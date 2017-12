AFGANISTAN

Tragedie în mină

Cel puţin 27 de mineri au murit după ce o galerie a unei mine de cărbuni s-a prăbuşit în nordul Afganistanului, alţi 12 muncitori fiind blocaţi în subteran, au anunţat, ieri, oficiali locali. O parte din mină s-a prăbuşit sâmbătă seara, alte 22 de persoane fiind rănite. Echipele de intervenţie depun eforturi pentru salvarea minerilor blocaţi.

SUA

Împuşcate din greşeală

Poliţia din New York a împuşcat din greşeală două femei pe celebrul bulevard Broadway, în încercarea de a imobiliza un bărbat care avea probleme psihice, relatează ziarul „The New York Post”. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în zona terminalului de autobuze de la Autoritatea Portuară. Poliţiştii încercau să abordeze un bărbat de 35 de ani care avea probleme psihice şi au deschis focul în momentul în care acesta a simulat scoaterea unei arme din buzunar. Însă, din greşeală, au fost împuşcate două femei care treceau prin zonă. Cele două femei, de 35, respectiv 54 de ani, au fost rănite, dar sunt în afara oricărui pericol, una dintre ele fiind deja externată. Poliţia din New York a iniţiat o anchetă în legătură cu circumstanţele producerii incidentului.

ITALIA

Casă în cimitir

Un român este cercetat penal în Italia pentru că a început să îşi construiască o casă, în mod abuziv, într-un cimitir din oraşul Genova, informează site-ul agenţiei AGI. Românul de 38 de ani a început să îşi construiască locuinţa în cimitirul Garibaldini din cartierul Quarto al oraşului Genova. Bărbatul a utilizat nisip de mare şi piatră, inclusiv piatră funerară, la construcţia ilegală, iar pentru acoperişul casei a folosit o prelată. Românul nu ar fi fost descoperit dacă poliţiştilor care l-au văzut pe stradă nu li s-ar fi părut suspect că avea o geantă de damă. A fost urmărit de agenţi până în cimitir, unde a explicat că geanta o găsise pe stradă, de mult timp. Însă poliţiştii au fost uimiţi că românul începuse construirea unei case în cimitir. Imigrantul este cercetat penal pentru demararea unei construcţii fără autorizaţie.

SPANIA

Protest antiromânesc

Câteva zeci de persoane au protestat vineri, în localitatea Almendralejo din sud-vestul Spaniei, faţă de „vandalismul repetat al unor cetăţeni români”, după ce doi români au fost arestaţi, fiind acuzaţi că au agresat şi violat două tinere spaniole, relatează site-ul Hoy.es. Incidentul produs în capitala regiunii Tierra de Barros a provocat indignarea locuitorilor, care au convocat un protest spontan prin intermediul reţelelor sociale. Protestul nu avea iniţial o temă clară, solicitând doar sporirea securităţii pentru locuitorii zonei. Nota trimisă presei menţionează o „manifestaţie împotriva vandalismului repetat al unor cetăţeni români care nu respectă normele şi nici legile statului spaniol”. Doi cetăţeni români sunt acuzaţi că au violat o tânără de 18 ani şi au agresat-o pe sora sa de 16 ani, duminica trecută.

GERMANIA

Scrutin-test în Bavaria

Alegătorii din landul german Bavaria au fost chemaţi la urne, ieri, într-un scrutin-test înaintea alegerilor legislative federale din 22 septembrie. Conservatorii din cadrul Uniunii Creştin-Sociale (CSU), filiala regională a Uniunii Creştin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel, sunt consideraţi favoriţi. Aflată la putere de 56 de ani, formaţiunea CSU ar putea obţine chiar majoritatea absolută pierdută în anul 2008. Cele mai recente sondaje creditau CSU cu 47% din intenţiile de vot, în timp ce Partidul Social-Democrat (SPD) avea o cotă de 18%. În acest context favorabil CSU, analiştii politici sunt interesaţi de scorul pe care îl va obţine formaţiunea liberală FDP, care participă la guvernare la nivel federal.

SUA

Inundaţii catastrofale

Cel puţin cinci persoane au murit, iar alte aproximativ 500 sunt date dispărute în urma inundaţiilor produse în statul american Colorado, anunţă autorităţile regionale. Bilanţul provizoriu este de cinci morţi, victimele înregistrându-se în principal în comitatul Boulder şi în orăşelul cu acelaşi nume. Preşedintele SUA, Barack Obama, a decretat starea de urgenţă în statul Colorado, situaţie care permite trimiterea de ajutoare federale. Meteorologii au avertizat că ploile torenţiale care au provocat inundaţiile vor continua în următoarele zile. Peste 200 de persoane sunt date dispărute în comitatul Boulder, iar 350 în comitatul Larimer.

JAPONIA

Ameninţare de taifun

Puternicul taifun Man-yi avansa ieri în direcţia Japoniei, determinând meteorologii să emită avertizări de ploi torenţiale, inundaţii şi rafale de vânt puternice, cu atât mai mult cu cât furtuna riscă să se abată astăzi asupra regiunii Fukushima. Taifunul, al 18-lea al sezonului în Asia, se afla ieri la prânz în apele Pacificului din sudul Japoniei, provocând rafale de vânt de 126 de kilometri pe oră. Furtuna urmează să lovească, în această dimineaţă, partea de sud a principalei insule a Japoniei, Honshu, în jurul orei 9.00 şi se va deplasa în direcţia capitalei nipone, apoi va traversa nord-estul ţării, inclusiv regiunea Fukushima, unde se află centrala nucleară deteriorată de cutremurul urmat de tsunami din 11 martie 2011. Chiar înainte de a atinge arhipelagul, taifunul a cauzat deja, ieri dimineaţă, precipitaţii violente şi vânt puternic în sudul şi estul ţării, fără a provoca daune însemnate. Japonia a fost, până acum, relativ ocolită de taifunuri, anul acesta, însă ploile abundente au cauzat numeroase pagube în luna august, în vest, în timp ce estul ţării a fost afectat de un val de caniculă care a făcut cel puţin 350 de morţi şi a cauzat îngrijorare cu privire la rezervele de apă, în special la Tokyo.

POLONIA

Proteste

Peste 100.000 de sindicalişti au manifestat sâmbătă, la Varşovia, împotriva politicii economice şi sociale a Guvernului liberal condus de Donald Tusk, considerat principalul responsabil pentru dificultăţile polonezilor şi pentru stagnarea economiei ţării. „Am devenit sclavi în propria noastră ţară!”, spunea Piotr Duda, liderul sindicatului Solidaritatea, principalul organizator al manifestaţiei. Manifestaţia de sâmbătă, organizată de trei sindicate, a fost punctul culminant a patru zile de proteste organizate la Varşovia. Aproximativ 100.000 de persoane au participat la proteste. Anul trecut, în septembrie, aproximativ 40.000 de persoane au manifestat la Varşovia, într-un protest similar. Sute de maşini au adus la Varşovia manifestanţi din toate regiunile Poloniei, în special mineri şi siderurgişti din Silezia şi muncitori de pe şantierele navale din Gdansk, bastionul Solidarităţii. Sindicatele solicită scăderea vârstei de pensionare la 65 de ani, ridicată în prezent la 67 de Guvernul Tusk, şi creşterea salariului minim. Acestea denunţă lipsa de stabilitate a locurilor de muncă şi o lege recentă ce autorizează un program de lucru extins, acuzând liderul Guvernului aflat la putere din 2007 că ignoră revendicările lor. Polonia, cu un număr de 38 de milioane de locuitori, este unul dintre centrele economice ale Europei Centrale şi a cunoscut o creştere continuă de la ieşirea sa din comunism, acum 20 de ani, însă a scăpat cu greu recesiunii, în primul trimestru. În al doilea trimestru, PIB-ul polonez a crescut cu 0,4% comparativ cu trimestrul precedent.

ITALIA

Operaţiunea „Costa Concordia“

Locuitorii insulei italiene Giglio se pregătesc pentru operaţiunea de repunere pe linia de plutire a navei de croazieră „Costa Concordia“, scufundată parţial de un an şi jumătate, în apropiere de ţărm, o premieră mondială care începe astăzi. Spectacolul de repunere pe linia de plutire a imensei nave, scufundată parţial în ianuarie 2012, într-un accident soldat cu 32 de morţi, va fi transmis în direct de numeroase posturi de televiziune, pentru operaţiune fiind acreditaţi circa 400 de reporteri, fotoreporteri şi cameramani. Costurile operaţiunii depăşesc 600 de milioane de euro.

ALBANIA

Guvern nou

Parlamentul Albaniei a aprobat, ieri, învestitura Cabinetului de coaliţie condus de premierul socialist Edi Rama, care s-a angajat să redreseze economia şi să apropie ţara de UE. Din noul Guvern vor face parte 20 de miniştri, inclusiv şase femei. Cabinetul de coaliţie a obţinut 82 de voturi favorabile şi 55 „împotrivă“. În prezentarea programului de guvernare, Edi Rama a promis că va depune eforturi pentru consolidarea economiei Albaniei.