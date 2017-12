Ungaria – Avion militar prăbuşit

Cei doi piloţi au unui avion militar de vînătoare pentru antrenament, de tip L39 Albatros, au murit vineri, după ce aparatul s-a prăbuşit în apropierea aeroportului Fehergyarmat, a anunţat purtătorul de cuvînt al Ministerului ungar al Apărării, Istvan Bocskai. Cei doi piloţi efectuau un zbor de antrenament în avionul de producţie cehoslovacă, însă, din motive deocamdată nedeterminate, aparatul s-a prăbuşit şi a luat foc. Pompierii au fost alertaţi şi au reuşit să stingă focul. Aparatul L39 Albatros a fost fabricat de Aero Vodochody, la începutul anilor \'70. Ultima prăbuşire a unui aparat de acest tip în Ungaria a avut loc în iulie 1995, dar atunci piloţii au reuşit să se catapulteze.

SUA - Cursă aeriană deviată

O femeie aflată la bordul unui avion care transporta 145 de persoane din New York spre San Francisco, a provocat devierea acestuia spre Denver, după ce a devenit violentă pentru că nu i s-a permis să fumeze. Christina Szele, în vîrstă de 35 de ani, a fost arestată şi pusă sub acuzare pentru atac şi agresare a echipajului de zbor. În prezent se află în Denver, pînă la audierile programate să aibă loc luni. Fratele ei, Ladi Szele, a declarat pentru CBS că femeia trece printr-o perioadă dificilă după ce a pus capăt unei relaţii de zece ani. Potrivit declaraţiilor neoficiale ale FBI, Szele s-a îmbarcat la bordul cursei care a decolat din New York, unde locuieşte, spre Francisco, după ce băuse două beri. După ce a urcat în avion a mai consumat trei băuturi care conţineau votcă, le-a spus aceasta anchetatorilor. După cele trei băuturi, Szele a început să fumeze. Însoţitorul de bord Paul Whyte i-a luat ţigara şi i-a atras atenţia că gestul ei îi deranjează pe ceilalţi pasageri. Bărbatul susţine că femeia a devenit agresivă, iar cînd a încercat să îi pună cătuşe a început să îl lovească şi să profereze insulte rasiste la adresa lui. Whyte susţine că aceasta l-ar fi ameninţat cu moartea. Căpitanul aeronavei a decis devierea avionului spre Denver, acolo unde Szele a fost reţinută de agenţii federali. Femeia susţine că nu îşi mai aminteşte nimic din cele întîmplate. Dacă va fi condamnată pentru toate capetele de acuzare, tînara riscă 20 de ani de închisoare şi amenzi de 250.000 de dolari!

Grecia – Incendiu de pădure

Un incendiu de pădure a izbucnit vineri, în zona unei staţiuni balneare din apropiere de Atena, fiind avariate cel puţin două locuinţe. Intensificat de rafalele de vînt de pînă la 50 de kilometri pe oră, incendiul s-a declanşat la prînz, în Kalamos, Golful Eubee, la 60 de kilometri nord-est de Atena. Şase avioane, trei elicoptere şi 26 de vehicule cu peste 100 de persoane la bord au fost mobilizate pentru a stinge incendiul. Protecţia civilă a publicat un comunicat în care le cere cetăţenilor să fie atenţi în legătură cu riscul producerii de incendii, mai ales în condiţiile rafalelor puternice de vînt anunţate pentru acest weekend. Aproape în fiecare vară, Grecia se confruntă cu incendii de pădure. Cele mai grave s-au înregistrat anul trecut şi s-au soldat cu moartea a 77 de persoane. Au fost distruse 270.000 de hectare de pădure şi culturi, mai ales în zona Peloponez.

Italia – Critici pentru xenofobie

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) şi-a exprimat profunda îngrijorare faţă de recentele incidente care i-au afectat pe romi şi numeroşi imigranţi din Italia, informează un comunicat al Consiliului Europei. Romii şi imigranţii au fost victime ale unor atacuri rasiste violente şi comunităţi întregi au fost considerate responsabile pentru infracţiunile comise sau despre care se presupune că ar fi fost comise de indivizi din aceste comunităţi. În acest context, ECRI deplînge, în mod special, discursurile rasiste şi xenofobe rostite de anumiţi politicieni italieni, chiar şi de rang foarte înalt, sau de presă. ECRI îşi exprimă de asemenea îngrijorarea că, în această situaţie critică, autorităţile italiene iau măsuri a căror conformitate cu standardele drepturilor omului la nivel naţional şi internaţional este îndoielnică. ECRI subliniază că aceste incidente au afectat persoane de etnie romă originare din România şi alte state, dar şi cetăţeni italieni de etnie romă, cetăţeni români în general şi imigranţi, fie că se aflau sau nu în condiţii de legalitate în Italia. Alături de recomandările conţinute în cel de-al treilea raport referitor la Italia dat publicităţii la 16 mai 2006, ECRI solicită autorităţilor italiene să adopte o atitudine fermă împotriva tuturor formelor de rasism şi xenofobie, pentru a reduce şi preveni dezvoltarea ulterioară a acestor fenomene în Italia. ECRI cere autorităţilor italiene să garanteze respectarea legii în privinţa romilor şi a imigranţilor şi că principiul nediscriminării, aşa cum este prevăzut în standardele Consilului Europei, nu este încălcat.

Afganistan – Atentat sinucigaş

Zece civili au fost ucişi vineri dimineaţă, în urma unui atentat sinucigaş care viza o patrulă a NATO, într-o piaţă din sudul Afganistanului. Atentatul nu a fost revendicat. Helmand este bastian al insurgenţei talibanilor şi una dintre principalele provincii unde se produce opiu. Talibanii au lansat o ofensivă violentă după ce au fost înlăturaţi de la putere, la sfîrşitul lui 2001, de către coaliţia internaţională condusă de SUA. Violenţele s-au intensificat în ultimii doi ani, în pofida prezenţei a 70.000 de militari ai SUA şi NATO. Atentatele vizează forţele de securitate afgane şi internaţionale dar, de cele mai multe ori, victimele sînt civili.

Thailanda – Manifestaţie împotriva premierului

Aproximativ 100.000 de manifestanţi s-au reunit, vineri seară, la Bangkok, în cadrul unei manifestaţii de amploare, pentru a cere demisia premierului thailandez, Samak Sundaravej. Circa 5.100 de poliţişti i-au împiedicat pe manifestanţi să înainteze timp de trei ore, în cursul după-amiezii, însă grupuri de protestatari au reuşit să treacă de cordonul de securitate. Mişcarea a luat amploare, iar manifestaţii, care susţin că aparţin Alianţei Poporului pentru Democraţie (PAD) au strigat ”victorie”. ”Este o victorie a PAD şi a metodelor sale paşnice, obţinută fără ciocniri sau vărsare de sînge”, a declarat purtătorul de cuvînt al mişcării Suriyasai Katasila, în cadrul unui discurs. ”Guvernul Samak trebuie să demisioneze deoarece a eşuat în totalitate să rezolve problemele economice, s-a amestecat în problemele judiciare, a favorizat reîntoarcerea în Thailanda a fostului premier Thaksin şi a încercat să modifice Constituţia”, a continuat el. În timp ce manifestanţii erau reuniţi în faţa biroului premierului, un purtător de cuvînt al Guvernului a precizat că ”poliţia nu va utiliza gaze lacrimogene sau tunuri cu apă decît în ultimă instanţă iar premierul nu va demisiona, deoarece este un guvern al poporului”. Manifestanţii îl acuză pe premier că este un instrument al fostului ministru, Thaksin Shinawatra, alungat de la putere în urma unei lovituri de stat a monarhiştilor, în 2006.

Zimbabwe – Cadavre cu urme de tortură

Cel puţin 12 cadavre care prezentau urme de tortură au fost descoperite joi, în mai multe regiuni din Zimbabwe, a anunţat organizaţia Amnesty International (AI), pe baza mărturiilor primite de la mai mulţi locuitori ai statului african. Opoziţia din Zimbabwe a anunţat, vineri dimineaţă, că a descoperit cadavrele a patru din simpatizanţii săi, membri ai organizaţiei de tineret a Mişcării pentru Schimbare Democratică (MDC), în apropierea capitalei Harare. Alte cinci cadavre au fost descoperite în provincia Masvingo din sud-estul ţării, două în districtul Gokwe din centrul ţării şi un altul la Harare. Organizaţia AI, cu sediul la Londra, a semnalat, de asemenea, decesul unei femei agresată fizic în timpul înmormîntării unei rude, de către un grup de tineri membri ai Zanu-PF, Uniunea Naţională Africană din Zimbabwe, aflată la putere. Soldaţii ameninţă satele cu arme şi le ordonă să voteze pentru preşedintele Robert Mugabe, la 27 iunie, a dezvăluit AI, citînd martori oculari. Populaţia statului african este chemată la urne, săptămîna viitoare, pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale în care se vor confrunta liderul MDC, Morgan Tsvangirai, în vîrstă de 56 de ani şi Robert Mugabe, de 84 de ani, aflat la conducerea ţării de la dobîndirea independenţei, în 1980. Numeroase organizaţii avertizează în privinţa recrudescenţei violenţelor odată cu apropierea scrutinului, în timp ce secretarul-general ONU, Comunitatea pentru Dezvoltarea Africii de Sud (SADC), Marea Britanie şi SUA se îndoiesc că alegerile vor fi libere şi echitabile. Potrivit reprezentantului ONU în Zimbabwe, majoritatea violenţelor pot fi atribuite simpatizanţilor regimului.

China – S-au scumpit petrolul, combustibilii şi electricitatea

China a scumpit, de vineri, petrolul, combustibilii şi electricitatea, a anunţat agenţia oficială China Nouă. Preţul petrolului şi combustibilului atinge 1.000 de yuani (145 de dolari) tona, în timp ce kerosenul, folosit pentru avioane, va ajunge la 1.500 de yuani tona, a anunţat Comisia pentru Dezvoltare Naţională şi Reformă. Şi preţul mediu al kilowattului de electricitate creşte cu 2,5% începînd din 1 iulie, dar această reevaluare nu va afecta nici populaţia, nici sectorul agricol sau producţia de îngrăşăminte, a dat asigurări comisia. Guvernul chinez, care a transformat lupta împotriva inflaţiei în prioritatea sa economică, a stabilit un control strict asupra preţului energiei, de teamă că acesta ar putea duce la un nivel record al inflaţiei, aflată deja la cea mai ridicată valoare din ultimii 12 ani. Pe plan mondial, petrolul a depăşit recent 130 de dolari barilul şi chiar se apropie de pragul simbolic de 140 de dolari. Unii analişti consideră că acesta va ajunge la 200 de dolari în curînd. China este responsabilă pentru o creştere cu 40% a consumului mondial de petrol, în urma dezvoltării sale economice rapide. Banca pentru investiţii China International Capital Corporation (CICC) consideră că reforma sistemului de preţuri la energie nu va fi numai în folosul Chinei, ci al întregii lumi. ”Cursul mondial al petrolului depinde, în mare parte, de politica tarifară energetică chineză, deoarece China a generat o creştere cu aproximativ 40% a consumului mondial de petrol”, potrivit unei note a CICC.