“PD-L resimte şocul pierderii alegerilor locale şi a popularităţii lui Băsescu”

Secretarul general al PSD, Titus Corlăţean, a apreciat, miercuri seară, că PD-L resimte şocul pierderii alegerilor, dar şi “şocul pierderii de viteză a popularităţii lui Traian Băsescu”, iar acest lucru îi afectează capitalul politic. El a făcut referire la problemele din interiorul unor filiale ale PD-L, spunînd că ,spre deosebire de democraţi-liberali, social-democraţii au avut înţelepciunea şi rapiditatea să treacă mult mai rapid peste micile vulnerabilităţi pe care le-au avut într-o serie de organizaţii judeţene. Corlăţean a spus că PSD va avea o altă manieră de a aborda alegerile parlamentare în toamna acestui an, fiind convins că va putea obţine un rezultat mult mai bun, pentru că potenţialul filialelor partidului este mult mai mare.

Eckstein critică intenţia de colaborare a ANI cu serviciile secrete

Senatorul UDMR Eckstein Kovacs Peter a criticat, ieri, propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), Cătălin Macovei, privind colaborarea instituţiei cu SRI şi SIE pentru investigarea conturilor din străinătate ale demnitarilor. El a susţinut că motivaţia potrivit căreia această colaborare are drept scop verificarea eficientă a conturilor din străinătate ale persoanelor verificabile de către ANI “nu stă în picioare”: “Dacă cineva are calitatea să întrebe o bancă din Antile sau Guadelupe dacă are bănuţi acolo Verestoy sau Văcăroiu, atunci are ANI, care este făcută pentru acest control. SRI are calitatea să verifice conturi în alte ţări? Mi se pare că d-l Macovei a sărit pragul”. Acesta a adăugat că, în opinia sa, o astfel de propunere este un pas către un stat represiv şi autocrat şi nu unul democratic.

Năstase candidează la Camera Deputaţilor

Fostul premier Adrian Năstase şi-a depus, ieri la prînz, la sediul Organizaţiei PSD Prahova, dosarul de candidatură pentru Camera Deputaţilor, el vizînd un colegiu uninominal din zona Mizil. Preşedintele filialei, deputatul Marian Săniuţă, a precizat că pînă în momentul de faţă au fost depuse 20 de dosare, acestea vizînd cele 17 colegii din Prahova (5 colegii pentru Senat şi 12 colegii pentru Camera Deputaţilor). Potrivit acestuia, o comisie din cadrul organizaţiei va analiza fiecare dosar, urmînd ca, în luna august, să propună Consiliului Judeţean al organizaţiei nominalizările colegilor social-democraţi care vor fi validaţi pentru a candida în fiecare colegiu.

Muscă şi Macovei, candidate la parlamentare?

Fostul ministru al Culturii, Mona Muscă, şi fostul ministru al Justiţiei, Monica Macovei, se află printre opţiunile filialelor PD-L Bucureşti, care îşi doresc ca cele două personalităţi să candideze, pe sistemul de vot uninominal, la alegerile parlamentare din toamnă. Cu toate acestea, candidatura Monicăi Macovei este, în acest moment, doar la nivel de intenţie, o decizie urmînd a fi luată pînă la termenul limită de definitivare a listelor candidaţilor PD-L pentru Parlament, 15 august. Dincolo de ofertele primite, Mona Muscă va lua decizia de a candida doar după ce se va judeca, în luna septembrie, solicitarea acesteia de revizuire a hotărîrii judecătoreşti prin care a fost declarată colaborator al fostei Securităţi, cerere introdusă după ce Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a decis că a făcut poliţie politică.