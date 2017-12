“Cea mai costisitoare campanie electorală”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că actuala campanie electorală pentru alegerile locale este cea mai costisitoare din istoria României, iar o parte din banii utilizaţi în campanie sînt obţinuţi prin “metoda siciliană, de tip suveică”: “Dacă facem un calcul al valorii materialelor de propagandă folosite, campania costă cîteva zeci de milioane de euro. Şi aceştia sînt numai banii la vedere, fără a lua în considerare cadourile, pomenile electorale sau plimbările pensionarilor cu autobuzul în excursii”. Social-democraţii se gîndesc la o modificare a sistemului de finanţare a campaniei electorale, începînd chiar de la alegerile generale din toamnă.

Daniela Popa, mulţumită de prestaţia candidaţilor PC

Preşedintele PC, Daniela Popa, a declarat, ieri, că este mulţumită de prestaţia candidaţilor partidului la alegerile locale şi că este convinsă că partidul va obţine un scor electoral care să confirme formaţiunea pe scena politică. Potrivit Danielei Popa, cetăţenii se vor orienta, la alegerile din 1 iunie, către candidaţii care nu pot fi suspectaţi de furt, de minciună, de corupţie şi de iresponsabilitate, fiind săturaţi de scandaluri şi pomeni electorale. Popa a criticat PD-L pentru “afişajul excesiv” şi s-a întrebat dacă organele abilitate vor face un control amănunţit privind sumele uriaşe cheltuite în campanie.

Pe Tăriceanu l-a amărît campania

Liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că are o părere foarte proastă despre actuala campanie electorală, care i-a lăsat un gust amar, şi a susţinut că PD-L duce o campanie agresivă, specifică anilor \'90: “Am avut parte, imediat după \'89, de campanii foarte agresive, apoi am intrat într-un calm firesc, într-o perioadă în care a contat puterea argumentelor. Am ajuns ca în România anilor 2008 să se revină la practicile agresive de campanie, practici la care recurg mai ales reprezentanţii PD-L, partid care vrea cu orice preţ să ne convingă că în România există ceva mai rău decît PSD”.

“Oamenii ar trebui să se uite la viitor”

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a primit de la CNSAS adeverinţă de necolaborare cu Securitatea pentru că, deşi conform documentului publicat pe site-ul instituţiei, acesta a fost recrutat sub numele conspirativ “Renato”, nu a dat nicio informaţie fostei poliţii politice. Oprişan a declarat, legat de decizia CNSAS, că “oamenii ar trebui să se uite la viitor, şi nu să stea în continuare cu faţa la trecut pentru că aşa vor partidele politice care au introdus în viaţa publică românească o retorică violentă şi un comportament brutal bazat numai pe minciună şi calomnie”. Dosarul lui Oprişan a fost reverificat de CNSAS în contextul alegerilor locale din iunie.

Plîngere penală împotriva lui Videanu

Codrin Ştefănescu, Marius Marinescu şi Vlad Hogea (PC) au depus, ieri, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), plîngere penală împotriva pedelistului Adriean Videanu. În plîngerea depusă, cei trei îl acuză pe primarul general al capitalei de abuz în serviciu contra intereselor publice, arătînd că acesta “a emis decizia nr. 870 din 26 mai 2008, prin care a denunţat, în mod unilateral şi abuziv, protocolul 1623/6/14 mai 2008”, privind amplasarea, în perioada 14-30 mai, a unui cort electoral al candidatului PC la funcţia de primar general al capitalei, la intrarea în Parcul Bordei. “În decizia primarului general se prevedea, între altele, că toate cheltuielile legate de desfiinţarea cortului electoral aveau să fie suportate de către proprietarii acestuia (adică PC şi candidatul său, Codrin Ştefănescu), ceea ce este ilegal, întrucît noi nu am solicitat nici mutarea, nici desfiinţarea cortului”, se arată în plîngerea celor trei membri ai PC. Primarul general a respins acuzaţiile, susţinînd că în zona de amplasare a cortului se fac lucrări la instalaţia de iluminare, astfel că acesta nu va fi evacuat, ci trebuie doar mutat, precizînd că inaugurarea parcului nu va avea loc duminică. În urmă cu o zi, municipalitatea acuza reprezentanţi ai PC că, în frunte cu senatorul Marius Marinescu, au distrus, în mai multe rînduri, segmente din gardul Parcului Bordei, folosindu-se de minori. Videanu susţine că dispoziţiile de mutare a cortului electoral al PC din faţa Parcului Bordei şi de amplasare iniţială sînt acte ale primarului general, care are libertatea de a discerne asupra acestor lucruri, afirmînd că “un defect al democraţiei cum este Marinescu poate face orice”.