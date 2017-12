Spania – Ploi mortale

Două femei au murit în noaptea de marţi spre miercuri, într-o localitate din apropierea oraşului Sevilla, în urma ploilor torenţiale care au afectat regiunea din sudul Spaniei. Una din victime, o femeie de 30 de ani, a murit după ce un autobuz scăpat de sub control s-a izbit de locuinţa sa din oraşul Alcala de Guadaira, dărîmînd un zid. Cealaltă femeie, de 70 de ani, a murit în împrejurări neelucidate deocamdată. Alte opt persoane au fost rănite uşor. Oraşul Alcala de Guadaira a fost afectat, marţi seara, de ploi torenţiale de pînă la 80 de litri pe metrul pătrat.

SUA - Judecaţi pentru planuri teroriste, prin otrăvirea solniţelor din restaurante

Şapte bărbaţi au complotat împotriva administraţiei SUA, plănuind otrăvirea solniţelor din restaurante şi bombardarea unor clădiri importante, a afirmat un procuror în faţa juraţilor din Miami, la începutul procesului pentru conspiraţie teroristă. Scopul grupului Liberty City Seven a fost acela de a crea haos, acţiunea făcînd parte dintr-un război sfînt care să permită luptătorilor afiliaţi al-Qaida să preia controlul asupra SUA, a precizat procurorul Richard Gregorie. “Trebuie să îi determinăm pe oameni să iasă panicaţi pe străzi”, ar fi spus liderul grupării, Narseal Batiste. “Allah va prelua controlul prin intermediul nostru”, a adăugat acesta. Avocaţii apărării au susţinut că acuzaţiile sînt “prostii concepute de administraţie şi orchestrate de informatorii plătiţi ai FBI”. Aceştia au spus că acuzaţii, unul dintre ei dependent de marijuana, nu au deţinut arme şi nu au intenţionat să comită violenţe, informatorii fiind cei care au sugerat intenţia de a otrăvi solniţele din restaurante şi bombardarea unor clădiri. Membrii grupului Liberty City Seven au fost arestaţi în 2006, sub acuzaţia că plănuiau să arunce în aer Turnul Sears din Chicago, cel mai înalt imobil din SUA, dar şi mai multe birouri ale FBI şi complexul Tribunalului din Miami, unde se desfăşoară procesul. Cei şapte tineri ar putea fi condamnaţi la maximum 70 de ani de închisoare dacă sînt găsiţi vinovaţi pentru acte conspirative, într-un caz considerat de oficiali din cadrul administraţiei drept o victorie importantă în războiul împotriva terorismului!

Ucraina – Discuţii cu Gazprom

Ministrul ucrainean al Energiei a plecat, ieri, la Moscova, pentru discuţii cu reprezentanţii Gazprom, în legătură cu disputa privind datoriile ucrainene faţă de compania rusească, iar premierul Viktor Ianukovici a anunţat că intenţionează şi el să viziteze Rusia în curînd, după ce Gazprom a ameninţat că va reduce livrările de gaze naturale în cazul în care Ucraina nu va plăti o datorie de 1,3 miliarde de dolari. Ulterior s-a anunţat că Ucraina s-a angajat să ramburseze Rusiei datoria pentru gazele primite, pentru a evita reducerea livrărilor şi perturbarea vînzărilor către Europa, după cum a declarat vicepremierul rus, Dmitri Medvedev, care ocupă şi funcţia de preşedinte al grupului Gazprom.

Pakistan – Atentat

Cel puţin 14 persoane au fost ucise ieri de explozia unei bombe, la trecerea unui microbuz prin zonele tribale din Pakistan, în apropiere de graniţa cu Afganistanul. Explozia a avut loc în apropiere de Mir Ali, al doilea oraş ca mărime din Waziristanul de Nord, pe o rută folosită frecvent de convoaiele militare pakistaneze.

Myanmar – Călugări eliberaţi

Junta militară din Myanmar a pus în libertate 229 de călugăriţe şi călugări budişti capturaţi în timpul represaliilor de săptămîna trecută împotriva celei mai mari manifestaţii antiguvernamentale din ultimii 20 de ani, a declarat unul dintre monahii eliberaţi, citat de Reuters. Călugărul, în vîrstă de 20 de ani, prea agitat pentru a oferi detalii referitoare la identitatea sa, a afirmat că el şi alţi 79 de fraţi ai săi s-au întors la mănăstirea Mingala Yama din Rangoon, imediat după miezul-nopţii. Ceilalţi 16 din cei 96 arestaţi în timpul unui raid la mănăstire urmează să fie eliberaţi în curînd, a adăugat el. Alte cîteva sute de călugări au fost arestaţi în raiduri similare la alte 15 mănăstiri din Rangoon. Călugărul a explicat că au fost deţinuţi într-un fost institut tehnic al guvernului, dintr-un cartier din nordul oraşului Rangoon şi că au fost suspuşi abuzurilor verbale, dar nu şi fizice, în timpul interogatoriului. El a adăugat că deţinuţii primeau două mese pe zi. Tot miercuri au fost eliberate 149 de călugăriţe budiste, mutate în urmă cu trei zile în incinta Institutului Tehnic din Kyaikkasan.

Bolivia – Incendii devastatoare

Mii de focare au izbucnit în sudul ţării, în apropierea graniţei cu Argentina şi Paraguay şi ameninţă zăcămintele de petrol şi gaze naturale. Autorităţile au trimis şi armata în zonă, deoarece pompierii nu mai fac faţă luptei cu flăcările. Patru aeroporturi din zona de sud a Boliviei au fost închise din cauza fumului provocat de incendii. Chiar şi cursele aeriene care au decolat de pe aeroportul din capitala La Paz au fost afectate, în ciuda faptului că oraşul se află la o altitudine de 3.600 de metri. Autorităţile cred că incendiile au fost cauzate de agricultorii care cultivă trestie de zahăr, care obişnuiesc să dea foc miriştii. Extinderea focului a fost favorizată şi de seceta din acest an.

Vietnam – Evacuaţi din calea taifunului

Autorităţile vietnameze au început, ieri dimineaţă, să evacueze 200.000 de persoane care locuiesc în zonele de litoral din centrul ţării, pe fondul apropierii taifunului Lekima. Experţii meteorologi au anunţat rafale de vînt ce pot atinge 117 kilometri pe oră.

Japonia – Străinii, amprentaţi şi intervievaţi

Potrivit unei modificări aduse legii nipone a imigraţiei, străinii sînt obligaţi să furnizeze amprente digitale şi o fotografie, la intrarea pe teritoriul japonez. Noua reglementare menită să prevină actele de terorism va intra în vigoare la 23 noiembrie. Rezidenţii permanenţi speciali, persoanele sub 16 ani, diplomaţii şi oficialii sînt exceptaţi de la această prevedere legislativă. Nu vor avea nevoie de amprentare nici persoanele care au fost invitate de către directorii unor instituţii administrative naţionale din Japonia.