laptele praf pentru bebeluşi din SUA, potrivit unei analize a Agenţiei de Control a Produselor Alimentare (Food and Drug Administration, FDA), a anunţat ziarul american ”Wall Street Journal”. Urme ale substanţei chimice ar fi fost descoperite şi în suplimentele alimentare şi medicamentoase produse de cinci fabrici americane de lapte praf pentru bebeluşi. Totuşi, este vorba despre un nivel foarte scăzut de melamină, potrivit lui Stephen Sundlof, director al serviciului de securitate alimentară al FDA, care a dat asigurări că nu există motiv de îngrijorare. Sundlof a mai subliniat că folosirea melaminei la ambalajele alimentare a fost autorizată la sfîrşitul anilor \'60, începutul anilor \'70, ceea ce ar putea explica depistarea substanţei în produse. În luna septembrie, FDA a dat asigurări părinţilor americani că nu există o ameninţare de contaminare în SUA, după ce a ordonat ca în procesul de fabricare a laptelui praf pentru copii să nu fie folosite ingrediente chinezeşti. Nu a fost făcut public numele companiei în ale cărei produse au fost descoperite urmele de melamină. Printre producătorii americani autorizaţi se numără Abbott Nutrition, Bristol-Myers Squibb, Mead Johnson Nutritional şi Nestle SUA.

Israel - Olmert va fi inculpat într-o afacere de corupţie

Premierul israelian în exerciţiu, Ehud Olmert, va fi inculpat într-una dintre afacerile de corupţie în care este suspectat că ar fi implicat, a informat, miercuri, presa israeliană. Procurorul general Menahem Mazouz l-a informat pe Ehud Olmert că doreşte să discute cu el în vederea inculpării sale în afacerea Rishon Tours, a spus postul de radio israelian. Aceeaşi informaţie a fost transmisă de două posturi private de televiziune. În această afacere, Olmert este suspectat că a finanţat - în perioada în care era primarul Ierusalimului, apoi ministru al Comerţului şi Industriei - deplasări în străintate prezentînd separat facturi mai multor organizaţii de binefacere pentru aceeaşi deplasare. Olmert a demisionat în septembrie, după ce a început să fie anchetat în diverse afaceri de corupţie, dar continuă să conducă guvernul de tranziţie pînă la alegerile legislative anticipate din 10 februarie.