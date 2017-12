Bulgaria - Alertă de bruceloză

O femeie de 65 de ani dintr-un sat de lîngă oraşul Haskovo, în sudul Bulgariei, a fost internată de urgenţă cu diagnosticul de bruceloză, o boală infecţioasă, mortală şi contagioasă a vitelor şi a oamenilor. Doctorii spun că pacienta este într-o stare gravă. Este pentru prima dată în 60 de ani cînd este depistat un caz de bruceloză în Bulgaria. Femeia internată este cel de-al treilea cetăţean bulgar care a contractat vreodată această boală. Alţi doi bulgari, care au luat boala în timp ce lucrau în Grecia, au murit în 2005. Bruceloza sau febra de Malta se manifestă la om prin febră mare, transpiraţie, mărirea splinei, ficatului, ganglionilor. Boala se transmite la om prin intermediul animalelor bolnave, prin contact direct sau prin consumul unor produse, în general crude, de la aceste animale.

SUA - Incendiu mortal la New York

Doi pompieri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 18 au fost răniţi într-un incendiu care a cuprins un imobil situat în cartierul Manhattan din New York. Purtătorul de cuvînt al pompierilor din New York, Eileen Ramos, a declarat că victimele şi-au pierdut viaţa din cauza problemelor cardiace provocate de inhalarea fumului. Pompierii au reuşit în cele din urmă să stingă incendiul. Clădirea care a luat foc a adăpostit vechiul sediu al Deutsche Bank. Imobilul înalt de 40 de etaje este situat în apropiere de Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene de la World Trade Center înainte de atentatele de la 11 septembrie 2001.

Marea Britanie - Incendiu într-un hotel

O persoană a murit şi alte şase sînt date dispărute după ce un incendiu puternic a cuprins, sîmbătă noapte, un hotel din Newquay, o staţiune de pe coasta de sud a Marii Britanii. Trei persoane au fost transportate la un spital din apropiere, pentru îngrijiri în urma unor arsuri uşoare. Alţi 86 de oameni au fost evacuaţi şi au fost cazaţi la două hoteluri din staţiune. Focul a izbucnit la miezul-nopţii, la parterul hotelului şi, pînă dimineaţă, clădirea de patru etaje a ars aproape în întregime. Peste 100 de pompierii au sosit de urgenţă la faţa locului şi s-au luptat să stingă incendiul întreţinut de vîntul puternic. Nimeni nu ştie din ce cauză a izbucnit incendiul. Poliţia a demarat o anchetă.

Filipine - 15 puşcaşi marini şi un pilot, ucişi de o extremişti

15 puşcaşi marini filipinezi şi un pilot de elicopter au fost ucişi în cursul unei confruntări cu militanţii grupării extremiste Abu Sayyaf, afiliată reţelei teroriste al-Qaida. Alţi şapte soldaţi au fost răniţi. În lupta din Filipine au murit şi circa 30 de militanţi. Bătălia a avut loc în insula Basilan din sudul arhipleagului filipinez şi a fost organizată în coordonare cu guvernul local dominat de mişcarea separatistă Frontul Islamic de Eliberare Mor, care s-a angajat recent în negocieri de pace cu guvernul de la Manila. Militarii i-au evacuat pe locuitorii din regiune şi apoi, susţinuţi de blindate şi elicoptere, au atacat o bază a islamiştilor, unde se aflau 70 de militanţi. Aceasta a fost cea mai sîngeroasă confruntare din insula Basilan, după ambuscada de la 10 iulie, cînd 14 puşcaşi marini au fost ucişi. Săptămîna trecută, 27 de militari şi 32 de rebeli şi-au pierdut viaţa într-o luptă desfăşurată în insula Jolo.

Germania - Noi probe în cazul asasinatului mafiot

Poliţia din Duisburg a găsit arma cu care au fost asasinaţi cei şase cetăţeni italieni. Anchetatorii au identificat şi alte obiecte care constituie probe în acest caz, atribuit clanului mafiot calabrez \'Ndrangheta. Noile probe au fost găsite în locaţii care aveau legătură cu victimele. În urmă cu o zi, poliţia a dat publicităţii portretul-robot al unuia dintre bărbaţii suspectaţi că ar fi participat la asasinat. Rezoluţia slabă a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, la locul faptei, îngreunează însă munca investigatorilor. Miercuri dimineaţă, poliţia a descoperit cadavrele a cinci italieni împuşcaţi în cap, în apropierea gării centrale din Duisburg. Un al şaselea bărbat a murit în drum spre spital.

Italia - Coliziune între două bărci pneumatice

Un bărbat a murit şi alte şapte persoane au fost rănite, sîmbătă, în coliziunea dintre două bărci pneumatice, în Golful Neapole din sudul Italiei. Unul dintre răniţi este în stare gravă, a precizat agenţia Ansa, adăugînd că au fost demarate două anchete, una judiciară şi alta administrativă, pentru stabilirea cauzelor incidentului. Persoanele care se aflau în bărci făceau parte din acelaşi grup de prieteni. Victima este un italian de 42 de ani.

Kazahstan - Partidul de guvernămînt a cîştigat legislativele

Partidul de guvernămînt din Kazahstan, Nur Otan, a cîştigat 88% din voturile exprimate în alegerile legislative de sîmbătă şi va fi singura formaţiune reprezentată în Parlament, potrivit cifrelor aproape definitive anunţate duminică de Comisia Electorală. Nici formaţiunea de opoziţie social-democrată (OSDP), opusă actualului guvern şi care a obţinut 4,62% din voturi, nici opozanţii moderaţi din partidul Ak-Jol, cîştigător a 3,27% din voturi, nu vor intra în Parlament, deoarece nu au depăşit pragul de 7% necesar pentru a fi reprezentaţi în Legislativ. În precedenta legislatură, opoziţia avea un singur parlamentar.

SUA - Implozie în Salt Lake City

O implozie controlată a avut loc, sîmbătă, în Salt Lake City. Celebrul dar vechiul Key Bank Tower a fost dărîmat pentru a face loc unei noi construcţii. În numai 16-18 secunde, centrul bancar înalt de 90 de metri a fost demolat prin implozie. Un perimetru de securitate destul de mare a fost instituit în jurul clădirii demolate. Pe locul Key Bank Tower va fi construit centrul comercial City Creek. Costurile construcţiei se vor ridica la un miliard de dolari. Acum, 200 de muncitori curăţă zona.