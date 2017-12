FRANŢA

Incendiu într-o clădire cu români

O femeie de aproximativ 60 de ani a murit sâmbătă seara, într-un incendiu izbucnit într-un hotel din nordul Franţei unde locuiau oameni săraci, în principal români, informează publicaţia ”Le Nouvel Observateur”. ”Bilanţul incendiului este dramatic, o persoană decedată, cinci persoane intoxicate cu fum şi 26 de persoane care au rămas fără locuinţă”, a declarat un reprezentant al pompierilor. Incendiul a izbucnit la etajul doi al unui hotel din Armentières, în nordul Franţei. În hotelul de două stele locuiau circa 40 de persoane, în special familii sărace de români şi sârbi. Identitatea femeii decedate nu a fost dezvăluită. Un client al hotelului a fost reţinut în cadrul anchetei. Primarul din Armentières, Bernard Haesebroeck, a explicat că o singură cameră a hotelului a fost cuprinsă de flăcări, dar nu se cunoaşte cauza izbucnirii incendiului.

BELGIA

Candidaţi români

Şapte români şi-au înscris candidatura la alegerile locale din Belgia, de ieri. Aceşţia candidează pentru posturi de consilieri în cinci comune aflate în apropiere de Bruxelles şi de Flandra. Este vorba despre patru femei şi trei bărbaţi. Cei şapte nu au mai candidat niciodată pentru o funcţie publică în Belgia. Unii dintre ei locuiesc acolo de 20 de ani, au studii doctorale şi profesii respectabile, de la medic până la jurist sau administrator de firmă. Cel mai tânăr are doar 22 de ani, iar cel mai în vârstă, 55 de ani. Toţi candidaţii afirmă că vor să se implice pentru binele românilor din Belgia.

GERMANIA

Sinucidere la Reichstag

Un bărbat de 32 de ani s-a sinucis sâmbătă, incendiindu-se în faţa sediului Camerei Deputaţilor din Berlin. Tânărul, care a lăsat o scrisoare de rămas-bun, s-a înjunghiat iniţial cu un cuţit în piept, în Piaţa Republicii din Berlin, după care s-a stropit cu lichid inflamabil şi şi-a dat foc. A murit în scurt timp, din cauza rănilor. Poliţia a comunicat că este vorba de un gest cu motivaţii personale. Clădirea Reichstag, unde se află sediul Camerei Deputaţilor, este una dintre atracţiile turiştilor, în Germania.

MAREA BRITANIE

Româncă închisă

O româncă acuzată de furtul unui inel de 28.500 de lire sterline (35.500 de euro) dintr-un magazin din Marea Britanie a fost condamnată la un an de închisoare, informează ”Times and Star”. Românca B. A., de 43 de ani, a mers împreună cu un complice la magazinul de bijuterii Necessary Angel din orăşelul Keswick, Cumbria, pe 1 mai. Acolo, a cerut cel mai scump inel şi, profitând de neatenţia angajaţilor magazinului, a fugit cu el. Femeia, care are domiciliul în Birmingham şi antecedente penale în România şi Franţa, a fost condamnată pentru furt calificat.

SUA

Mamă închisă 99 de ani

O femeie din oraşul american Dallas, care şi-a bătut fetiţa de 2 ani şi i-a lipit mâinile de perete, a fost condamnată la 99 de ani de închisoare, informează ziarul ”Washington Post”. Elizabeth Escalona, de 23 de ani, şi-a bătut fetiţa şi a lipit-o cu mâinile de perete, pentru că nu folosise corect chiuveta şi stropise patul cu apă. Procurorul Eren Price, care iniţial acceptase un acord cu inculpata, pentru o condamnare la 45 de ani de detenţie, s-a răzgândit ulterior şi a cerut închisoarea pe viaţă. Judecătorul districtual Larry Mitchell a decis o condamnare la 99 de ani de închisoare. Fetiţa de 2 ani, Jocelyn Cedillo, a fost în comă două zile. Autorităţile găsiseră fetiţa bătută grav şi lipită cu adeziv de un perete al apartamentului.

RUSIA

Poliţist ucigaş

Un şef al poliţiei ruse aflat la volan în stare de ebrietate a accidentat mortal un pieton, la Sankt-Petersburg, anunţă autorităţile ruse. Accidentul a avut loc în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, într-o intersecţie din oraşul Sankt-Petersburg. Serghei Kudriavţev, de 28 de ani, şeful poliţiei penale din districtul Vsevolojsk, a accidentat mortal un pieton, cu autoturismul personal, marca Honda Accord, pe care îl conducea în stare de ebrietate.

TURCIA

Incendiu în avion

Două persoane au fost rănite şi numeroase altele au inhalat fum, după izbucnirea unui incendiu, ieri, pe un aeroport din sudul Turciei, la bordul unui avion care urma să decoleze spre Norvegia. Avionul, un Boeing 737-800 al companiei turce Corendon Airlines, având la bord 158 de pasageri, se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Antalya, cu destinaţia Trondheim, când la bord a izbucnit un incendiu. Pasagerii au fost evacuaţi. Doi dintre ei au suferit fracturi şi sunt spitalizaţi în Antalya. Urmează să revină în Norvegia în această dimineaţă. Şi alte persoane au fost transportate la spital, pentru că au inhalat fum. Nu se cunosc cauzele producerii incendiului.

CHINA

Protest extrem

Bunicul unei personalităţi budhiste din Tibet s-a sinucis prin autoincendiere, în nord-vestul Chinei, protestând faţă de acţiunile de reprimare ale Beijingului, anunţă organizaţii tibetane. Tamdin Dorjee a murit după ce şi-a dat foc în apropierea unei mânăstiri din provincia chineză Gansu, conform organizaţiilor Free Tibet şi International Campaign for Tibet. Bărbatul în vârstă de 52 de ani era bunicul lui Gungthang Rinpoche, considerat de budhişti ca fiind reîncarnarea unui important lider istoric. În ultimii trei ani, 55 de persoane s-au autoincendiat în China, 45 murind.

HONDURAS

Tineri ucişi la sală

Opt tineri au fost ucişi cu focuri de armă pe un teren de fotbal în sală, sâmbătă seară, în Honduras, au anunţat autorităţile. Persoane necunoscute au intrat în sala de sport din Catacamas, la 200 km de capitala Tegucigalpa şi au deschis focul, ucigând tineri cu vârste între 19 şi 25 de ani. Poliţia naţională nu a stabilit motivele acestui atac.

AFGANISTAN

Membri NATO ucişi

Un militar şi un civil din forţele NATO, precum şi patru agenţi de securitate afgani au fost ucişi într-un atentat produs sâmbătă, în provincia Kandahar. Yusuf Ahmadi, un reprezentant al insurgenţilor talibani, a revendicat atacul, în urma căruia au fost şi numeroşi răniţi, străini şi afgani. Potrivit Guvernoratului provincial, un terorist care purta o centură explozivă s-a aruncat în aer în apropierea sediului serviciilor locale de informaţii, provocând moartea a patru agenţi afgani. Un militar şi un civil care făceau parte din Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) au fost şi ei ucişi în atentat. Răniţii au fost transportaţi la un centru medical ISAF. Naţionalităţile victimelor străine nu au fost dezvăluite.

Germania va reduce semnificativ, în 2013, numărul militarilor care participă la operaţiunile NATO din Afganistan, informează revista ”Der Spiegel”. Numărul actual de 4.900 de militari ar urma să fie redus sub 4.000, Guvernul german urmând să adreseze o solicitare Parlamentului, în ianuarie, pentru un nou mandat al trupelor din Afganistan. Ministrul german de Externe, Guido Westerwelle şi ministrul Apărării, Thomas De Maiziere, au convenit să ceară Parlamentului prelungirea mandatului trupelor peste durata de 12 luni.

PAKISTAN

Atentat sângeros

Un atentat sinucigaş cu maşină-capcană a provocat moartea a cel puţin 13 persoane şi rănirea altor 23, într-o localitate din provincia Khyber Pakhtunkhwa. Ţinta atentatului a fost un comitet de acţiune pentru pace, o structură formată din foşti talibani organizaţi în miliţii antiinsurgente. Atentatul a avut loc într-o zonă tribală situată la frontiera dintre Pakistan şi Afganistan, un fief al talibanilor şi membrilor reţelei teroriste al-Qaida.

NIGERIA

Omorâţi la moschee

Aproximativ 20 de persoane au fost ucise de presupuşi hoţi care au deschis focul în faţa unei moschei din Nigeria, ieri la prânz. ”Este vorba, în mod clar, de un jaf armat”, a declarat locotenent-colonelul Sani Usman, referindu-se la atacul care a avut loc în faţa moscheii din satul Dogo Dawa, în statul nigerian Kaduna. Atacul încă nu a fost revendicat de nicio grupare, astfel că autorităţile verifică dacă într-adevăr a fost un jaf. Statul nigerian Kaduna este scena unor atacuri insurgente comise de secta islamistă Boko Haram. Gruparea a comis atacuri frecvente împotriva serviciilor de securitate, a creştinilor, dar şi a musulmanilor care nu respectă doctrina fundamentalistă.

ISRAEL

Raiduri în Gaza

Aviaţia militară israeliană a efectuat, sâmbătă dimineaţă, trei raiduri aeriene în Fâşia Gaza, după un atac cu rachete ce a vizat, vineri seara, o zonă rezidenţială din sudul Israelului. Avioanele de vânătoare israeliene au atacat o locaţie unde se desfăşurau activităţi teroriste în nordul Fâşiei Gaza şi alte trei locaţii teroriste în centrul Fâşiei Gaza, precizează armata israeliană. Conform unor surse palestiniene, raidurile aeriene au vizat o tabără de antrenament a Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, aripa militară a Hamas şi două tabere de refugiaţi din Nusseirat şi Al-Bureij, dar nu s-au înregistrat victime. Vineri seara, rachete au fost lansate din Fâşia Gaza spre localitatea israeliană Netivot, atacul fiind revendicat de o grupare salafistă din Fâşia Gaza.

MAREA BRITANIE

Militari inculpaţi

Cinci militari britanici din cadrul unei unităţi de elită a forţelor navale regale au fost inculpaţi pentru crimă, în dosarul unui incident petrecut în Afganistan, în 2011, anunţă Ministerul britanic al Apărării. În total, nouă militari britanici au fost arestaţi în cadrul anchetei, dar patru au fost eliberaţi. La cererea Parchetului Militar, cinci militari britanici au fost puşi sub acuzare pentru crimă şi rămân în detenţie. Joi seară, Ministerul Apărării anunţase arestarea primilor şapte militari, suspectaţi de comiterea unei crime în cursul confruntărilor cu un insurgent. În incident nu au fost implicaţi civili. Alţi doi militari fuseseră arestaţi vineri şi sâmbătă. Potrivit BBC, arestările au fost decise după descoperirea unei înregistrări video în calculatorul unuia dintre militari.

FRANŢA

Reţea de traficanţi destructurată

17 persoane, printre care şi o responsabilă pariziană din administraţie, au fost inculpate în Franţa, în urma demontării, săptămâna trecută, a unei foarte importante reţele franco-elveţiene de spălare de bani proveniţi din droguri, relatează France Presse. În total, nouă persoane, dintre care două în Elveţia, au fost încarcerate în acest caz. Este vorba despre o operaţiune împotriva spălării de bani majoră, o sursă poliţienească franceză declarând sâmbătă că numai în ultimele cinci luni, această reţea, activă de mai mulţi ani, a spălat circa 40 de milioane de euro. Printre persoanele cercetate se numără şi Florence Lamblin, reprezentantă a ecologiştilor într-o primărie din Paris, care a fost inculpată pentru spălare de bani în cadrul unei bande organizate şi asociere la un grup infracţional. Per total, 17 persoane au fost reţinute în Franţa şi trei la Geneva, dintre care două au fost plasate în detenţie şi mai multe milioane de euro şi bunuri de valoare au fost confiscate. Potrivit cotidianului elveţian ”Le Temps”, societatea financiară geneveză bănuită că se afla în centrul acestui trafic era bine organizată. Principalii protagonişti ar fi doi fraţi elveţieni de origine marocană, care ”reciclau”, de mai mulţi ani, bani colectaţi în Franţa, de un al treilea frate. Concret, banii lichizi provenind din trafic de droguri ar fi fost trimişi la Paris, unor clienţi francezi ai companiei geneveze, care nu erau neapărat la curent cu dedesubturile tranzacţiilor. Clienţii respectivi sunt evazionişti fiscali francezi, printre care arhitecţi, proprietari de galerii şi alţi comercianţi. Primind bani lichizi, aceştia evitau efectuarea unui virament bancar, automat suspect pentru fiscul francez, de la companie spre conturile lor din Franţa. După ce primeau banii lichizi, conturile elveţiene ale clienţilor francezi erau debitate cu o sumă echivalentă în favoarea unui cont al societăţii geneveze deschis la HSBC, la Londra. Banii ajungeau într-un final, prin aceste operaţiuni bancare, la traficanţii de droguri.

LITUANIA

Alegeri

Secţiile de votare s-au deschis, ieri dimineaţă, în Lituania, pentru scrutinul legislativ care riscă să conducă la o înfrângere a coaliţiei conservatoare aflată la putere de patru ani. Partidul premierului Andrius Kubilius, artizanul măsurilor de austeritate care au permis ieşirea ţării din criza economică, este creditat cu doar 12% din intenţiile de vot. Formaţiunea social-democrată a adversarului său, Algirdas Butkevicius, fost ministru al Finanţelor şi Transporturilor, ar obţine, potrivit sondajelor, circa 23% din voturi. Formaţiunea populistă Partidul Muncii, condusă de Viktor Uspaskich, este creditată cu 21%.

MUNTENEGRU

Scrutin parlamentar

Muntenegrenii au fost chemaţi, ieri, la urne, pentru desemnarea membrilor Parlamentului şi a liderilor care vor negocia condiţiile aderării la UE, coaliţia de stânga aflată la guvernare fiind favorită. Aproximativ 514.000 de alegători au votat pentru desemnarea a 81 de parlamentari. Dintre cele 13 formaţiuni politice înscrise în cursa electorală, se disting coaliţia de la guvernare, Muntenegru European, formată în jurul Partidului Democrat al Socialiştilor şi opoziţia reprezentată de Frontul Democratic. În raportul său anual, CE evidenţiază necesitatea ca Muntenegru, un mic stat adriatic de aproximativ 680.000 de locuitori, care şi-a proclamat independenţa faţă de Serbia în 2006, să înregistreze progrese la capitolele stat de drept, combaterea criminalităţii organizate şi corupţiei.

ISRAEL

Anticipate

Parlamentul israelian a aprobat proiectul guvernamental care prevede organizarea de alegeri generale anticipate pe 22 ianuarie 2013,. Guvernul israelian a aprobat, ieri, propunerea premierului Benjamin Netanyahu privind organizarea alegerilor generale pe 22 ianuarie, trimiţând proiectul Parlamentului. Benjamin Netanyahu a propus această dată în contextul în care mandatul actualei legislaturi expiră în octombrie 2013. Conform a două sondaje difuzate recent, coaliţia de dreapta a lui Netanyahu este favorită într-un eventual scrutin legislativ anticipat.