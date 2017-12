SPANIA

Se caută şoferi români

Sindicatele spaniole din transporturi se plâng de un adevărat exod al contractelor de muncă în acest domeniu, din Spania către România şi Bulgaria. Motivele sunt condiţiile contractuale mai flexibilie dar şi salariile mai mici decât în Peninsula Iberică. Liderii de sindicate susţin şi că şoferii care încheie astfel de contracte ar fi obligaţi să lucreze mai mult şi în condiţii mai proaste decât în Spania. Ar fi vorba despre 65.000 de contracte de muncă ce au dispărut în ultimii ani de pe piaţa din Spania, dar pot fi găsite în România, Bulgaria sau Portugalia. Majoritatea firmelor de transport din Spania au preferat să depună contractele în aceste ţări şi să angajeze şoferi români, bulgari şi portughezi. Proprietarii firmelor au analizat situaţia economică din România şi din Bulgaria şi au constatat că, în timp ce în Spania, salariul minim pe economie este de 725 de euro, în România nu depăşeşte 157 de euro.

IRAK

Atentate sângeroase

Ieri dimineaţă, 12 persoane au murit în trei atentate simultane comise într-o piaţă dintr-un oraş majoritar şiit, la nord de Bagdad. Iniţial au explodat două maşini-capcană, apoi un kamikaze a acţionat încărcătura pe care o purta asupra sa. Atacul, care s-a soldat şi cu 48 de răniţi, s-a produs la o oră de vârf, în timp ce clienţi şi comercianţi se înghesuiau pe aleile unei pieţe de legume şi fructe din oraşul Judaida al-Shat. Nicio grupare nu a revendicat atacul, dar insurgenţii sunniţi, între care al-Qaida în Irak, vizează frecvent comunitatea şiită, majoritară în ţară. Acest nou act de violenţă a fost comis în provincia foarte instabilă Diyala. Frecvenţa şi intensitatea violenţelor din Irak produc temeri în legătură cu revenirea la conflictul interconfesional din perioada 2006-2007. Luna trecută, peste 1.000 de persoane au murit în atentate, potrivit ONU. Martin Kobler, şeful misiunii ONU în Irak, a apreciat recent că ”această ţară este gata să explodeze”.

AFGANISTAN

Copii decapitaţi

Insurgenţii talibani din Afganistan au decapitat doi copii acuzaţi de spionaj, în provincia Kandahar din sudul ţării, anunţă surse oficiale citate de BBC News online. Unul dintre copii, un băieţel de 10 ani, a fost acuzat că a primit constant alimente din partea poliţiei din districtul Zhari. Talibanii au negat că ar fi executat copii, condamnând şi ei acţiunile. Celălalt copil executat avea 16 ani, dar nu se cunosc detalii despre el. În anul 2012, talibanii au fost acuzaţi că au decapitat un băieţel de 12 ani şi o fetiţă de 7 ani. Ieri, un atac asupra aeroportului din Kabul s-a încheiat cu moartea celor şapte atacatori, a anunţat poliţia afgană, care precizează că nu are informaţii privind eventuale victime civile sau în rândul forţelor de securitate însărcinate cu oprirea asaltului rebel. Grupul de combatanţi înarmaţi cu grenade şi puşti automate a preluat controlul asupra a două clădiri din această zonă, în principiu foarte securizată, din nord-estul capitalei afgane. Atacul a fost revendicat de talibani. Aeroportul din Kabul, păzit de numeroşi agenţi de securitate înarmaţi, primeşte avioane civile şi militare, iar o parte este rezervată coaliţiei NATO conduse de SUA. Aeroportul a fost închis ieri dimineaţă. Grupuri de talibani atacă regulat capitala afgană, declanşând lupte care durează mai multe ore şi se termină, în general, cu moartea atacatorilor şi a unui număr variabil de civili şi forţe de securitate.

INDIA

Clădire prăbuşită

O parte a unei clădiri de patru etaje s-a prăbuşit ieri în cartierul Mahim, situat în centrul oraşului indian Bombay, mai multe persoane fiind sub dărâmături, anunţă autorităţile locale. Prăbuşirea clădirii intervine după mai multe zile de ploi torenţiale. Deocamdată, autorităţile nu au avansat un bilanţ al victimelor, operaţiunile de salvare fiind în curs.

IRAN

Problemă tehnică la Bushehr

O problemă tehnică s-a înregistrat la centrala nucleară Bushehr, construită de Rusia în sud-vestul Iranului, a anunţat, ieri, ambasadorul iranian la Moscova. Problema tehnică este legată de funcţionarea unui generator de electricitate, a declarat ambasadorul Iranului, Mahmoud Reza Sadjadi, citat de agenţia Itar-Tass. ”Specialiştii noştri, în colaborare cu cei din Rusia, depun eforturi pentru remedierea incidentului”, adaugă ambasadorul, dând asigurări că incidentul nu are nicio legătură cu seismul produs în aprilie, în Iran. Centrala nuclaeră este situată la 950 de kilometri vest de Khash, unde a fost epicentrul cutremurului de 7,5.

CHINA

Emisii record de CO2

Emisiile globale de dioxid de carbon au crescut cu 1,4% în 2012, până la nivelul record de 31,6 miliarde de tone, scăderile înregistrate în SUA şi Europa fiind contrabalansate de creşterea emisiilor de CO2 în China, a anunţat, ieri, Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA). Emisiile de CO2 ale Chinei au înregistrat, anul trecut, o creştere de 3,8% sau 300 de milioane de tone, comparativ cu 2011. Cu toate acestea, creşterea înregistrată anul trecut este una dintre cele mai mici din ultimul deceniu, pe măsură ce China continuă să investească în energii regenerabile. De asemenea, emisiile de CO2 ale Japoniei au crescut cu 70 de milioane de tone sau 5,8%, ca urmare a utilizării crescute de combustibili fosili după accidentul de la centrala nucleară de la Fukushima. În schimb, emisiile de dioxid de carbon ale SUA au scăzut cu 200 de milioane de tone sau 3,8%, ca urmare a tranziţiei de la cărbune la gaze naturale pentru producţia de energie electrică, în timp ce în Europa, emisiile de CO2 au scăzut cu 50 de milioane de tone sau 1,4%, ca urmare a încetinirii economice, dar şi a creşterii energiilor regenerabile. IEA a cerut guvernelor să adopte un plan în patru puncte care să asigure atingerea ţintelor de reducere a emisiilor de CO2, fără a afecta creşterea economică. Cele patru puncte sunt: îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădiri, industrie şi transport, limitarea construirii şi utilizării centralelor energetice ineficiente, înjumătăţirea emisiilor de metan şi eliminarea treptată a subvenţiilor pentru combustibili fosili.

FRANŢA

Adolescentă hoaţă

O adolescentă româncă în vârstă de 13 ani este cercetată în Franţa pentru că i-a furat 300 de euro, la un bancomat de pe Bulevardul Champs-Elysées din Paris, unui consilier al fostului preşedinte american Bill Clinton, anunţă surse din cadrul poliţiei. Pe 22 mai, un consilier care îl însoţea pe Bill Clinton la Paris a fost jefuit la un bancomat din centrul Parisului, de doi copii. Aceştia i-au distras atenţia şi i-au luat 300 de euro de la bancomat. Joi, poliţiştii francezi au surprins-o pe adolescenta de 13 ani în timp ce comitea un furt prin aceeaşi metodă.

GERMANIA

Acţiuni în locul dividendelor

Grupul german Deutsche Telekom a informat ieri că acţionarii care deţin aproximativ 38% din capitalul său au acceptat să primească dividendele pentru 2012 sub formă de acţiuni, ceea ce lasă la dispoziţia grupului o sumă de 1,13 miliarde de dolari pentru investiţii. Deutsche Telekom, companie care în următorii trei ani are de gând să investească şase miliarde de euro în servicii broadband, a dat acţionarilor săi opţiunea de a primi dividendele, de 0,70 euro pe acţiune, pentru 2012, sub formă de acţiuni sau în numerar. Compania a informat că acţionari care deţin aproximativ 1,62 miliarde de acţiuni, echivalentul a 38% din capitalul său, au optat să primească noi acţiuni în raport de o acţiune nouă la fiecare 12,5 acţiuni pe care le deţin. Aceasta înseamnă că Deutsche Telekom va emite 130 de milioane de noi acţiuni şi va plăti dividende în numerar în valoare de 1,87 miliarde de euro. Dacă toţi acţionarii Deutsche Telekom ar fi optat să primească dividende în numerar, compania ar fi trebuit să plătească aproximativ trei miliarde de euro. Ministerul german de Finanţe, care deţine 15% din acţiunile Deutsche Telekom, a anunţat săptămâna trecută că va opta pentru plata în numerar a dividendelor, în timp ce banca de stat KfW a informat că va opta pentru noi acţiuni. Deutsche Telekom controlează 40% din acţiunile Hellenic Telecommunications Organization SA, OTE, care la rândul său deţine 54,01% din Romtelecom.