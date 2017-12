SUA

Atac armat

Un atac armat a avut loc, vineri dimineaţă, într-un supermarket de la periferia New York-ului şi s-a soldat cu trei morţi, inclusiv pesupusul atacator, a anunţat presa locală. Atacul a avut loc la ora locală 4.00, într-un supermarket aparţinând firmei Pathmark, în oraşul Old Bridge din New Jersey, a anunţat postul local WABC. Poliţia şi biroul procurorului din oraş au confirmat atacul. Angajaţi din cadrul magazinului lucrau la aducerea mărfii în raioane, în momentul în care atacatorul a pătruns în magazin. Acesta a deschis focul şi a ucis două persoane, după care s-a sinucis, a anunţat postul WABC. Ziarul local ”Asbury Park Press” îl citează pe primarul din Old Bridge, Owen Henry, afirmând că atacatorul este un fost puşcaş marin, care a intrat în magazin purtând uniformă de camuflaj şi înarmat cu o puşcă de tip Kalaşnikov şi un pistol. El a tras asupra unui tânăr şi asupra unei femei, care au murit din cauza rănilor, după care a îndreptat arma împotriva sa. Atacatorul era angajat al magazinului de aproximativ două săptămâni.

SPANIA

Incendiu puternic

Cel puţin o persoană a murit în urma unui incendiu de amploare, izbucnit vineri dimineaţă, în apropierea staţiunii balneare Marabella, în provincia spaniolă Andalucia, mii de persoane fiind evacuate. Alte cinci persoane au fost rănite, două fiind în stare foarte gravă. Peste 250 de persoane au fost mobilizate pentru stingerea incendiului, care afectează zone din apropierea localităţilor Mijas, Marbella, Alhaurin de la Torre, Ojen şi Coin. Focul este favorizat de umiditatea relativ redusă, de vântul puternic şi de temperaturile ridicate.

FILIPINE

Seism puternic

Un cutremur de 7,6 grade pe Scara Richter a avut loc, vineri, în mare, la est de Filipine, o alertă de tsunami fiind lansată imediat, au anunţat seismologii americani. La circa o oră de la cutremur, Agenţia Americană Oceanică şi Atmosferică (NOAA) a anunţat că alertele de tsunami pentru Japonia, Taiwan şi mai multe insule din Pacific au fost anulate, dar că pentru Filipine şi Indonezia rămâneau în vigoare. Seismul s-a produs la ora locală 20.47, în mare, la 139 kilometri est de oraşul filipinez Sulangan, la o adâncime de 33 de kilometri. O alertă de tsunami a fost lansată pentru Filipine, Indonezia, Taiwan, Japonia şi Papua-Noua Guinee, dar şi pentru Insula Guam, în timp ce situaţia era supravegheată, în continuare, pentru Insulele Salomon, Insulele Marshall şi Nauru. Un eventual prim tsunami declanşat de seism ar fi urmat să atingă Indonezia către ora 13.35 GMT, însă după depăşirea acestui interval, autorităţile nu au primit nicio informaţie cu privire la eventuale pagube. Un cutremur de această amploare poate declanşa un tsunami distrugător, care poate afecta coastele regiunilor din apropierea epicentrului în decurs de minute sau ore, au avertizat specialiştii. Autorităţile filipineze au ordonat evacuări pe coastele vizate. Cutremurul a fost resimţit în estul arhipelagului, dar nu au fost înregistrate date cu privire la victime sau pagube.

VATICAN

Doliu

Cardinalul italian şi fost arhiepiscop Carlo Maria Martini, una dintre marile personalităţi ale Bisericii Catolice, cunoscut pentru concepţiile sale liberale şi considerat, mult timp, un favorit la scaunul papal, a murit vineri, la Milano, la vârsta de 85 de ani. Martini, fost arhiepiscop al Arhidiocezei de Milano, se lupta de ani de zile cu boala Parkinson. Carlo Maria Martini s-a arătat adesea deschis faţă de chestiuni controversate, precum folosirea prezervativelor pentru prevenirea SIDA sau homosexualitate. A renunţat la funcţia de arhiepiscop în 2002 şi s-a mutat la Ierusalim, după care s-a întors în Italia, când boala lui s-a agravat.

GERMANIA

Curse anulate

Lufthansa a anulat, vineri, două curse Frankfurt - Bucureşti, din cauza grevei personalului navigant al companiei germane. Cursa companiei germane trebuia să aterizeze la Bucureşti la ora 13.25 şi să decoleze către Germania la ora 14.20. Personalul navigant de la Lufthansa, cea mai mare companie aeriană germană, a organizat, vineri, la Frankfurt, o grevă între orele locale 5.00-13.00. Lufthansa a anunţat că va face toate eforturile pentru a reduce pe cât posibil consecinţele grevei şi a informa cât mai bine clienţii.

SUA

Protest... aniversar

Mişcarea protestatară Occupy Wall Street şi-a anunţat intenţia de a marca un an de la crearea sa, pe 17 septembrie, prin blocarea Bursei de la New York şi, eventual, prin reţinerea bancherilor. Dana Balicki, purtătoarea de cuvânt a mişcării, a declarat că ”va fi o importantă acţiune de nesupunere civică”, a adăugat ea, afirmând că ”manifestanţii vor încerca să organizeze arestarea bancherilor de către cetăţeni”. ”Toţi aceşti oameni care se vor îndrepta către sediul Bursei din New York vor purta acelaşi mesaj: reprezentăm cei 99% care se împotrivesc durităţii şi corupţiei celor 1% şi nu suntem dispuşi să renunţăm”, a mai spus Dana Balicki. Precedentele manifestaţii ale acestei mişcări în cartierul de afaceri din New York au determinat un răspuns sever din partea forţelor de ordine şi arestarea mai multor participanţi. Mişcarea Occupy a fost creată pe data de 17 septembrie 2011, când sute de persoane au instalat o tabără în parcul Zuccotti, lângă Wall Street, ei manifestând împotriva acordării de ajutoare financiare pentru salvarea băncilor şi împotriva dominaţiei celor 1%, care, în opinia adepţilor mişcării, reprezintă populaţia înstărită.

SUA

Inundaţii

Furtuna tropicală Isaac, devenită, joi, o simplă depresiune atmosferică, a provocat, vineri, precipitaţii abundente în Louisiana, în timp ce un baraj din statul vecin Mississippi riscă să se rupă. Autorităţile din cele două state situate de-a lungul Golfului Mexic le-au cerut locuitorilor să îşi găsească adăpost, în cazul ruperii barajului, iar autorităţile din Mississippi au anunţat, deja, evacuări preventive în zona lacului Tangipahoa, după ce s-a descoperit că structura a fost avariată. Oficialii au insistat totuşi că nu există nicio breşă, menţionând doar existenţa unor zone deteriorate, în timp ce echipele au început să deverse controlat apele râului în amonte, pentru a reduce presiunea asupra barajului. Autorităţile vor să reducă nivelul apei cu 2,5 metri, înainte de a consolida structura barajului, avertizând că fără această manevră, apele ar putea atinge un nivel record de peste cinci metri în aval.