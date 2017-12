IRLANDA

Dreptate postumă

Procesul suspectului în cazul uciderii unei adolescente românce în Irlanda a început la Dublin, informează ziarul ”Irish Independent”. Marioara Rostaş, în vârstă de 18 ani, dispăruse la Dublin, în 2008, cadavrul ei fiind găsit în ianuarie 2012, în Munţii Wicklow. Poliţia a stabilit că adolescenta româncă a fost împuşcată în cap, suspectul fiind Alan Wilson, de 33 de ani. Procesul suspectului a început vineri după-amiază, la Curtea Districtuală Cloverhill din Dublin.

SUA

Coliziune feroviară

Mai multe vagoane au deraiat după o coliziune între două trenuri de marfă, produsă ieri dimineaţă, în apropiere de oraşul american Chicago, informează presa americană, precizând că accidentul nu s-a soldat cu victime. Un tren de marfă a lovit o altă garnitură, în spate, mai multe vagoane ieşind de pe linii. Accidentul a provocat întreruperea electricităţii la circa 2.500 de case.

RUSIA

Plafonul ucigaş

Plafonul unei gări din centrul Rusiei s-a prăbuşit ieri, o persoană fiind ucisă, iar alte 13 rănite, informează agenţia Interfax. Incidentul a avuit loc în gara din oraşul Belovo, unde se executau lucrări de restaurare. Belovo este un oraş de 75.000 de locuitori, situat la 130 de kilometri sud de Kemerovo, capitala regiunii cu acelaşi nume.

IRAN

Tragedie rutieră

Ieri, 19 persoane au murit în sudul Iranului, după ce un autocar s-a răsturnat din cauza vitezei excesive, la 50 de kilometri vest de oraşul Chiraz. Accidentul s-a soldat şi cu rănirea a 25 de persoane, conform poliţiei rutiere, care a evocat neglijenţa şoferului. Accidentele rutiere fac aproximativ 20.000 de morţi anual, în Iran, conform statisticilor oficiale.

FILIPINE

Explozie la circ

Cel puţin 37 de persoane au fost rănite sâmbătă noapte, de explozia unei grenade lansate în direcţia publicului, în timpul unui spectacol de circ pe insula Mindanao din sudul Filipinelor, au anunţat, ieri, surse militare. În Mindanao se află câteva dintre cele mai convulsive regiuni din arhipelagul filipinez, marcat de conflictul dintre gherilele islamică şi comunistă şi de crimele grupării teroriste Abu Sayyaf.

AFGANISTAN

Atentat la o bază NATO

Un dublu atentat sinucigaş la o importantă bază militară americană a NATO din centrul Afganistanului a ucis, sâmbătă dimineaţă, cel puţin 12 cetăţeni afgani şi a făcut zeci de răniţi, au anunţat responsabili locali. Un prim bilanţ indica şase morţi în urma acestui atentat, potrivit responsabililor poliţiei din districtul Sayedabad din provincia Wardak. Atentatul s-a soldat cu moartea a cel puţin zece civili şi a doi poliţişti afgani, conform unui nou bilanţ al autorităţilor locale, însă niciun soldat străin nu a fost ucis, potrivit unui purtător de cuvânt al forţelor NATO în Afganistan (ISAF). Un bărbat s-a aruncat în aer în apropierea intrării în bază, ceea ce a permis unui camion să intre în bază şi să explodeze la rândul său. Districtul Sayedabad este unul dintre numeroasele bastioane ale insurgenţilor talibani în Afganistan. Potrivit ONU, 1.145 de civili au fost ucişi şi alţi 1.954 răniţi în Afganistan, în primele şase luni ale lui 2012, 80% din aceste decese fiind cauzate de insurgenţi. NATO a desfăşurat 130.000 de militari care asistă forţele guvernamentale ale ţării.

ISRAEL

Rachetă din Gaza

O rachetă lansată sâmbătă seară din Fâşia Gaza a căzut în regiunea Ashkelon din sudul Israelului, fără să provoace pagube sau victime omeneşti, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene. În cursul săptămânii trecute au fost înregistrate mai multe tiruri cu rachete dinspre enclava palestiniană Gaza asupra teritoriului israelian. Tirurile nu s-au soldat cu victime, însă au provocat pagube în aglomeraţia Sderot, unde vineri a fost lovit un imobil. Ca răspuns, aviaţia israeliană a efectuat, în zorii zilei de sâmbătă, trei raiduri împotriva unor tabere de antrenament ale Hamas, mişcarea palestiniană islamistă aflată la putere în Fâşia Gaza, în cursul cărora au fost rănite două persoane. Un armistiţiu de facto punctat de izbucniri ale violenţei domneşte între Israel şi Hamas. Ultimele confruntări, de la 18 la 23 iunie, s-au soldat, în urma loviturilor israeliene, cu moartea a 15 palestinieni, în majoritate rebeli înarmaţi şi zeci de răniţi în Gaza, în timp ce 155 de rachete şi obuze au căzut în Israel, rănind cinci israelieni, dintre care patru poliţişti de frontieră.

GERMANIA

Scuze după 50 de ani

Firma germană care a produs Thalidomida şi-a făcut publice, după 50 de ani, primele sale scuze către miile de copii care au suferit malformaţii după utilizarea acestui medicament de către mamele lor, însă o asociaţie dedicată victimelor a făcut apel la o acţiune mai concretă. Directorul executiv al Grunenthal, Harald Stock, a declarat într-un discurs, vineri, că firmei sale îi pare cu adevărat rău pentru tăcerea păstrată faţă de victimele Thalidomidei, medicament administrat femeilor însărcinate ca tratament împotriva greţurilor de dimineaţă, în anii ’50 şi la începutul anilor ’60. La rândul său, Freddie Astbury, consultant şef al asociaţiei Thalidomide Agency UK, a declarat că firma ar trebui să îşi însoţească declaraţiile cu o investiţie financiară şi nu doar să îşi exprime un simplu regret. Se estimează că 10.000 de copii s-au născut cu malformaţii grave, precum absenţa unor membre, după ce mamele lor au luat thalidomidă, care a fost vândută în aproape 50 de ţări, înainte de a fi retrasă de pe piaţă, în 1961.

SUA

Alertă medicală

Centrul federal american de control şi prevenire a bolilor (CDC) a avertizat vineri că aproximativ 10.000 de persoane sunt susceptibile să fi fost în contact, în această vară, cu un virus mortal, în timpul sejurului lor în parcul naţional Yosemite din California. Au fost detectate cel puţin şase cazuri de sindrom pulmonar cu hantavirus (HPS), boală răspândită prin saliva sau urina animalelor, în special şoareci, iar alte cazuri potenţiale se află sub supraveghere. Două dintre persoanele infectate au murit. Toate au avut în comun faptul că au dormit în Curry Village, placă turnantă pentru vizitatorii spectaculosului parc Yosemite. Serviciul parcurilor naţionale a încercat să ia legătura cu cele 2.900 de persoane care au avut rezervări în acest camping, în perioada 10 iunie - 24 august. CDC apreciază că în total circa 10.000 de persoane au dormit dormit acolo: 2.900 care au făcut rezervările plus membrii familiilor sau prietenii care i-au însoţit.

BULGARIA

Aglomeraţie la frontiere

Punctele vamale bulgare sunt foarte aglomerate, din cauza numărului mare de turişti din această perioadă, anunţă autorităţile bulgare. ”Bulgarii revin în ţară din vacanţele petrecute în străinătate şi este foarte dificil să le verificăm documentele”, anunţă Agenţia bulgară a Frontierelor. Cozi lungi de maşini se întregistrează la punctele vamale bulgare de la frontierele cu Grecia, Turcia, România şi Serbia. Traficul este foarte intens la graniţele Bulgariei cu Serbia şi Turcia.

CEHIA

Apărare colectivă

Aviaţia militară cehă va proteja spaţiul aerian al ţărilor baltice, de la 1 septembrie 2012 până la 4 ianuarie 2013, în cadrul misiunii Baltic Air Policing 2012. Cehia a preluat ştafeta de la Polonia, în cursul unei ceremonii desfăşurate la baza aeriană de la Siauliai din Lituania, în prezenţa miniştrilor Apărării ceh şi lituanian, Alexandr Vondra şi, respectiv, Rasa Juknevičiene. Misiunea de protecţie a spaţiului aerian al ţărilor baltice va fi asigurată cu avioane cehe de vânătoare, de tipul Jas-39 Gripen. În total, 64 de militari cehi participă la această operaţiune. Estonia, Letonia şi Lituania nu dispun de avioane de vânătoare. Armata cehă a mai participat la misiunea de protecţie a celor trei state în anul 2009. În ianuarie 2013, danezii dotaţi cu avioane de vânătoare F-16 îi vor înlocui pe cehi în spaţiul aerian al celor trei ţări baltice.

UNGARIA

Tensiuni cu Armenia

”Ungaria respectă Armenia, cultura şi tradiţia acestei ţări şi regretă decizia autorităţilor de la Erevan de a întrerupe relaţiile diplomatice cu Budapesta”, au declarat, sâmbătă, Ministerul ungar al Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei. Armenia a anunţat vineri că îşi întrerupe relaţiile diplomatice cu Ungaria, după ce Budapesta a decis extrădarea în Azerbaidjan a ofiţerului azer Ramil Safarov, condamnat la închisoare pe viaţă de justiţia ungară, pentru uciderea unui cetăţean armean şi care ajuns în ţara sa a fost graţiat. Comunicatul celor două ministere de la Budapesta subliniază că Ungaria a acţionat în cazul Safarov în concordanţă cu legile internaţionale, evocând Convenţia de la Strasbourg din 1983 privind transferul persoanelor condamnate, semnată de Budapesta şi Baku.

EMIRATELE ARABE UNITE

Încă un port

La Abu Dhabi au demarat, sâmbătă, operaţiunile la noul port Khalifa, o investiţie de mai multe miliarde de dolari, destinată diversificării economiei bazate pe petrol. Directorul companiei Abu Dhabi Ports Co, Tony Douglas, a declarat că prima fază a proiectului a costat 26,6 miliarde de dirhami (7,1 miliarde de dolari). Douglas a adăugat că graţie sprijinului Guvernului, compania nu a fost nevoită să strângă bani de pe piaţă. În prezent, Khalifa Port, parte a zonei industriale Kizad, are o capacitate de 2,5 milioane de containere pe an, aceasta urmând să crească la cinci milioane de containere, în următorii ani. Obiectivul pe termen lung al autorităţilor din Abu Dhabi este ca până în 2030, portul Khalifa să ajungă la o capacitate de 15 milioane de containere pe an. Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, investeşte miliarde de dolari în infrastructură, imobiliare şi turism, pentru a-şi diversifica economia. În domeniul shipping-ului, principala provocare pentru noul port vine din Dubai, al cărui port mult mai mare Jebel Ali este amplasat la doar 40 de kilometri nord de Khalifa. În decembrie 2011, proprietarul portului Jebel Ali, grupul DP World, a anunţat că va investi 850 de milioane de dolari, în următorii trei ani, pentru a creşte capacitatea portului la 19 milioane de containere pe an.