R. MOLDOVA

Intemperii

Patru localităţi din R. Moldova erau izolate, alte şapte nu erau alimentate cu energie electrică, iar transportul de mare tonaj a fost interzis pe drumurile naţionale, ieri, din cauza intemperiilor. Serviciul pentru Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale a anunţat că patru localităţi din raioanele Ungheni, Sângerei şi Soroca sunt blocate în continuare, din cauza drumurilor înzăpezite, iar alte şapte sate din Cantemir, Cimislia, Leova, Comrat şi Ialoveni sunt afectate de pene de electricitate. De asemenea, Poliţia Rutieră a recomandat şoferilor cu maşini cu o greutate mai mare de 3,5 tone să se abţină de la deplasări pe drumuri naţionale, mai ales dacă autovehiculele nu sunt echipate pentru condiţii de iarnă. Din cauza ninsorii, au fost anulate o serie de curse cu autobuzul spre nordul ţării, spre unele sate din raioanele Glodeni, Sculeni, Făleşti, Soroca, Briceni, Rezina şi Bălţi. În ultimele 12 ore s-au înregistrat zece accidente rutiere soldate cu 13 victime rănite uşor. Din cauza poleiului, 11 persoane au ajuns la spital cu fracturi şi leziuni uşoare, iar patru persoane au suferit hipotermii. Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Anatol Şalaru, a averizat conducerea Administraţiei de Stat a Drumurilor că demiterile vor fi inevitabile, dacă nu vor fi executate lucrări de deszăpezire, distribuire de material antiderapant şi deblocare a accesului spre toate localităţile ţării. În următoarele două zile, pe drumuri se va menţine poleiul.

AFGANISTAN

Militari NATO răniţi

Un terorist-kamikaze a comis un atac cu vehicul-capcană la o bază aeriană NATO din provincia afgană Kandahar, un bastion al insurgenţilor talibani, provocând moartea a doi civili şi rănirea altor 19 persoane, inclusiv a patru militari ISAF, anunţă poliţia locală. Teroristul s-a aruncat în aer cu maşina-capcană, în momentul în care un convoi NATO intra în baza aeriană, a declarat generalul Abdul Raziq, şeful poliţiei provinciale. Un purtător de cuvânt al ISAF a confirmat atacul, fără a oferi detalii.

RUSIA

Act inamical din partea SUA

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a calificat, ieri, drept ”act inamical”, adoptarea de către Washington a Listei Magniţki, care prevede sancţiuni împotriva unor oficiali ruşi implicaţi în încălcări ale drepturilor omului. ”Acesta este un act inamical pur politic faţă de care este necesar să se reacţioneze în mod adecvat”, a declarat Putin, referindu-se la sancţiuni prevăzute de către Congresul american împotriva unor persoane considerate vinovate de moartea în detenţie, în 2009, la Moscova, a juristului Serghei Magniţki.

BULGARIA

Securitate la Kozlodui

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a invitat Bulgaria să adopte măsuri destinate ameliorării securităţii singurei sale centrale nucleare, cea de la Kozlodui, a anunţat agenţia ONU, ieri. În urma unei vizite de rutină de două săptămâni, AIEA a constatat lipsa unor linii directoare privind gestionarea unor accidente grave, implicând deschiderea unui reactor sau a unor piscine de stocare de combustibil uzat. Vizita la Kozlodui a fost efectuată de o echipă de experţi internaţionali, la solicitarea Guvernului bulgar. Anumite bune practici au fost, totodată, relevate de AIEA, ca de exemplu crearea unor proceduri speciale destinate reducerii coroziunii în al doilea circuit de răcire al reactorului. Agenţia ONU, cu sediul la Viena, a consolidat acest tip de misiune în lume, în urma accidentului nuclear de la Fukushima, în Japonia, în martie 2011. Bulgaria a fost obligată să oprească patru reactoare ale Centralei Nucleare de la Kozlodui, la aderarea sa la UE, de la 1 ianuarie 2007, din cauza unor probleme de securitate. Alte două reactoare, care produc aproximativ 30% din electricitatea Bulgariei, s-au confruntat cu incidente minore, în ultimii ani, care au condus la întreruperi de activitate. Ţara va organiza, la 27 ianuarie 2013, un referendum asupra energiei nucleare. Rezultatul ar putea să relanseze construirea unei a doua centrale nucleare, la Belene. Proiectul a fost abandonat în martie, de Guvern, din motive de finanţare.

SUA

Mărturii secretizate

Judecătorul militar din Guantanamo a ordonat ca toate mărturiile acuzaţilor în dosarul atentatelor din 11 septembrie 2001 referitoare la abuzurile pe care le-au suferit în timpul detenţiei lor secrete să fie păstrate clasificate şi să fie dezbătute cu uşile închise, în absenţa presei şi a publicului. Printr-o decizie datată 6 decembrie, dar dezvăluită miercuri, pe site-ul tribunalelor militare excepţionale, judecătorul James Pohl a aprobat cererea Guvernului american de a menţine caracterul secret al acestor mărturii, în numele securităţii naţionale. Această decizie se referă la toate informaţiile susceptibile să fie dezvăluite în audierea privind detaliile în jurul capturării acuzaţilor, ţările în care au fost deţinuţi în secret din 2003 până în 2006 patru dintre ei, numele, identităţile, descrierile persoanelor implicate în capturarea, transferul, detenţia şi interogarea lor, tehnicile de interogare întărite şi descrierea locului lor de detenţie. Judecătorul a dat satisfacţie astfel Guvernului american asupra documentelor şi mărturiilor presupusului creier al atentatelor din 11 septembrie, pakistanezul Khaled Sheikh Mohammed şi celor ale altor patru dintre coacuzaţii săi, care riscă toţi pedeapsa cu moartea.

JAPONIA

670 de defecţiuni într-un tunel

Un total de 670 de defecţiuni şi alte probleme au fost identificate pe plafonul unui tunel autorutier japonez, unde dale de beton au căzut la începutul lunii şi au ucis nouă persoane. Din acest total, 632 de cazuri prezintă probleme la şuruburi de ancorare utilizate pentru a fixa oţelul care sprijinea dalele de beton, au precizat Ministerul Transporturilor şi operatorul. Totodată, alte 38 de defecţiuni au fost constatate la şuruburi utilizate în alte părţi ale structurii metalice. Aproximativ 12.000 de şuruburi de ancorare a dalelor sunt utilizate în acest tunel, care are o lungime de 4,7 kilometri, fără a număra alte 51.000 de piese de metal care fac legătura dintre dale şi plafonul tunelului. Operatorul a recunoscut că, începând din 2000, nu a mai efectuat o parte din testele acustice ale şuruburilor, în timpul unor controale regulate care au loc odată la fiecare cinci ani şi cuprind, de asemenea, examinări vizuale. Numeroase dale (fiecare dală are peste o tonă) s-au desprins în dimineaţa zilei de duminică, 2 decembrie, de pe plafonul tunelului rutier Sasago, căzând peste maşini şi omorând nouă persoane. Poliţia a dechis o anchetă pentru neglijenţă şi ofiţeri din cadrul poliţiei prefecturii Yamanashi au percheziţionat sedii ale operatorului din regiunea Tokyo. În plus, Ministerul Transporturilor a ordonat inspectarea în regim de urgenţă a unor tuneluri autorutiere construite în conformitate cu acelaşi tip precum cel de la Sasago, o construcţie situată la aproximativ 80 de kilometri vest de Tokyo.

GRECIA

Liber la ajutorul FMI!

Directoarea generală a FMI, Christine Lagarde, a recomandat, ieri, eliberarea ajutorului promis de instituţia sa, în contextul deciziei luate de europeni de deblocare a sprijinului lor financiar pentru Grecia. Lagarde a precizat că o decizie formală referitoare la acest punct ar putea fi luată începând din ianuarie, cu ocazia unei reuniuni a consiliului de administraţie al FMI. Şefa FMI a confirmat că măsurile şi angajamentele luate vor permite ca datoria publică a Greciei să revină la 124% din PIB în 2020 şi în mod substanţial sub 110% în 2022. Acest obiectiv era o condiţie prealabilă pentru ca FMI să considere datoria greacă sustenabilă şi să continue să-i împrumute bani Atenei.

FILIPINE

Bilanţul taifunului

Bilanţul victimelor provocate de Bopha, taifunul cel mai puternic care a afectat Filipine în acest an, a depăşit pragul de 900 de morţi, au anunţat, ieri, autorităţile, precizând că sute de persoane sunt în continuare date dispărute. Taifunul din 4 decembrie a provocat moartea a 902 persoane pe insula Mindanao şi aproape 2.000 de localităţi au fost distruse total sau parţial de inundaţii şi alunecări de teren. Numărul dispăruţilor este în prezent de 615 persoane, în scădere netă în raport cu cel de 880 anunţat marţi. Echipele de salvare au găsit 300 de pescari, plecaţi pe mare înainte de sosirea taifunului din General Santos, principalul port de pescuit ton din ţară. Aproximativ 80.000 de locuitori se află în continuare în refugii instalate de cele mai multe ori în clădiri publice, după ce şi-au pierdut locuinţele. Guvernul caută terenuri neinundabile pentru reconstruirea locuinţelor distruse. ONU a lansat, luni, un apel la ajutor internaţional, sperând să strângă 65 de milioane de dolari pentru a-i ajuta pe supravieţuitori. Bopha este taifunul care a provocat cel mai mare număr de morţi în Filipine, de la Washi, soldat cu 1.200 de victime, în decembrie 2011, în marea lor majoritate în nordul insulei Mindanao.