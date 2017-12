UCRAINA

S-a aruncat în aer

Un bărbat de 62 de ani a murit ieri, în urma exploziei unei grenade pe care a introdus-o în incinta Universităţii din Cernăuţi, în vestul Ucrainei, a anunţat Parchetul Regional, presa locală scriind că este vorba despre o sinucidere. O expertiză va stabili dacă deflagraţia a fost accidentală sau premeditată, a declarat serviciul de presă al Parchetului. Potrivit unor publicaţii locale, bărbatul a declanşat voit grenada pe care o avea asupra sa. Doi bărbaţi, un profesor şi un student, au fost atinşi uşor de suflul exploziei, dar nu au avut nevoie de spitalizare. Tragedia s-a produs într-o clădire universitară. Victima se afla într-un conflict cu un angajat al instituţiei.

RUSIA

Asasinat

Adjunctul muftiului Osetiei de Nord, Ibraghim Dudarov, a fost împuşcat mortal cu cinci gloanţe, în noaptea de miercuri spre joi, a anunţat agenţia RIA Novosti, citând forţele de ordine şi muftiul acestei republici din Caucazul rusesc, Hadji-Murat Gaţalov. Crima a fost comisă în jurul orei locale 23.00, pe drumul care duce la Vladikavkaz, capitala regională, a anunţat comitetul de anchetă al acestei mici republici vecine cu Cecenia. Populaţia Osetiei de Nord este în general de confesiune creştină ortodoxă, dar include şi o minoritate inguşă de confesiune musulmană, la fel ca majoritatea republicilor din regiune. Atentatele, exploziile şi atacurile împotriva responsabililor forţelor de ordine, dar şi a responsabililor islamului moderat şi ai administraţiei şi politicii sunt aproape zilnice în republicile din Caucazul de Nord. Marţi, directorul unui institut de agronomie a fost asasinat în plină zi, în biroul său din Kabardino-Balkyria, o altă republică din Caucazul rusesc. După primul război din Cecenia (1994-1996) dintre forţele federale ruse şi separatişti, rebeliunea s-a islamizat progresiv şi a depăşit frontierele acestei mici republici, pentru a se transforma la mijlocul anilor 2000 într-o mişcare islamistă armată, activă în tot Caucazul de Nord.

POLONIA

Beţi morţi

Şase persoane au murit în Polonia, iar alte şase au fost spitalizate după ce au consumat alcool contrafăcut, anunţă poliţia poloneză. Trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 38 şi 53 de ani şi o femeie de 47 de ani au murit la Stargard Szczecinski, în nord-vest, după ce au băut alcool cumpărat dintr-un magazin local, conţinând probabil metanol. Alte cinci persoane au fost internate în aceeaşi zonă, din aceleaşi cauze. Doi bărbaţi au murit la Gniezno, în vest, iar altul este în continuare în spital, după ce ar fi consumat alcool metilic. În Cehia vecină, o serie de intoxicaţii cu alcool contrafăcut s-a soldat, în septembrie-octombrie, cu 30 de decese.

SUA

Iarnă grea

O depresiune hibernală importantă, care afectează de câteva zile SUA, din Golful Mexic până în regiunea Marilor Lacuri şi care a provocat moartea a şapte persoane, se deplasa lent către est, ieri, determinând anularea a numeroase zboruri. Populaţia a fost sfătuită să rămână acasă, decât să iasă pentru a înfrunta rafalele violente de vânt şi temperaturile glaciale. Previziunile meteorologice menţionau până la 46 de centimetri de zăpadă în nord-estul ţării, din statul New York până în Maine. Ploi cu polei şi tornade s-ar putea produce, de asemenea, în sud, în North Carolina şi South Carolina. Miercuri după-amiază, aproximativ 1.000 de zboruri au fost anulate, după alte 500 cu o zi înainte. Acest front atmosferic a provocat, marţi, peste 30 de tornade în mai multe state din sudul ţării, între care Texas, Louisiana, Alabama şi Mississippi. Peste 200.000 de persoane nu aveau, miercuri, căldură şi electricitate, în timp ce intemperiile au determinat pene de electricitate în Arkansas, Mississippi şi Texas. Furtuna a provocat moartea a şapte persoane în ţară, dintre care doi copii au murit în timp ce mama lor a pierdut controlul volanului pe o stradă acoperită cu polei din Arkansas, în ziua de Crăciun. Un bărbat de 25 de ani a murit în Houston, Texas, după căderea unui copac peste maşina sa, iar o femeie de 28 de ani a murit într-un accident de maşină în Oklahoma, pe o autostradă acoperită cu zăpadă. Şoferul şi o fetiţă de 4 ani au fost răniţi. În aceeaşi regiune, zeci de persoane au fost rănite într-un accident în lanţ care a implicat 21 de maşini.

MEXIC

Crăciun mortal

Aproape 40 de persoane au fost ucise începând de duminică, în confruntări între grupări criminale, precum şi între militari şi presupuşi delincvenţi, în vestul Mexicului, potrivit estimărilor presei locale. O confruntare soldată cu 15 morţi a avut loc, miercuri dimineaţă, în apropierea localităţii Pihuamo din statul Jalisco, la 300 de kilometri de Guadalajara. Luni, autorităţile au confirmat că 24 de persoane au fost ucise în vestul Mexicului, 13 în statul Jalisco şi 11 în statul vecin, Michoacan, în timpul unor ciocniri în care au fost implicate grupări de crimă organizată. În timpul nopţii de luni spre marţi, în apropiere de Pihuamo, corpurile decapitate a cinci persoane au fost găsite, între care patru poliţişti municipali. Cei patru poliţişti au lăsat în urmă 12 copii orfani. Cartelul Cavalerii Templieri, care operează în statul Michoacan, se află în luptă deschisă cu gruparea criminală Noua Generaţie, din Jalisco, pentru a controla în regiune activităţi criminale ca traficul de droguri, răpiri sau extorsiuni. Lupta împotriva crimei organizate şi confruntările între grupări criminale s-au soldat cu aproximativ 60.000 de morţi în ultimii şase ani. Noul preşedinte mexican, Enrique Peña Nieto, învestit la 1 decembrie, a anunţat o nouă strategie de luptă împotriva criminalităţii, aceasta urmărind în primă fază să reducă numărul victimelor. Dar, până în prezent, nu a pus în discuţie implicarea armatei, care a participat la operaţiuni de luptă împotriva criminalităţii, începând din 2006, datorită unei decizii a fostului preşedinte Felipe Calderon.

LITUANIA

Crime de război

Parchetul lituanian a anunţat ieri că va deschide un proces în contumacie împotriva a doi foşti membri ai forţelor speciale sovietice, acuzaţi de presupuse crime de război comise în 1991, în Lituania, pe care Moscova refuză să îi extrădeze. Boleslav Makutinovici şi Vladimir Razvodov erau, la vremea respectivă, şefi ai unor unităţi sovietice OMON la Vilnius şi sunt responsabili, potrivit Parchetului, de moartea a cel puţin 21 de persoane. Cei doi sunt acuzaţi de comiterea a 15 infracţiuni, între care atacarea unui post de frontieră, unde au fost ucişi şapte grăniceri, în iulie 1992. Aceste infracţiuni, calificate fie crimă de război, fie crimă împotriva umanităţii, sunt pasibile de pedeapsa cu închisoarea pe viaţă. Procurorii ştiu că locuiesc în Rusia. Rusia refuză în continuare să îi extrădeze, în pofida numeroaselor solicitări. Parchetul lituanian nu se aşteaptă să fie extrădaţi, deoarece legea rusă nu permite extrădarea unor cetăţeni ruşi către ţări terţe, dar Vilniusul a lansat pe numele lor mandate de arestare europene, care obligă oricare dintre cele 27 de state UE să îi aresteze. Lituania şi-a declarat independenţa în martie 1990, după cinci decenii de ocupaţie rusă, introducând atribute ale unei ţări suverane, inclusiv posturi de grăniceri la frontieră. Moscova a ripostat printr-un blocaj economic, după care a recurs la acţiuni violente. Un atac asupra mulţimii, în faţa turnului televiziunii, la Vilnius, s-a soldat cu 14 morţi, în ianuarie 1991. În iulie, şapte grăniceri lituanieni au fost ucişi la frontiera cu Belarusul. Moscova a recunoscut independenţa Lituaniei abia după un puci eşuat la Moscova, în august 1991, care a grăbit prăbuşirea fostei Uniuni Sovietice.

JAPONIA

Mai multe despăgubiri

Compania de electricitate Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, a anunţat ieri că a depus o nouă cerere de ajutor financiar din partea statului japonez, de 698,6 miliarde de yeni, peste şase miliarde de euro, pentru despăgubirea celor afectaţi de catastrofa din martie 2011. Tepco justifică această solicitare prin necesitatea de a despăgubi mai multe persoane decât era prevăzut iniţial. Aceasta este a patra oară când Tepco solicită un avans de fonduri în legătură cu accidentul nuclear de la Fukushima, fără a lua în calcul banii injectaţi direct în companie de către stat, devenit principalul său acţionar. Suma totală a fondurilor cerute de Tepco pentru despăgubiri a ajuns astfel la 3.243 miliarde de yeni (28,5 miliarde de euro) ce ar trebui să fie restituite ulterior de companie. În jur de 160.000 de persoane au părăsit regiunea Fukushima, în urma catastrofei nucleare din martie 2011, care a produs scurgeri radioactive masive în aer, sol şi ape. Unii dintre locuitori nu vor putea reveni niciodată la casele lor. Numărul persoanelor îndreptăţite la despăgubiri a fost majorat de-a lungul lunilor, în funcţie de evaluarea situaţiei de pe teren.

VENEZUELA

Transfer de prerogative

Preşedintele venezuelean, Hugo Chavez, spitalizat în Cuba, după o nouă operaţie de cancer, a delegat vicepreşedintelui ţării, înainte de a pleca spre Havana, o parte a prerogativelor sale economice, potrivit unui decret apărut miercuri în Jurnalul Oficial. Nicolas Maduro are posibilitatea de a interveni în probleme legate de bugetul statului, exproprierea bunurilor, autorizarea sau interzicerea vânzării de valută de către celelalte ministere, printre alte drepturi. Decretul a fost semnat de preşedintele Chavez, la 9 decembrie, în ajunul plecării sale în Cuba, unde a fost supus la a patra operaţie de cancer, după depistarea acestei boli în iunie 2011. Transferul anumitor sarcini vicepreşedintelui are ca obiectiv să reducă volumul de muncă al preşedintelui convalescent. Guvernul venezuelean a anunţat luni că starea de sănătate a lui Hugo Chavez, în vârstă de 58 de ani şi aflat la putere din 1999, cunoaşte o uşoară ameliorare, cu o tendinţă favorabilă, însă trebuie să respecte un repaus absolut. După plecarea sa în Cuba, Hugo Chavez a desemnat, pentru prima dată de la debutul problemelor sale medicale, un succesor politic în persoana vicepreşedintelui şi ministrului de Externe Nicolas Maduro. Preşedintele, reales în octombrie pentru un nou mandat de şase ani, ar trebui să depună jurământul în faţa Adunării Naţionale la 10 ianuarie, însă atât simpatizanţii săi, cât şi opoziţia au admis că această dată ar putea fi amânată în caz de necesitate.

IRAN

Ministru demis

Preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a demis-o din funcţie pe Marizeh Vahid Dastjerdi, ministrul Sănătăţii, singura femeie care face parte din Guvern, a anunţat, ieri, televiziunea de stat. Ministrul a propus creşterea preţului unui anumit număr de medicamente, din cauza aprecierii dolarului faţă de rialul iranian şi a sancţiunilor economice occidentale. Acestea nu afectează direct sectorul medical, dar afectează grav importul de produse medicale, din cauza unor sancţiuni bancare care blochează tranzacţii financiare. Preşedintele s-a opus unei asemenea creşteri şi a demis ministrul. Potrivit unor date oficiale, Iranul depinde de producţia internă de medicamente în proporţie de 97% dar este nevoit să importe produse de bază pentru fabricarea unora dintre ele. În octombrie, un oficial iranian a recunoscut că preţul medicamentelor fabricate la nivel local a crescut cu 15-20% în decurs de trei luni şi de la 20 la 80% în cazul produselor importate. Fatemeh Hachemi, directoarea fundaţiei pentru boli grave, a solicitat, în august, secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, să intervină pe lângă ţările occidentale, pentru a obţine o anulare a sancţiunilor de natură politică ce afectează în mod inadmisibil bolnavi din Iran. Potrivit unor oficiali iranieni, şase milioane de pacienţi care suferă de boli grave sunt afectaţi de sancţiunile economice occidentale impuse Iranului, din cauza programului său nuclear.

NICARAGUA

Erupţie vulcanică

Autorităţile din Nicaragua au declanşat, miercuri, alertă cod galben şi au decis evacuarea preventivă a 300 de familii, respectiv a 1.500 de persoane, din jurul vulcanului San Cristobal, care dă semne de activitate. Dar 200 de familii care locuiesc la poalele vulcanului refuză în continuare să plece, au recunoscut autorităţile. ”Am reactivat alerta galbenă în Chinandega, după ce vulcanul situat la 135 de kilometri de capitala Managua a reînceput să arate semne de activitate, marţi seară”, a explicat Guillermo Gonzalez, directorul serviciilor de prevenire a catastrofelor (Sinapred). ”Există emisii destul de concentrate de cenuşă şi nisip foarte fin, deoarece vântul a slăbit în intensitate”, a detaliat el. Activitatea seismică a crescut semnificativ, miercuri, cu explozii şi expulzii de gaz, cenuşă şi nisip, a declarat, la rândul său, Institutul nicaraguan de Studii Terestre (Ineter). Prima Doamnă şi purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Rosario Murillo, a anunţat autorităţile că a cerut evacuarea preventivă a 300 de familii instalate pe flancul vulcanului care are o altitudine de 1.745 de metri. Gazele şi cenuşa proiectate la o altitudine de 2.500 de metri afectează şase dintre cele 13 sate din Chinandega. San Cristobal este cel mai înalt vârf din lanţul vulcanic nicaraguan. La 8 septembrie, el a intrat în activitate, după care s-a liniştit până marţi seara.

SUA

O balenă la New York

O balenă de aproximativ 18 metri lungime a eşuat miercuri dumineaţă pe o plajă din New York, unde pare să aibă puţine şanse de supravieţuire, în pofida eforturilor echipelor de salvare. Balena a fost descoperită în sectorul Breezy Point din cartierul Queens. Serviciile de urgenţă au stropit balena cu apă din abundenţă, pentru a încerca să o menţină în viaţă până la sosirea experţilor. În medie, în fiecare an, două balene mari eşuează la New York, din diverse motive, din cauze naturale, de bătrâneţe sau pentru că sunt bolnave, sau din cauze provocate de om, cum ar fi coliziunea cu un vapor.