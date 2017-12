SRI LANKA

Muson ucigaş

Ploile torenţiale şi vântul puternic aduse de muson au cauzat moartea a 19 persoane şi rănirea altor zeci, ieri, în Sri Lanka, unde numeroşi oameni au fost surprinşi de o mare dezlănţuită. Marina şi forţele aeriene căutau 36 de pescari daţi dispăruţi pe mare încă de sâmbătă. Trupurile neînsufleţite a 18 pescari au fost recuperate. O a 19-a victimă a fost găsită pe uscat. Cel puţin 21 de pescari răniţi au fost scoşi din apă şi spitalizaţi. O balenă de 17 metri a eşuat sâmbătă la Colombo.

SUA

Atac armat

Cel puţin cinci persoane au fost ucise, iar presupusul lor atacator a fost şi el ucis de poliţie, în biblioteca unui campus universitar, în urma unui atac armat în apropiere de Los Angeles, California, vineri. Suspectul, în haine de culoare închisă şi cu vestă antiglonţ, i-a omorât primii pe tatăl şi fratele său, după care a incendiat casa şi a deschis focul de mai multe ori la Santa Monica, la câţiva kilometri distanţă de locul unde se afla preşedintele Barack Obama, care participa la o reuniune. O femeie a povestit că l-a văzut pe suspect, în vârstă de 25-30 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, trăgând de aproape într-o şoferiţă, cu o puşcă de asalt semiautomată. Carnagiul are loc după o serie de atacuri armate sângeroase comise în ultimii ani, inclusiv cel din decembrie, dintr-o şcoală elementară din Sandy Hook, în care au fost masacraţi 20 de copii.

ITALIA

Elev cu... puşcă

Un elev de 17 ani a fost arestat după ce a adus, sâmbătă dimineaţă, o puşcă de vânătoare în incinta unui liceu de la Desenzano, Lombardia. În momentul reţinerii, tânărul, în ţinută de camuflaj, nu se mai afla în posesia puştii, pe care a ascuns-o într-o sală de clasă, fiind găsită ulterior. În primul interogatoriu, el le-a spus carabinierilor că nu a intenţionat să rănească colegi sau profesori, ci doar să îşi exprime disperarea, într-un act demonstrativ, făcându-şi rău lui însuşi. El ar fi vorbit ”împotriva războiului”, în momentul reţinerii. Ţinuta elevului i s-a părut suspectă unei profesoare care îl cunoştea. Un moment scurt de tensiune a avut loc la ora locală 10.00, când cei aproximativ o mie de elevi se aflau în curtea Liceului Bagatta, cu ocazia sfârşitului anului şcolar. Puşca a rămas iniţial ascunsă, împreună cu 30 de cartuşe, într-o cutie în care tânărul îşi punea de obicei o chitară electronică. În curte, în timpul pauzei, adolescentul a scos arma din cutie şi a arătat-o tuturor. Directorul liceului a declanşat alarma de incendiu şi a evacuat imediat şcoala. Băiatul a încercat să fugă, dar a fost reţinut de carabinieri. Tânărul a fost arestat pentru port ilegal de armă într-o instituţie de învăţământ. Motivele gestului său nu sunt clare, putând fi vorba despre un simplu act rebel sau despre o încercare de sinucidere. Adolescentul pare să fie un băiat absolut normal, provenind dintr-o familie absolut normală, a comentat directorul. Anumite surse afirmă că s-ar fi temut de rezultatele şcolare slabe. El a luat puşca de vânătoare a tatălui său, deţinută legal.

FRANŢA

Inculpat

Principalul suspect în ancheta asupra morţii unui activist de extremă stânga, decedat în urma unei agresiuni, la Paris, a fost inculpat, sâmbătă, pentru violenţă cu premeditare antrenând moartea, dar fără intenţia de a ucide, a anunţat o sursă judiciară. Judecătorul de instrucţie nu a reţinut acuzaţia de crimă cu premeditare, o încadrare pentru care a optat Parchetul la declanşarea procedurii judiciare. Judecătorul a apreciat, în baza primelor elemente ale anchetei, că suspectul, Esteban M., un skinhead în vârstă de 20 de ani, nu a avut intenţia să îl omoare pe activistul de extremă stânga Clément Méric, în vârstă de 18 ani.

ELVEŢIA

Înăsprirea legii privind azilul

Elveţienii s-au pronunţat în favoarea unei înăspriri a legii privind azilul, potrivit primelor rezultate ale unor referendumuri organizate ieri în Confederaţia Helvetică. De asemenea, elveţienii au respins o iniţiativă care cerea alegerea membrilor Guvernului de către popor şi nu de către Parlament, celălalt subiect al acestor scrutine. Secţiile de votare s-au închis la ora 10.00 GMT iar numărarea buletinelor a început imediat după aceea. Primele rezultate sunt în acord cu ultimele sondaje de opinie, publicate înainte de scrutine.

MAREA BRITANIE

Împotriva foametei

Un miting împotriva foametei în lume a reunit mii de persoane, sâmbătă, în Hyde Park, la Londra, cu ocazia unei întâlniri internaţionale privind malnutriţia, organizată sub egida premierului David Cameron. Un mesaj video din partea vedetei fotbalului David Beckham a fost difuzat în cursul acestei manifestaţii organizate de aproximativ 200 de asociaţii. Filantropul şi cofondatorul Microsoft, Bill Gates, a luat, de asemena, cuvântul. ”Este posibil să fie rupt cercul vicios al malnutriţiei. deoarece, atunci când copiii cresc hrăniţi suficient, ei pot ulterior să contribuie la creşterea economiei ţării lor”, a declarat el. Bill Gates a participat sâmbătă dimineaţa la reuniunea internaţională împotriva foametei, organizată de David Cameron, care va prezida, în perioada 17-18 iunie, summit-ul marilor puteri - SUA, Japonia, Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Canada şi Rusia - la Ulster. Un ajutor de aproximativ trei miliarde de euro a fost promis cu această ocazie. Reprezentanţi din 24 de ţări, dintre care 19 africane, din lumea ştiinţei, afacerilor şi societăţii civile, dar şi ai UE şi Băncii Mondiale au decis să se reunească pentru a-şi uni eforturile în acest sens. Au participat la reuniune fostul secretar al ONU, Kofi Annan şi fostul CEO al gigantului în domeniul alimentaţiei şi cosmeticelor Unilever, Paul Polman. Soţia lui Nelson Mandela, Graça Machel, a fost nevoită să îşi anuleze vizita, din cauza spitalizării fostului preşedinte sud-african. Participanţii au semnat un ”Pact pentru nutriţie şi creştere” până în 2020, cu o serie de obiective, între care ameliorarea alimentaţiei a 500 de milioane de femei însărcinate şi copii sub 2 ani, reducerea cu 20 de milioane a numărului de copii sub 5 ani care suferă de rahitism, salvarea vieţii a aproximativ 1,7 milioane de copii prin favorizarea alăptării de către mamă şi o ameliorare a tratamentului cazurilor grave de malnutriţie.

IRAN

Reactor cu apă grea la Arak

Iranul a realizat un pas important în cadrul proiectului reactorului cu apă grea de la Arak, instalând, ieri, cuva principală, în prezenţa preşedintelui Mahmud Ahmadinejad, a anunţat Fereydoun Abbasi-Davani, şeful programului nuclear iranian. ”Este un pas important în avansarea acestui program. Vom testa reactorul cu combustibil fals până la sfârşitul anului iranian (care se încheie în martie 2014)”, a continuat oficialul. Acest reactor de 40 de megawaţi va înlocui progresiv reactorul de cercetare de la Teheran. În cadrul ultimei reuniuni a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), directorul instituţiei, Yukia Amano, s-a plâns de lipsa de informaţii despre proiectul acestui reactor cu apă grea de la Arak. Reprezentantul Iranului la AIEA, Ali-Asghar Soltanieh, a respins afirmaţiile lui Amano, subliniind că inspectorii AIEA au putut să viziteze instalaţia. Occidentalii se tem că Iranul va utiliza plutoniul produs de acest reactor în scopuri militare. Iranul respinge acuzaţiile şi susţine că programul său nuclear, în special îmbogăţirea uraniului, este paşnic.

GRECIA

Atentat revendicat

Gruparea greacă anarhistă Conspiraţia Celulelor de Foc a revendicat, ieri, împreună cu gruparea similară italiană FAI/FRI, un atentat cu bombă împotriva unei maşini aparţinând directoarei unei închisori din Atena, atentat în care a fost rănită uşor o femeie, vineri. Conspiraţia Celulelor de Foc, care semnează un document alături de Federaţia Anarhistă Informală / Frontul Revoluţionar, o nebuloasă activă în Italia începând din anii 2000, afirmă că a lovit ”în solidaritate cu cei zece fraţi încarceraţi în capitala greacă”. Cele două grupări au afişat legături după trimiterea în 2010 a unor colete-capcană unor lideri europeni. Conspiraţia anunţă, totodată, alierea sa cu Secta Revoluţionarilor, o grupare greacă misterioasă, ce revendică asasinarea unui poliţist şi unei jurnaliste, în 2009 şi 2010. Luat în serios de poliţie, textul de patru pagini a fost postat online pe site-ul alternativ Indymedia, o practică obişnuită a extremiştilor anarhişti greci. Revendicarea prezintă un adevărat rechizitoriu împotriva justiţiei şi sistemului carceral elene şi anunţă viitoare acţiuni împotriva acestui aparat, aducând un omagiu ”fraţilor” deţinuţi în Germania, Italia, Spania şi Elveţia. Maşina directoarei Închisorii Korydallos din Atena a fost distrusă vineri dimineaţă de deflagraţia unui dispozitiv exploziv plasat sub vehicul. Precedată de un avertisment telefonic adresat autorităţilor, deflagraţia a spart ferestrele imobilelor din vecinătate. Ultima acţiune semnată de Conspiraţia Celulelor de Foc a fost trimiterea în februarie 2011 a unui colet-capcană, care a fost interceptat, ministrului Justiţiei de atunci. Prezentă pe lista SUA cu organizaţii teroriste internaţionale, Conspiraţia Celulelor de Foc nu a revendicat niciodată vreo acţiune soldată cu morţi, de la apariţia sa, în 2008 şi până în prezent. Numeroşi dintre presupuşii săi activişti au fost arestaţi în ultimele luni, pentru participare la jafuri armate comise la bănci, iar şapte tineri, membri ai grupării, au fost condamnaţi la pedepse importante cu închisoarea, în 2011.