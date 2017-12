TURCIA

Ameninţare cu bombă

O aeronavă de pasageri Türk Hava Yollari, care urma să efectueze un zbor pe ruta Istanbul - Chişinău, a efectuat, ieri, o aterizare de urgenţă, la scurt timp după decolare, din cauza unei alerte cu bombă. Un telefon anonim a anunţat serviciul de securitate al aeroportului cu privire la prezenţa unui dispozitiv exploziv la bordul aparatului de zbor. După aterizarea pe aeroportul Atatürk din Istanbul, aeronava a fost inspectată de echipe de genişti. O persoană despre care se presupune că ar fi autorul telefonului anonim a fost reţinută. Din primele informaţii, alerta se pare că a fost falsă. După cum a relatat CNN Turk, persoana reţinută a declarat că a dorit să se răzbune pe unul dintre pasageri.

SUEDIA

Iarnă grea

Transporturile aerian, feroviar şi rutier erau puternic perturbate, ieri, în estul Suediei, din cauza ninsorii abundente, care, potrivit meteorologilor, va continua. Pe aeroporturile din capitală, Arlanda, cel mai important din ţară şi Bromma, se înregistrau importante perturbări ale traficului. Începând de la ora locală 06.00 până la prânz, numai 13 zboruri din cele 100 prevăzute au aterizat pe Arlanda, restul fiind anulate sau amânate. În acelaşi interval, au decolat numai 20% dintre cursele programate. Din cauza zăpezii, şi traficul feroviar era perturbat în jurul capitalei, pasagerii plângându-se de întârzieri de până la trei ore. La Stockholm, circulaţia se desfăşura cu dificultate, singurul mijloc de transport care funcţiona normal fiind metroul. Echipaţi ca pentru sporturi de iarnă, copiii au mers la şcoală cu sania.

MAREA BRITANIE

Zăpadă mare

Peste 50 de şcoli au fost închise şi cel puţin zece persoane au fost rănite din cauza accidentelor produse în provincia Essex, din cauza ninsorilor abundente din sud-estul Angliei. Numeroase curse au avut întârzieri la aeroporturile londoneze Stansted şi Luton, unde pistele au fost închise temporar, pentru a fi curăţate de zăpadă. Cursurile au fost suspendate în câteva şcoli din nord-estul Scoţiei. Peste zece şcoli din Aberdeenshire au fost închise. Zeci de accidente rutiere s-au produs din cauza gheţii şi poleiului, iar autostrada A505 era blocată în apropierea localităţilor Hitchin şi Letchworth.

GERMANIA

Zbor deviat

Un avion al companiei Germanwings, care decolase de la Stuttgart cu destinaţia Budapesta, a fost redirecţionat către Viena, din cauza unor defecţiuni tehnice, a declarat şeful autorităţilor aeroportuare din Budapesta. Un oficial al Germanwings Budapesta a declarat că zborul 2780 a aterizat în siguranţă pe aeroportul din Viena şi că toţi pasagerii sunt în afara oricărui pericol.

ITALIA

Cutremure

Mai multe cutremure de intensitate medie au avut loc în cursul nopţii de marţi spre miercuri, în centrul Italiei, în regiunea Marche. Cutremurele au stârnit panică în oraşele Ascoli Piceno şi San Benedetto del Tronto, în regiunea Marche. Cel mai mare seism a avut magnitudinea de 4. Pompierii au primit numeroase apeluri telefonice din partea unor persoane care s-au panicat. Seismele nu au provocat victime sau daune materiale importante.

CHINA

Tragedie în mină

O explozie a provocat moartea a 17 muncitori, într-o mină de cărbuni din sud-vestul Chinei. Tragedia s-a produs ieri, în mina de cărbuni Shangchang din provincia Yunnan, în timp ce 66 de mineri erau în subteran. 49 de mineri au ieşit nevătămaţi din mină, dar 17 au murit. China este cel mai mare consumator mondial de cărbune, acoperind din resurse fosile 70 la sută din nevoile energetice. Minele chineze sunt cele mai periculoase din lume, din cauza reglementărilor prea tolerante şi a corupţiei.

LIBAN

A murit patriarhul Antiohiei

Liderul Bisericii Ortodoxe Greceşti din Siria, Ignatie IV Hazim, patriarh al Antiohiei şi întregului Orient, a murit ieri, în Liban, la 92 de ani, în urma unui accident vascular celebral, a anunţat Patriarhia Ortodoxă. Patriarhul Hazim, născut la 4 aprilie 1920, a murit în spitalul Sfântul Gheorghe din Beirut, din cauza unui accident vascular celebral, informează Patriarhia Orthodoxă Greacă de la Damasc. Biserica Ortodoxă Greacă a Antiohiei este una dintre cele 14 biserici autocefale care fac parte Biserica Ortodoxă Răsăriteană. Ea numără circa un milion de enoriaşi, printre care majoritatea creştinilor din Siria. Comunitatea creştină din Siria, formată din 1,8 milioane de persoane, nu s-a implicat în mişcarea de protest faţă de preşedintele sirian, Bashar al-Assad.

ELVEŢIA

Hoţi arestaţi

Şapte români, o femeie şi şase bărbaţi, au fost arestat marţi dimineaţă, la Geneva, pentru că a participat la furtul unui portofel, într-un autobuz. Furtul a atras atenţia unui călător, care l-a alertat imediat pe şoferul autobuzului, iar acesta a chemat poliţia. Martorul a declarat că femeia a furat portofelul. Aceasta i-a identificat pe toţi participanţii la furt. Poliţia a putut verifica modul în care a fost comis firtul cu ajutorul imaginilor înregistrate de camerele video din autobuz. În urma audierilor, poliţia a emis un comunicat de presă în care a precizat rolul fiecărui participant la furt. Astfel, patru inculpaţi au declarat că se aflau în autobuz cu scopul de a participa la furt. Femeia învinuită de furt a declarat că urmărea o persoană în autobuz, pentru a-i fura un plic care conţinea bani. Ea spune că a reuşit să-i fure plicul, dar l-a înapoiat imediat, pentru că a simţit că a fost observată. Ea declară că a acţionat singură. Alţi doi români spun că se aflau în compania mai multor compatrioţi, pe care îi cunosc, însă, numai din vedere şi susţin că nu au văzut furtul. Alt acuzat recunoaşte că se afla în autobuz, cu scopul de a fura, dar că nu a atins nimic şi nici nu a furat.

CANADA

Traficanţi de persoane arestaţi

Autorităţile din Ontario au arestat 85 de imigranţi români suspectaţi de trafic de persoane. Ei sunt suspectaţi de apartenenţă la o reţea ce recruta persoane pentru a le aduce în Canada, promiţându-le locuri de muncă. Însă, în Canada, imigranţii erau forţaţi să comită furturi pentru a-şi plăti datoriile enorme la traficanţii de persoane. În septembrie, poliţia canadiană a destructurat o reţea internaţională care recruta persoane din România, pentru a le coopta în vederea comiterii de furturi în provinciile Ontario şi Quebec. Poliţia regională din Durham a anunţat că au fost acuzate 34 de persoane, iar 28 dintre acestea sunt în arest. Reţeaua ar fi recrutat persoane din România pentru a merge în Canada, unde să solicite statut de refugiat şi să aplice pentru asistenţă socială, iniţial în Toronto şi în împrejurimi. Ulterior, acestea erau cooptate într-o operaţiune de furt şi fraudă şi erau obligate să predea toate profiturile liderilor reţelei. Misiunea suspecţilor era să urmărească persoane pe străzi şi în magazine, să le distragă atenţia şi să le fure bunuri de valoare, cum ar fi bijuterii. Potrivit poliţiei, reţeaua ar avea aproximativ 400 de membri.

AFRICA DE SUD

Evacuări

Un incendiu a devastat, ieri, versanţi ai Table Mountain, una dintre cele mai cunoscute destinaţii turistice din Africa de Sud, la poalele căruia se află oraşul Cape Town. Incendiul a devastat 11 hectare. Muntele Masă, în traducere, care poartă acest nume din cauza formei plate a culmii sale, situată la 1.086 de metri altitudine, oferă o vedere asupra Oceanului Atlantic şi face parte dintr-un parc naţional. Incendiul, amplificat de rafale de vânt, a antrenat evacuarea a 25 de familii care locuiesc în apropiere, însă nu au fost sesizate victime sau pagube. Muntele a fost introdus pe o listă a celor şapte noi minuni ale lumii, stabilită recent în baza unui sondaj care permite oricui să îşi spună părerea în acest sens prin telefon, SMS sau pe reţele de socializare.

MEXIC

Anchetă

Amnesty International a cerut o anchetă asupra utilizării excesive a forţei de care a dat dovadă poliţia, împotriva manifestanţilor şi unor jurnalişti, printre care şi un român, sâmbătă, în timpul învestiturii preşedintelui mexican, Enrique Pena Nieto. Autorităţile au anunţat că 69 de persoane riscă inculpări după manifestaţiile de la 1 decembrie din centrul capitalei Ciudad de Mexico, dar mai multe ONG-uri au asigurat că multe persoane arestate nu au participat la violenţă. Organizaţia Reporteri fără Frontiere a declarat că doi fotografi, Mircea Topoleanu, de 32 de ani, cetăţean român şi mexicanul Brandon Daniel Bazan, de asemenea independent, figurează printre deţinuţi. Sâmbătă, manifestanţii s-au ciocnit violent cu poliţiştii, aruncând cocteiluri Molotov şi pietre, în timp ce forţele de ordine au replicat cu gaze lacrimogene. Potrivit unui paramedic al Crucii Roşii, poliţia a tras gloanţe de cauciuc în manifestanţi. Preşedinţia lui Pena Nieto marchează revenirea Partidului Revoluţionar Instituţional, odinioară autocratic şi care a condus timp de 71 de ani, până în 2000.

SUA

Inculpaţi pentru... aligator

Un cuplu new-yorkez a fost inculpat după descoperirea unui aligator în sufrageria acestora, alături de arme şi droguri, a anunţat, marţi, procurorul din Brooklyn, New York. Aligatorul, care se afla într-un acvariu mare, măsura puţin sub un metru, a precizat acesta. În apartamentul deţinut de Michael Vope, în vârstă de 32 de ani şi Alisa Vope, de 25 ani, au mai fost descoperite un revolver încărcat, un pistol şi medicamente interzise fără reţetă şi canabis. Cuplul a fost inculpat pentru posesie de arme şi muniţii, precum şi pentru torturarea şi rănirea unui animal. Legea nu permite deţinerea unui animal sălbatic, fără autorizaţie. Michael Vope riscă până la şapte ani de închisoare iar Alisa Vope, până la un an.

FILIPINE

Bilanţul taifunului

Taifunul Bopha, cel mai puternic al anului în Filipine, a făcut cel puţin 238 de morţi şi numeroşi dispăruţi în sudul extrem al ţării, lovit în noaptea dintre marţi spre miercuri de rafale de vânt violente şi udat de ploaie. O alunecare de teren s-a soldat cu 49 de morţi la New Bataan, un oraş mai greu accesibil de pe Insula Mindanao, iar 51 de persoane au murit în diverse localităţi din estul insulei. Alte 12 persoane şi-au pierdut viaţa în alte provincii meridionale, dar şi trei locuitori din Insulele Visayas. Cadavrele sunt împrăştiate la New Bataan şi există riscul apariţiei unor maladii. Bopha a atins ţărmul marţi în zori, prin estul Mindanao, însoţit de rafale de vânt de 210 de kilometri pe oră şi de ploi puternice, smulgând arbori şi distrugând gospodării, umflând cursul apei şi provocând alunecări de teren. Taifunul, care a mai scăzut în intensitate în timpul nopţii, îşi continua traiectoria în direcţia Mării Chinei Meridionale, dar urma să provoace în continuare precipitaţii puternice asupra Insulei Palawan.