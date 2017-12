COREEA DE NORD

Capacitate nucleară dublată

Imagini din satelit sugerează că regimul de la Phenian şi-ar fi dublat capacitatea de îmbogăţire a uraniului la instalaţia Yongbyon, a anunţat Institutul pentru Ştiinţă şi Securitate Internaţională (ISIS), care supraveghează programul nuclear nord-coreean. Imaginile arată că suprafaţa clădirii în care se află centrifugele s-a dublat în ultimele patru luni. Atunci când Coreea de Nord a dezvăluit existenţa acestei instalaţii, la sfârşitul lui 2010, în cursul vizitei unui cercetător american, în clădire se aflau circa 2.000 de centrifuge pentru îmbogăţirea uraniului care, potrivit regimului de la Phenian, era destinat alimentării unei centrale nucleare. Însă SUA, Coreea de Sud şi aliaţii lor acuză Coreea de Nord că vrea să utilizeze uraniu îmbogăţit pentru producerea de armament. Cu ajutorul a 4.000 de centrifuge, Yongbyon ar putea produce până la 68 de kilograne de uraniu îmbogăţit pe an, adică un volum suficient pentru fabricarea a trei bombe nucleare, potrivit ISIS.

Pe de altă parte, experţii ONU urmează să efectueze săptămâna viitoare o vizită în Panama, cu scopul de a inspecta nava nord-coreeană reţinută, în care au fost descoperite, între altele, rachete cubaneze.

IRAN

Rampă de lansare a rachetelor

Iranul construieşte în apropiere de oraşul Shahrud, din nord-estul ţării, o nouă rampă de lansare a rachetelor, care va putea fi utilizată şi pentru testele cu rachete balistice, a anunţat ieri grupul de consultanţă specializat în domeniul apărării, IHS Jane's. Lucrările de construcţie au început în 2010, aproape simultan cu realizarea unei alte rampe de lansare în Semnan, în nordul ţării. Este vorba de a doua instalaţie cunoscută din Iran care are capacitatea de a lansa în spaţiu sateliţi, iar un treilea proiect a fost deja anunţat. Şantierul enorm al bazei de lansare este situat la 40 de kilometri distanţă la sud-est de Shahrud şi are o suprafaţă de 100 de kilometri pătraţi. Baza conţine o zonă unde rachetele vor fi pregătite pentru lansare, o rampă de lansare şi o zonă subterană echipată cu un teleferic. Comunitatea internaţională se teme că Iranul, în pofida asigurărilor sale, intenţionează să se doteze cu arma atomică şi rachete, sub acoperirea programelor civile, nuclear şi spaţial.

FRANŢA

Avion de turism prăbuşit

Trei persoane au murit în urma prăbuşirii unui avion de turism la Vertaizon, în centrul Franţei. Avionul s-a prăbuşit pe un câmp, cu trei persoane la bord. Avionul de tip TMB 800, care venea de la Paris, a dispărut de pe radarele de control. Potrivit primelor elemente comunicate de echipele de salvare, la impact, avionul s-a făcut bucăţi, împrăştiate pe o suprafaţă de 100 de metri pătraţi.

SUA

Incendiu de vegetaţie

Trei persoane au fost rănite, iar câteva sute de locuitori şi ajutori de şerif au fost blocaţi într-o zonă ce trebuia evacuată din cauza unui incendiu de vegetaţie, care se extinde rapid. Incendiul de lângă Banning, în sudul Californiei, bloca o autostradă pe care încercau să părăsească zona unii locuitori. Incendiul s-a extins, în patru ore după ce a izbucnit, pe o suprafaţă de peste 2.000 de hectare. Peste 400 de pompieri, cinci elicoptere şi avioane de intervenţie acţionau împotriva flăcărilor în ţinutul Riverside, lângă Banning. Evacuări obligatorii au fost anunţate în comunităţile rurale Poppet Flats, Twin Pines şi Silent Valley, iar centre de evacuare au fost create la liceele din Hemet şi Banning. La 50 de kilometri la sud-vest, pompierii luptau împotriva unui incendiu pe o suprafaţă de 450 de hectare, izbucnit luni, la sud-vest de Lake Elsinore. Acest incendiu era controlat în proporţie de 78% şi urmează să fie controlat integral astăzi.

UNGARIA

Împrumut rambursat

Ungaria a rambursat totalitatea unui împrumut acordat în 2009 de Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru a ieşi din criză şi şi-a achitat astfel datoriile faţă de această instituţie, a anunţat miercuri Banca Centrală Ungară. Oficialii de la Budapesta au primit un împrumut de aproximativ 1,45 miliarde de euro în 2009, a doua tranşă în cadrul unui ajutor de 11,7 miliarde de euro acordat de FMI Ungariei în 2008, în plină criză financiară, pentru a evita falimentul ţării. Relaţiile între oficialii de la Budapesta şi FMI sunt dificile de la venirea la putere a lui Viktor Orban, în 2010. Negocierile începute în 2011, în vederea unui nou împrumut pentru însănătoşirea finanţelor ţării, s-au terminat la începutul anului 2013 prin dezacorduri asupra mai multor puncte, în special natura împrumutului şi politica economică a ţării. Anul trecut, Guvernul a criticat ingerinţa FMI în politica maghiară.

BRAZILIA

Autobuz peste pod

Un autobuz a plonjat de pe un pod în apropiere de Rio de Janeiro, şase dintre pasageri fiind ucişi şi alţi 30 fiind grav răniţi. Potrivit martorilor, şoferul a pierdut controlul autobuzului, care a rupt parapetul podului şi a căzut în prăpastie. O anchetă a fost demarată pentru a lămuri circumstanţele producerii accidentului.

SUA

Gelozie ucigaşă

Patru persoane au fost ucise, iar alte patru rănite în două incidente armate la Dallas şi în suburbia De Soto a oraşului. Un suspect a fost arestat. Bărbatul ar fi acţionat din gelozie, logodnica sa fiind printre victime. Aparent, bărbatul şi-a căutat iubita la locuinţa ei, nu a găsit-o şi a pornit în căutarea ei. A deschis focul în locurile unde a crezut că ar fi putut să se afle femeia. Incidentele au avut loc la un interval de 15 minute. Cazul va fi anchetat în comun de Poliţia din Dallas şi DeSoto.

TANZANIA

Femei atacate cu acid

Două tinere britanice au fost atacate miercuri seara cu acid, la Zanzibar, o agresiune considerată rară împotriva turiştilor străini care vin în arhipelagul autonom din Tanzania. Britanicele au fost agresate de către doi tineri care conduceau un scuter, în timp ce mergeau pe străzile înguste din Stone Town, centrul istoric al Zanzibarului, înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Poliţia din Zanzibar a declanşat o operaţiune de căutare a agresorilor celor două fete de 18 ani, precizând că motivul atacului încă nu a fost stabilit. Fetele au fost rănite la nivelul pieptului, feţei şi mâinilor, dar viaţa lor nu a fost pusă în pericol. Turistele au fost trimise rapid la Dar es Salaam, capitala economică a Tanzaniei, pentru îngrijiri medicale. Cele două tinere făceau voluntariat într-o şcoală.

AFRICA DE SUD

Desmond Tutu, prădat de hoţi

Reşedinţa din Cape Town a episcopului anglican Desmond Tutu a fost spartă de hoţi, în noaptea de marţi spre miercuri, în timp ce acesta dormea împreună cu soţia sa. „A avut loc o spargere la domiciliul său. Poliţia anchetează”, a declarat Benny Gool, purtător de cuvânt al prelatului. Fără să dezvăluie identitatea victimei, Poliţia a anunţat o spargere pe Lupin Street, în Milnerton, un cartier din Cape Town. Suspectul sau suspecţii au fugit cu mici obiecte casnice şi nu au fost arestaţi încă. Spargerile, uneori cu violenţă, sunt extrem de frecvente în Africa de Sud.

Considerat o adevărată conştiinţă morală a ţării sale, Desmond Tutu, în vârstă de 81 de ani, este popular mai ales pentru că nu ezită niciodată să denunţe lipsurile şi imperfecţiunile Africii de Sud contemporane. Angajamentul său paşnic împotriva regimului segregaţionist al Apartheidului i-a adus Premiul Nobel pentru Pace în 1984.

SUA

Proces la Fort Hood

Fostul psihiatru al armatei americane Nidal Hasan, acuzat că a ucis 13 persoane la baza militară Fort Hood din Texas, va căuta să obţină pedeapsa capitală în cadrul procesului în care îşi asigură propria apărare. Bărbatul este judecat pentru atacul care s-a soldat şi cu 12 răniţi, în noiembrie 2009. Locotenent-colonelul Kris Poppe a făcut presiuni asupra judecătoarei militare Tara Osborn pentru a îl împiedica pe Hasan să se reprezinte singur, aşa cum a fost autorizat, şi în schimb să i se permită să fie asistat în apărarea sa de către avocaţii din oficiu - aşa cum este el - pentru a îi permite acuzatului să se distanţeze de caz. Însă Nidal Hasan, de 42 de ani, l-a întrerupt pe avocat în avântul său, apreciind că vorbele sale sunt „o deformare a realităţii”, şi a asigurat că nu încearcă se pară un martir. Judecătoarea Osborn a evacuat apoi sala pentru a putea discuta în privat cu acuzatul despre această problemă, înainte de a încheia şedinţa.

Considerat a fi un „lup singuratic” al al-Qaida, Nidal Hasan a recunoscut de mai multe ori că a ucis 13 persoane şi a rănit alte zeci la Fort Hood, însă codul militar îi interzice să negocieze o pedeapsă pledând vinovat. Acuzatul, care se pregătea să plece în Afganistan înainte de atac, a declarat că a comis acest act pentru a îşi apăra fraţii musulmani împotriva unui război ilegal în această ţară. După ce şi-a concediat avocaţii, Hasan a obţinut dreptul de a îşi asigura propria apărare. Acesta a declarat că intenţionează să cheme doar doi martori la bară. Peste 250 de indivizi trebuie, în schimb, să depună mărturie împotriva sa.