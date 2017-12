RUSIA

Condamnat la tratament psihiatric

Un opozant rus a fost condamnat, la Moscova, la tratament psihiatric, după ce a participat la protestele violente organizate în mai 2012 împotriva preşedintelui Vladimir Putin. Tribunalul a decis că Mihail Kosenko trebuie să fie supus unui tratament psihiatric forţat, a declarat avocatul Valeri Şuhardin. Kosenko, care ar suferi de o formă uşoară de schizofrenie, a fost găsit vinovat de agresiuni împotriva agenţilor de Poliţie, dar instanţa a stabilit că nu avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

SUA

Motociclişti agresivi

Patru bărbaţi au fost arestaţi în cadrul unei anchete privind agresarea unui şofer care a fost urmărit de zeci de motociclişti şi agresat săptămâna trecută, la New York, a anunţat Poliţia, luni. O înregistrare video înfăţişând urmărirea de către motociclişti a maşinii care, încercând să scape, l-a răsturnat şi l-a rănit grav pe un motociclist a fost accesată de peste 1,2 milioane de persoane pe YouTube. Autorităţile au arestat deja trei persoane în ultimele zile şi au plasat o a patra în arest preventiv, luni. În vârstă de 29 de ani, bărbatul arestat ar face parte dintre cei care l-au bătut violent pe Alexian Lien, care a încercat, fără să reuşească, să scape de motociclişti, pe 29 septembrie, după ce l-a rănit pe unul dintre ei. După o cursă de urmărire de câţiva kilometri, filmată cu o cameră plasată pe casca unui motociclist, maşina acestuia a fost blocată la nivelul drumului 178e. Lien, în vârstă de 33 de ani, a fost scos din maşină şi bătut violent, soţia acestuia şi fiica lor de doi ani asistând la scenă din vehicul. Reginald Chance, în vârstă de 37 de ani, care a spart unul dintre geamurile maşinii cu casca, a fost inculpat pentru agresiune în grup organizat, iar Robert Sims, în vârstă de 35 de ani, a fost pus sub acuzare pentru deţinere ilegală de armă. Christopher Cruz, în vârstă de 28 de ani, a fost inculpat miercurea trecută pentru că a condus în mod periculos, după ce s-a pus în faţa vehiculului cu tracţiune integrală condus de Lien, pe drumul rapid, în vestul Manhattanului, pe care rulau zeci de motociclişti. Încercând să îl depăşească, Lien l-a accidentat pe unul dintre motociclişti, Edwin Mieses, de 32 de ani, care a fost atins la nivelul coloanei vertebrale şi are ambele picioare rupte. El riscă să rămână paralizat. Lien nu a fost inculpat. Motocicliştii participau la o acţiune neautorizată, aşa cum se întâmplă frecvent la New York, în weekenduri, când vremea este frumoasă.

FRANŢA

Furt şi profanare de morminte

Trei bărbaţi de origine română au fost inculpaţi şi plasaţi în detenţie, sâmbătă, pentru furt în formă agravată şi profanare, după ce au acţionat în trei cimitire din regiunea Cambrai, relatează „Le Parisien”. Potrivit publicaţiei, cele trei persoane, în vârstă de 32, 26 şi, respectiv, 23 de ani, au fost reţinute şi prezentate în faţa unui judecător, sâmbătă. Suspecţii sunt acuzaţi de furt în grup şi distrugeri, dar şi de profanarea unor morminte şi atingerea integrităţii unor cadavre. Cimitirele Crèvecoeur-sur-l'Escaut, Neuvilly şi Busigny au fost vizate de suspecţi, în septembrie. Cel puţin o familie a depus plângere pentru dispariţia unei verighete şi a unor dinţi din aur dintr-un mormânt profanat. În total, au fost deschise 15 morminte şi cinci sicrie.

ITALIA

Resturi umane

Resturi umane care ar putea fi ale unui cetăţean indian au fost găsite în epava navei „Costa Concordia“, anunţă Protecţia Civilă italiană. Acestea au fost descoperite de pompieri pe Puntea 3 a vasului de croazieră scufundat parţial pe 13 ianuarie 2012, în apropierea insulei Giglio, un naufragiu soldat cu 32 morţi, a declarat Francesca Maffini, purtătorul de cuvânt al Protecţiei Civile. „Mai multe elemente ne fac să credem că este vorba de corpul tânărului indian Russel Rebello”, a adăugat ea. Două dintre cele 32 de victime ale naufragiului nu au fost găsite: Russel Rebello şi o pasageră italiană, Maria Grazia Trecarichi. În cursul nopţii de 13 ianuarie 2012, vasul de croazieră „Costa Concordia“, care naviga foarte aproape de coastă, a lovit o stâncă şi s-a scufundat parţial, la zeci de metri de insula Giglio. La bordul navei erau 4.229 de persoane, dintre care 3.200 de turişti.

RUSIA

Rachete lângă Moscova

Armata rusă va instala, până la sfârşitul anului, sisteme de rachete antiaeriene de tip S-400 Triumf la periferia Moscovei, anunţă Ministerul rus al Apărării. În prezent, există alte două unităţi militare, situate în apropiere de Moscova, dotate cu sisteme de rachete S-400. Rusia a mai instalat sisteme S-400 în apropierea portului Nahodka (Extremul Orient rus), în enclava Kaliningrad şi în districtul militar sudic.

SPANIA

Depozit de marijuana

O patrulă aeriană a Gardei civile spaniole a decoperit, în apropiere de Madrid, un depozit în care erau păstrate mai bine de 200 de kilograme de plante de marijuana, precum şi foarte multe utilaje folosite de traficanţi pentru prelucrarea acestor plante. Descoperirea a fost făcută întâmplător, iar, în urma percheziţiilor ce au urmat acestor descoperiri, au fost reţinute şi trei persoane, acuzate acum de trafic de droguri de mare risc.

BRAZILIA

Incidente violente

Peste 10.000 de persoane, potrivit Poliţiei, au defilat paşnic luni seara, la Rio de Janeiro, susţinând revendicări ale cadrelor didactice, însă manifestaţia a degenerat ulterior, aproximativ 200 de anarhişti cu faţa acoperită provocând multiple pagube în centrul oraşului. Un autobuz a fost incendiat, geamurile mai multor chioşcuri şi agenţii bancare au fost sparte, iar scaune şi mobilier au fost folosite ca baricade. Un grup de anarhişti mascaţi a spart intrarea în primărie, alţii au aruncat cu bombe artizanale în faţadă şi au incendiat pubele în stradă. Manifestanţii au fost dispersaţi de un comando antirevoltă din cadrul Poliţiei, cu gaze lacrimogene. Potrivit sindicatelor cadrelor didactice, aflate în grevă de aproape două luni, aproximativ 50.000 de persoane au răspuns îndemnurilor la manifestaţii difuzate prin intermediul unor reţele de socializare, însă Poliţia a estimat la 10.000 numărul manifestanţilor. Săptămâna trecută, confruntări violente au izbucnit între câteva sute de profesori şi poliţişti, în faţa sediului Consiliului Municipal, care a adoptat un plan privind cariera în învăţământ, respins de profesori. Mai multe geamuri ale unor agenţii bancare au fost sparte. Aflaţi în grevă de 53 de zile, profesorii de la şcolile publice, administrate de muncipalitate, reclamă retragerea acestui plan privind cariera şi o creştere salarială, pentru a relua negocierile cu Primăria Rio. Greva afectează aproximativ 60.000 de elevi. Potrivit sindicatelor cadrelor didactice, acest plan îi vizează pe cei care muncesc 40 de ore pe săptămână în aceeaşi şcoală, reprezentând 7% dintre dascăli. În prezent, ei sunt plătiţi cu 25 de reali (opt euro) pe oră. Şcolile publice sunt frecventate de elevi care provin din rândul populaţiei sărace. Copii celor bogaţi merg la şcoli private.

SUA

Scandal diplomatic

Ambasadorul SUA la Harare a fost convocat de autorităţile din Zimbabwe, după ce ministrul de Externe al statului a fost percheziţionat corporal pe aeroportul JFK din New York, a anunţat, ieri, o sursă oficială. Ministrul Simbarashe Mumbengegwi a fost supus controalelor de securitate, o aparentă încălcare a privilegiului diplomatic, cu ocazia unei călătorii recente în SUA. Mumbengegwi a fost percheziţionat în timp ce se pregătea să se întoarcă în Zimbabwe, după ce a asistat la Adunarea Generală a ONU în calitate de membru al delegaţiei ce l-a însoţit pe preşedintele Robert Mugabe. Relaţiile dintre Zimbabwe şi SUA s-au tensionat după ce Washingtonul a impus Harare sancţiuni în urma alegerilor din 2002, considerate de observatorii occidentali ca fiind fraudate pentru a-i asigura victoria lui Mugabe. Printre sancţiuni figurează interdicţiile de deplasare şi îngheţarea conturilor preşedintelui Mugabe, ale colaboratorilor săi apropiaţi şi ale mai multor companii. În 2005, Zimbabwe a ameninţat cu expulzarea ambasadorului SUA din perioada respectivă, Christopher Dell, acuzându-l de ingerinţă în afacerile sale interne. SUA au respins rezultatele alegerilor din iulie, câştigate de preşedintele Mugabe, aflat la putere de 33 de ani, apreciind că scrutinul nu este credibil. Adversarul învins de Mugabe, Morgan Tsvangirai, a denunţat o fraudă masivă.

PORTUGALIA

Grevă la metrou

Staţiile de metrou din Lisabona au fost închise, ieri, din cauza unei greve de protest a angajaţilor faţă de degradarea condiţiilor de muncă şi de scăderea salariilor, au anunţat sindicatele. Circulaţia, suspendată începând de luni, ora locală 23.30, va fi reluată normal în această dimineaţă, la ora locală 6.30 (8.30, ora României), precizează un comunicat al metroului din Lisabona, adăugând că tribunalul nu a decretat asigurarea unor servicii minime în această zi. Această acţiune de grevă afectează aproximativ 500.000 de călători care folosesc în fiecare zi metroul şi a provocat numeroase ambuteiaje la intrările în capitala Portugaliei. Pentru a reduce la minimum neplăcerile, autorităţile au suplimentat numărul autobuzelor. Portugalia beneficiază din mai 2011 de un plan de salvare de 78 de miliarde de euro, acordat de FMI şi UE, în schimbul unui vast plan de austeritate şi reforme. O nouă acţiune de grevă a angajaţilor metroului din Lisabona va avea loc la 15 octombrie.

LIBIA

Ambasadoarea SUA, convocată la Tripoli

Guvernul libian a convocat-o pe ambasadoarea SUA în Libia, Deborah Jones, pentru a-i cere să prezinte clarificări cu privire la capturarea presupusului lider al-Qaida Abu Anas al-Libi de către agenţi americani, a anunţat, ieri, Ministerul de Externe.

EGIPT

Pe lista neagră

SUA l-au introdus pe lista americană cu lideri terorişti pe egipteanul Muhammad Jamal, acuzat de legături cu al-Qaida şi că a creat tabere de antrenament în ţara sa şi în Libia, a anunţat diplomaţia americană. Departamentul de Stat i-a desemnat totodată ca terorişti internaţionali pe toţi membrii reţelei create de Jamal, care au învăţat tehnici de fabricare a bombelor în tabere de antrenament aparţinând al-Qaida în Afganistan, în anii '80. Jamal a revenit în Egipt în anii '90, devenind un şef militar în cadrul Jihadului Islamic Egiptean, o grupare armată care a fost condusă ulterior de Ayman al-Zawahiri, în prezent conducătorul reţelei teroriste al-Qaida, după eliminarea lui Osama bin Laden. Jamal a fost arestat în mai multe rânduri de autorităţile egiptene, însă după eliberarea sa, în 2010, acesta nu a ezitat să îşi creeze propria reţea islamistă - care îi poartă numele - şi să înfiinţeze mai multe tabere teroriste de antrenament în Egipt şi în Libia. Militantul a dezvoltat, de asemenea, legături cu al-Qaida în Peninsula Arabia (AQPA), o filială a reţelei în Yemen şi şi-a utilizat reţeaua pentru a introduce ilegal combatanţi în tabere de antrenament.

SUA

Închiderea penitenciarului de la Guantanamo

Pentagonul a numit, ieri, un emisar însărcinat cu închiderea controversatului penitenciar militar de la Guantanamo Bay, un angajament asumat în mai multe rânduri de preşedintele SUA, Barack Obama. Paul Lewis, un fost jurist al Camerei Reprezentanţilor, a fost numit emisar pentru Guantanamo, urmând să se ocupe, de asemenea, de transferul unor deţinuţi în alte ţări, a anunţat Chuck Hagel, secretarul american al Apărării. Paul Lewis, care predă Etică la Universitatea Georgetown din Washington, va colabora cu un expert de la Departamentul de Stat, Cliff Sloan. Preşedintele Barack Obama a reiterat, în mai, angajamentul de închidere a penitenciarului de la Guantanamo Bay, unde sunt deţinute 164 de persoane capturate în operaţiunile pentru combaterea terorismului.

OLANDA

Diplomat rus agresat

Rusia a anunţat luni că a trimis Ministerului olandez de Externe o notă de protest în legătură cu agresarea unui diplomat rus în Olanda, denunţând o încălcare gravă a normelor internaţionale în domeniul diplomatic. „Necunoscuţi înarmaţi, îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj, au pătruns în weekend în apartamentul unui consilier al ambasadei Rusiei în Olanda, Dmitri Borodin”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ruse, Alexandr Lukaşevici. Ei l-au bătut pe diplomat, sub pretextul inventat că şi-ar fi maltratat copiii, a declarat Lukaşevici. Agresiunea a avut loc chiar sub ochii acestor copii, deşi Borodin i-a avertizat pe atacatori că este protejat de imunitate diplomatică, a precizat el. Diplomatul a fost încătuşat şi dus la o secţie de Poliţie, unde a fost ţinut aproape toată noaptea, înainte de a fi eliberat fără a i se prezenta vreo explicaţie sau scuze, a adăugat Lukaşevici. Ambasada Rusiei la Haga urmează să stabilească toate circumstanţele acestei agresiuni.