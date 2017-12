telegrafic

HCM nu mai merge la Arad

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a renunţat la turneul pe care trebuia să-l întreprindă săptămîna viitoare la Arad. Conducerea executivă a formaţiei constănţene, cît şi cea tehnică, a decis ca echipa să-şi continue pregătirea la Constanţa din cauza distanţei foarte lungi de mers pînă la Arad, cît şi a faptului că săptămîna viitoare sînt aşteptaţi pe Litoral doi jucători din Serbia. Pentru a-i integra cît mai bine pe cei doi jucători noi s-a hotărît ca echipa să-şi continue antrenamentele acasă.

Doi constănţeni în echipa României de Cupa Davis pentru meciul cu Franţa

Antrenorul echipei de Cupa Davis a României, Adrian Marcu, a declarat, vineri, că echipa probabilă pentru meciul cu Franţa, programat în perioada 8-10 februarie, în primul tur al Grupei Mondiale, va fi formată din constănţenii Andrei Pavel şi Horia Tecău, Victor Hănescu, Florin Mergea şi Adrian Cruciat. “Încă nu am stabilit lotul, vedem săptămîna viitoare. În principiu sînt mai mulţi care sînt acolo, dar săptămîna viitoare vine şi Florin Segărceanu din Australia şi atunci vedem. În principiu, echipa este Pavel, Hănescu, Mergea, Tecău şi probabil Cruciat. Dar va fi un lot mai mare, pentru că, dacă tot sîntem acasă, vrem să fim mai mulţi. Vor fi probabil şi puştii Luncanu şi Copil, apoi Gîrd, cam tot dintre cei care au fost în Japonia vom alege”, a declarat Adrian Marcu. Reunirea lotului pentru meciul cu Franţa va avea loc pe 28 ianuarie, la Bucureşti, după care jucătorii se vor deplasa în aceeaşi zi la Sibiu. Marcu a adăugat că în curînd va începe şi amenajarea sălii de la Sibiu, în vederea meciului cu Franţa.

Samara, în semifinale la dublu la Open-ul Sloveniei

Eliminată la simplu încă din primul tur de croata Andreja Bakula, Eliza Samara şi-a continuat parcursul în cadrul ITTF Slovenian Open 2008 în competiţia de dublu, unde face pereche cu Daniela Dodean. După ce au trecut joi seară de cuplul Petra Lovas / Timea Varga (Ungaria), sportivele noastre s-au calificat vineri în semifinalele probei după ce au trecut şi de perechea Silbereisen / Wu (Germania). Samara a avut parte de un parcurs bun şi în cadrul întrecerii din turneul Under 21, unde a trecut în sferturile de finală după o victorie categorică, 4-0, în faţa italiencei Simona Soldi. În întrecerea masculină, Andrei Filimon şi-a mai trecut în palmares o victorie după ce a trecut în cel de-al doilea tur printr-o victorie surprinzătoare în faţa favoritul numărul patru al competiţiei, Kalinikos Kreangă. Filimon l-a învins joi seară, cu 4-0, pe rusul Dimitrij Mazunov, dar nu a reuşit o calificare în optimi, constănţeanul fiind eliminat vineri de Leung Chu-Yan (Hong Kong), cu 0-4. În proba de dublu masculin, perechea Adrian Crişan şi Andrei Filimon s-a oprit în sferturile de finală, cedînd în faţa ruşilor Mazunov / Smirnov (Rusia), cu 2-4. Competiţia se va încheia sîmbătă, cu finalele la simplu şi dublu, şi cu semifinalele şi finalele la Under 21.

DNA ar putea extinde urmărirea penală în dosarul transferurilor fotbaliştilor

Procurorii DNA aşteaptă rezultatele comisiilor rogatorii făcute şi pentru transferul lui Adrian Mutu de la Dinamo la Internazionale Milano şi Marius Niculaie de la Dinamo la Sporting Lisabona, au declarat surse judiciare. Potrivit acestora printre persoanele vizate de extinderea cercetărilor în dosar s-ar putea afla şi Nicolae Badea, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FC Dinamo. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au anunţat joi începerea urmăririi penale împotriva a zece impresari şi patroni de cluburi de fotbal de mai multe infracţiuni şi de prejudicierea a patru cluburi cu suma de 10 milioane de euro, reprezentînd diferenţa dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbalişti şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor. De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri şi implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro. Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către Federaţia Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna Federaţiei totalizînd aproximativ 600.000 euro. În perioada 14-17 ianuarie, toţi învinuiţii au luat la cunoştinţă infracţiunile pentru care sînt cercetaţi, potrivit art. 6 aliniatul 3 din Codul de Procedură Penală, precizează DNA. Astfel, conform probelor administrate a rezultat că, în perioada 1999-2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine şi Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiţi şi-au însuşit în interes personal sumele externalizate.

Naţionala de futsal a României participă la turneul de la Buzău

Echipa naţională de futsal a României va participa săptămîna viitoare la un turneu amical internaţional, la Buzău, alături de selecţionatele Italiei, Turciei şi Greciei. Programul turneului este următorul - marţi, 22 ianuarie, ora 17.30: România - Grecia; ora 19.30: Italia - Turcia; miercuri, 23 ianuarie, ora 17.30: România - Italia; ora 19.30: Turcia - Grecia. Antrenorul Zoltan Jakab a selecţionat pentru acest turneu următorii 14 jucători: Laszlo Klein, Lorand Szocs, Gabriel Molomfălean, Dumitru Stoica, Marian Şotîrcă, Robert Lupu, Cosmin Gherman, Alpar Csoma, Ion Al-Ioani (toţi de la CIP Deva), Zoltan Mihaly, Laszlo Szocs (ambii de la ACS Odorheiu Secuiesc), Alin Radu (Futsal Municipal Reşiţa), Cătălin Rizan şi Alin Bugală (ambii de la Futsal Club Craiova).

Unic Piatra Neamţ a reclamat la CEV echipa rusă Kazanochka Kazan

Echipa de volei feminin Unic Piatra Neamţ a reclamat formaţia rusă Kazanochka Kazan la CEV din cauza problemelor întîmpinate pentru obţinerea vizelor de Rusia necesare unor jucătoare pentru meciul retur din optimile de finală ale Cupei Challenge. Oficialii nemţeni susţin că preşedintele Federaţiei Ruse de Volei şi delegatul echipei din Kazan au refuzat să trimită clubului Unic invitaţia oficială necesară obţinerii vizelor, în vederea disputării returului optimilor de finală ale Cupei Challenge, dintre Kazanochka şi formaţia nemţeană, meci programat pe data de 31 ianuarie. “Cu toate că pe 24 ianuarie jucăm manşa tur la Piatra Neamţ, noi am depus toate actele pentru a beneficia din timp de vizele pentru jocul retur. După ce ni s-au cerut toate paşaportele delegaţiei scanate, apoi actele în original şi fotografii, ni s-a spus că viza de Ucraina a ridicătoarei Viktoria Polishchuk nu este valabilă. Apoi ne-au sugerat să o lăsăm acasă pe libero-ul turc Hatice Can-Kourucu. Ni s-a spus întrebarea: Ce să caute ea în Rusia?”, a declarat, vineri, managerul formaţiei nemţene, Eugen Banciu. În ciuda acestor probleme, preşedintele Comisiei CEV de Organizare a Cupelor Europene la Volei, Riet Ooms, a dat asigurări că nu vor fi probleme în privinţa vizelor necesare delegaţiei moldovene.

Selecţionata de rugby a Bucureştiului joacă sîmbătă în Challenge Cup

Antrenorul Selecţionatei Bucureştiului, Marin Moţ, a anunţat vineri echipa de start pentru ultima partidă a echipei sale din Challenge Cup, care se va disputa sîmbătă, împotriva englezilor de la Worcester: Vlaicu - Bigiu, Gal, Dascălu, Ciuntu - Dumbravă, Căplescu - Merşoiu (cpt.), Macovei, Burcea - Popîrlan, Coste - Lazăr, Zebega, Nere. Rezerve sînt Maxim, Dobre, Ursache, Daniel Carpo (RCJ Farul Constanţa), Lucaci, Sîrbu şi Vlad. Meciul cu Worcester este cea de-a şasea partidă a Selecţionatei Bucureştiului în această ediţie a Challenge Cup. Echipa noastră a pierdut orice şansă de calificare în faza următoare, meciul cu Worcester fiind doar unul de palmares.

Bogdan Lobonţ a împlinit 30 de ani

Bogdan Lobonţ nu a fost uitat de Fiorentina, grupare la care a evoluat în sezonul 2006-2007, internaţionalul român primind felicitări cu ocazia zilei de naştere pe site-ul oficial al formaţiei viola. Aflat în cantonamentul din Cipru cu Dinamo Bucureşti, Lobonţ a împlinit vineri 30 de ani. “Cu toate că am schimbat prefixul, nu am niciun motiv de supărare, ba din contra. Mă bucur că sînt bine şi îmi doresc să fiu în continuare sănătos, atît eu cît şi familia mea. Am avut pînă acum o viaţă plină de realizări, între care cea mai mare este cu siguranţă fiul meu, Cristian Andrei, şi sper ca viitorul să îmi aducă cel puţin tot atîtea bucurii”, a declarat Lobonţ pe site-ul său personal.

Răzvan Raţ va fi cetăţean de onoare al Slatinei

Administraţia din Slatina, judeţul Olt, va acorda, cu ocazia manifestărilor prilejuite de împlinirea a 640 de ani de la atestarea documentară a municipiului, titlul de cetăţean de onoare unui cetăţean de origine albaneză, Hashim Memish, dar şi internaţionalului Răzvan Raţ. Fotbalistul lui Şahtior Donţek este născut în Slatina, dar s-a afirmat la Piteşti, plecînd la 18 ani de la Şcoala de fotbal “Nicolae Dobrin” la Rapid Bucureşti. Cît despre Memish, acesta este un comerciant slătinean de origine albaneză, ai cărui strămoşi s-au stabilit la Slatina în 1912. El se numără printre puţinii cetăţeni care aveau propria afacere încă de pe vremea lui Ceauşescu. Memish deţine mai multe magazine în care comercializează celebra băutură răcoritoare numită bragă, precum şi halviţă, îngheţată şi baclava!