PAKISTAN

Atentat sângeros

Explozia unei bombe la trecerea unui convoi militar a provocat moartea a cel puţin 20 de soldaţi şi rănirea altor 30, ieri, în nord-vestul Pakistanului. Principala mişcare rebelă din ţară, Mişcarea Talibanilor din Pakistan (TTP), a revendicat atentatul. Acesta s-a produs în oraşul Bannu din nord-vestul ţării, în apropiere de zona tribală Waziristanul de Nord, fief al talibanilor, afgani şi pakistanezi şi al altor grupări islamiste armate legate de reţeaua teroristă al-Qaida. Bannu a fost teatrul mai multor atacuri împotriva forţelor de securitate în trecut. Trupele pakistaneze luptă de mai mulţi ani împotriva unei insurecţii în zonele tribale muntoase pe care Washingtonul le consideră o ascunzătoare a talibanilor şi rebelilor ce au legături cu al-Qaida, de unde pregătesc atacuri împotriva ţărilor occidentale şi a Afganistanului. Creată în 2007, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o grupare islamistă armată care a jurat credinţă al-Qaida şi mollahului Omar, liderul talibanilor afgani, a comis sute de atacuri, în ultimii ani, în ţară, în special în nord-vest.

AFGANISTAN

Baie de sânge

Doi civili americani au fost ucişi în atacul comis vineri seara asupra unui restaurant din Kabul şi soldat, în total, cu 21 de morţi, dintre care 13 străini, a anunţat, sâmbătă, ambasada americană din capitala afgană. Un angajat rus al misiunii ONU figurează, de asemenea, printre victime, a anunţat Ministerul rus al Afacerilor Externe. Anterior, serviciile reprezentantei diplomaţiei UE anunţaseră că un poliţist danez şi un cetăţean britanic au fost ucişi în atentat. Atacul, revendicat de talibani, a vizat Taverna Libanului, un restaurant din centrul Kabulului frecventat de diplomaţi, consultanţi, lucrători umanitari şi alţi reprezentanţi ai comunităţii de expatriaţi care trăieşte în capitala afgană. Vineri seara, la scurt timp după ora 19.00, un kamikaze s-a aruncat în aer în faţa unui restaurant. Profitând de confuzia generată de explozia puternică, alţi doi atacatori înarmaţi au reuşit să intre în clădire şi au deschis focul asupra clienţilor, după care au fost ei înşişi ucişi de forţele speciale afgane. Purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ruse, Aleksandr Lukaşevici, a subliniat, într-un comunicat, că atentatul confirmă creşterea forţei ameninţării teroriste în Afganistan şi a cerut comunităţii internaţionale să facă front comun împotriva forţelor răului atât în Afganistan, cât şi în lume.

LIBIA

Italieni răpiţi

Doi italieni care lucrează pentru o companie specializată în lucrări publice au fost răpiţi de o grupare armată, vineri, în estul Libiei, un fief al islamiştilor extremişti, a anunţat, sâmbătă, agenţia libiană Lana. Potrivit agenţiei, bărbaţi înarmaţi l-au forţat pe şoferul italienilor să se oprească în apropiere de satul Martouba, între Derna şi Tobruk, şi i-au coborât pe cei doi pasageri, după care i-au urcat în vehiculul lor. Atacatorii s-au îndreptat ulterior către Derna. Această răpire încă nu a fost revendicată. O sursă din cadrul serviciilor de securitate din Derna a anunţat că a fost deschisă o anchetă, însă nu a oferit alte informaţii. Mai devreme, ministrul de Externe de la Roma a anunţat că doi cetăţeni italieni au fost daţi dispăruţi, afirmând că examinează toate ipotezele. Cei doi bărbaţi, originari din Calabria, în sudul Italiei, lucrează la proiectarea unui drum, la Derna, pentru compania General World şi se aflau în Libia de câteva luni, a anunţat, la rândul său, agenţia italiană Ansa. După înlăturarea de la putere a lui Muammar Kadhafi, în octombrie 2011, autorităţile de tranziţie se arată incapabile să restabilească ordinea şi securitatea într-o ţară căzută victimă anarhiei şi violenţelor sângeroase. Situaţia este extrem de critică în estul ţării, în special la Derna şi la Benghazi, devenite fiefuri pentru islamiştii radicali, acuzaţi frecvent că se află în spatele a zeci de asasinate şi atentate împotriva unor interese occidentale şi forţelor armate libiene.

BULGARIA

Navă moldovenească reţinută

Un vapor care naviga sub pavilionul R. Moldova a fost reţinut în portul bulgar Burgas, de la Marea Neagră, pe motiv că nu respectă convenţia internaţională privind munca în sectorul maritim. Administraţia maritimă din Bulgaria a reţinut nava după ce doi marinari s-au plâns că nu le-au fost plătite salariile. Nava va fi reţinută până când proprietarul va plăti salariile datorate sau până când un tribunal va analiza un apel depus de el, a declarat căpitanul Jivko Kolev, din cadrul Administraţiei Maritime. Postul naţional de radio din Bulgaria precizează că o navă din Georgia este menţinută sub arest în portul Burgas de peste un an, din aceleaşi motive.

SUA

Secetă extremă

Guvernatorul Californiei a decretat, vineri, situaţie de urgenţă din cauza secetei care afectează acest stat american şi care ar putea fi cea mai gravă din ultimul secol. Instituirea situaţiei de urgenţă permite Californiei să beneficieze de ajutorul Guvernului federal pentru a combate seceta care a transformat hectare întregi de pădure în uscături gata să ia foc. Joi, un incendiu a devastat o zonă forestieră din apropiere de Los Angeles, determinând evacuarea a peste 900 de case. Guvernatorul Californiei, Jerry Brown, le-a cerut, vineri, locuitorilor statului să îşi diminueze consumul de apă cu cel puţin 20%. La San Francisco, guvernatorul a vorbit în faţa jurnaliştilor de posibilitatea ca această secetă să fie cel mai mare dezastru înregistrat în ultimii aproximativ 100 de ani în care s-au păstrat date. Statul suferă de cea de-a treia iarnă secetoasă consecutivă, iar nivelul rezervoarelor de apă este din ce în ce mai scăzut. Jumătate din precipitaţiile înregistrate de California au loc, în general, în decembrie, ianuarie şi februarie.

UNGARIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs ieri dimineaţă în apropiere de oraşul Cserhatsurany din Nograd, în nordul Ungariei, a anunţat un oficial din cadrul observatorului de seismologie al Academiei ungare de Ştiinţe. Cutremurul a fost urmat de un altul, cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter. Seismele au fost resimţite de populaţia din zonă, dar nu au fost înregistrate victime, iar pagubele au fost neînsemnate.