SUA

Copil ucis de câini

O haită de câini sălbatici a atacat şi ucis, duminică, un copil de 3 ani, într-o grădină zoologică din Pittsburgh, statul Pensylvania. Copilul a căzut în cuşca în care se aflau 11 câini africani. Paznicul grădinii zoologice a sărit în cuşcă şi a reuşit să izoleze şapte dintre câini, timp în care personalul veterinar a folosit săgeţi tranchilizante împotriva celorlalţi. Însă intervenţia nu i-a putut salva viaţa copilului. Directoarea grădinii zoologice a declarat că micuţul ar fi căzut pe sub balustrada gardului de protecţie. Poliţia şi personalul grădinii zoologice au demarat o anchetă. Animalele, descrise ca având o talie apropiată câinilor domestici, sunt pe cale de dispariţie, existând doar 3.000 de exemplare, potrivit Wildfire Conservation Network. În natură, aceştia sunt conoscuţi vânători de gazele şi antilope.

TURCIA

Împuşcături la... premier

Ieri, un bărbat a tras mai multe focuri de armă cu un pistol cu aer comprimat, în faţa sediului biroului premierului Recep Tayyip Erdogan, la Ankara, în timpul unei şedinţe a Consiliului de Miniştri. Potrivit postului de ştiri NTV, bărbatul a tras în trei rânduri, în faţa clădirii situate în centrul oraşului, lângă Piaţa Kizilay. Bărbatul a fost arestat imediat şi a fost condus la un post de poliţie.

MAREA BRITANIE

Apropiere... periculoasă

Premierul britanic, David Cameron, i-a trimis, în octombrie 2009, un mesaj telefonic jurnalistei Rebekah Brooks, fost director al trustului News International, o situaţie care confirmă relaţia apropiată cu aceasta, scrie ”Daily Mail”. Liderul conservator britanic îi mulţumea, în octombrie 2009, Rebekăi Brooks pentru că îl lăsase să se plimbe cu unul dintre caii soţului ei: ”Calul CB (Charlie Brooks) m-a incitat. Rapid, imprevizibil, greu de controlat, dar a fost distractiv”. Mesajul era semnat cu iniţialele ”DC”. La rândul ei, Rebekah Brooks, i-a trimis lui Cameron un mesaj de felicitare pentru un discurs rostit la congresul Partidului Conservator: ”Excelent discurs. Am plâns de două ori. Ar fi o mare plăcere «să colaborăm»”. Potrivit ”Daily Mail”, mesajele au fost furnizate de lordul Leveson, şeful comisiei de anchetă privind legăturile dintre politicieni şi trusturile de presă britanice. Comisia a fost constituită pe fondul scandalului interceptărilor telefonice practicate de trustul News International (NI Group Limited), filiala britanică a grupului News Corporation. În acest context, premierul David Cameron este supus unor noi presiuni pentru dezvăluirea conţinutului mesajelor ”picante” trimise Rebekăi Brooks. Premierul va fi obligat să răspundă unei solicitări oficiale, conform legii privind accesul la informaţii.

UCRAINA

Îngrijorare la NATO

Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, şi-a exprimat preocuparea în legătură cu situaţia politică din Ucraina, după alegerile parlamentare din 28 octombrie. Rasmussen a precizat că împărtăşeşte preocupările misiunii internaţionale de supraveghere a alegerilor, care, într-un raport preliminar, estimează că ”unele aspecte ale procesului electoral reprezintă un regres comparativ cu alte scrutinuri”. Catalogând ţara drept ”un partener important al NATO”, Rasmussen a subliniat că ”o Ucraină independentă, suverană şi stabilă este esenţială pentru securitatea euro-atlantică”. Aproximativ 2.000 de ucraineni au protestat ieri la Kiev, denunţând fraude în cadrul alegerilor parlamentare din 28 octombrie, câştigate de partidul de la putere, în timp ce opoziţia ameninţă că nu va recunoaşte noul Parlament. Manifestanţii, veniţi la îndemnul alianţei de opoziţie Batkivşcina (Patria), apropiată fostului premier încarcerat Iulia Timoşenko, a partidului Udar al boxerului Vitali Kliciko şi formaţiunii naţionaliste Svoboda (Libertate), s-au adunat în faţa Comisiei Electorale Centrale.

GRECIA

Greve şi proteste

Grecia traversează încă o săptămână dificilă, însoţită de un val de greve, începând de ieri în sectoarele public şi privat, în contextul unui vot crucial, mâine, în Parlament, cu privirie la noile măsuri de austeritate cerute de UE şi FMI. Transporturile în comun sunt cele mai afectate, angajaţii serviciilor de metrou şi de tramvai de la Atena, precum şi taximetriştii, au deschis valul de greve începând de ieri. Tot ieri nu a fost transmis niciun buletin de ştiri, din cauza grevei de 24 de ore a jurnaliştilor. Sindicatul companiei publice de electricitate (Dei) a anunţat greve de 48 de ore, de aseară. Spitalele, de asemenea, vor funcţiona doar cu personalul de gardă. Astăzi şi mâine, mobilizarea va lua amploare din cauza unei greve generale de 48 de ore, la îndemnul a două sindicate din sectoarele privat şi public, GSEE şi Adedy. Pe lângă întreruperi ale activităţii serviciilor de metrou şi de tramvai, niciun autobuz nu va circula la Atena, în timp ce cursele maritime către insule vor fi anulate din cauza unei greve de 48 de ore a sindicatului marinarilor, Pno. În această dimineaţă, zborurile unor linii aeriene au fost perturbate din cauza controlorilor aerieni, care au încetat activitatea timp de trei ore. Sindicatele preconizează manifestaţii în centrul Atenei, astăzi şi mâine. Ele vor protesta faţă de un proiect de lege privind o înăsprire a măsurilor de austeritate, cu scopul de a face economii de 18,5 miliarde de euro până în 2016 şi pe care Ministerul de Finanţe îl va depune mâine la Parlament. Proiectul va fi discutat în procedură de urgenţă şi adoptarea sa este prevăzută pentru mâine seară. Adoptarea este considerată crucială pentru coeziunea guvernului de coaliţie condus de premierul Antonis Samaras. Noile măsuri de austeritate prevăd tăieri ale salariilor şi pensiilor, o reducere a numărului funcţionarilor, mai multe măsuri privind reglementarea pieţii muncii şi se adaugă la trei legi din 2010, care au supus ţara unei austerităţi stricte, în schimbul unor împrumuturi de la UE şi FMI, cu scopul de a evita falimentul. Pachetul de măsuri este o condiţie prealabilă pentru a continua acordarea unor împrumuturi Greciei şi în special pentru plata unei tranşe de 31,2 miliarde de euro, întârziată din iunie şi vitală pentru ţară.

INDIA

Intemperii mortale

Ploile torenţiale care au afectat sudul Indiei, la trecerea unui ciclon, miercuri, s-au soldat cu cel puţin 22 de morţi, iar 60.000 de săteni au fost nevoiţi să se refugieze, au informat, ieri, autorităţi locale. Precipitaţiile generate de ciclonul Nilam, care a lovit coastele meridionale ale Indiei, au dus la inundarea a sute de sate, fapt ce a constrâns locuitorii din zonă să se refugieze. Ciclonul Nilam a lovit miercuri seară, la aproximativ 50 de kilometri sud de Chennai (fost Madras) în statul Tamil Nadu, înainte de a ajunge pe uscat. Departamentul meteorologic a avertizat cu privire la noi precipitaţii în cursul următoarelor zile.

ISRAEL

Palestinian ucis

Un palestinian, care suferea de probleme psihice şi s-a apropiat de gardul de separare între Fâşia Gaza şi Israel, a fost ucis de tiruri ale unor soldaţi israelieni, au informat, duminică, surse medicale palestiniene. Tânărul în vârstă de 20 de ani a fost împuşcat sâmbătă seară dar armata israeliană nu a permis ambulanţelor palestiniene să-i vină în ajutor. Corpul său a putut fi recuperat abia duminică dimineaţă, au adăugat aceleaşi surse. O purtătoare de cuvânt a armatei israeliene a confirmat că un suspect s-a apropiat de zona interzisă accesului din apropierea gardului de securitate, ascunzându-se. Nişte soldaţi l-au reperat, apoi au tras tiruri de somaţie în aer, dar el a continuat să se apropie de teritoriul israelian. Atunci, soldaţii au tras în direcţia sa şi l-au atins, a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără să ofere mai multe detalii.

SUA

Seism în New Jersey

Un cutremur cu magnitudinea 2 s-a produs, ieri dimineaţă, în statul american New Jersey, afectat deja de inundaţii în urma trecerii uraganului Sandy, informează CNN. Cutremurul a avut loc la ora 1.19, în zona Ringwood, New Jersey, în apropierea graniţei cu statul New York. Seismul a avut loc la o adâncime de cinci kilometri, potrivit Institutului american de Geofizică, USGS. Nu au fost semnalate daune materiale şi nici victime în urma seismului. Statul New Jersey este afectat de inundaţii şi întreruperi ale alimentării cu electricitate, din cauza intemperiilor generate de uraganul Sandy.