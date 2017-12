RUSIA

Explozie în mină

Cel puţin trei persoane au murit în urma unei explozii de metan produse în noaptea de joi spre vineri, la o mină din regiunea siberiană Kemerovo, alţi 90 de mineri fiind evacuaţi. Explozia nu a fost urmată de incendiu. În momentul exploziei, în mină se aflau 90 de persoane, care au fost evacuate. Trei au murit, a precizat direcţia regională a Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă din Rusia. În sectorul avariat al minei erau opt persoane, dar cinci au reuşit să iasă. De asemenea, o persoană a fost internată cu arsuri ale căilor respiratorii.

POLONIA

Turişti ucişi de fulger

Patru turişti polonezi au fost ucişi de trăsnet, în timpul unei excursii în munţii Pieniny din sudul ţării, au anunţat, vineri, serviciile de intervenţie. În prezent este în desfăşurare o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale morţii. Turiştii, un cuplu în vârstă de 50 de ani, fiica lor şi prietenul acesteia, au fost găsiţi morţi după două zile de căutare. Daţi dispăruţi în noaptea de miercuri spre joi, aceştia au părăsit traseul în căutarea unui adăpost, din cauza furtunii care se pornise în regiune. Serviciile de intervenţie au fost alertate de fiul cuplului.

SUA

Morţi la decolare

Un avion de mici dimensiuni a ieşit de pe pista unui aeroport din Arizona, în timpul manevrei de decolare, după care a luat foc, provocând moartea a trei persoane, un bărbat şi doi copii, a căror identitate este în curs de stabilire, transmite CNN. Incidentul s-a produs joi seara, pe aeroportul din Sedona. Potrivit CNN, un aparat de zbor de tipul Beech 60 încerca să decoleze, când s-a ciocnit de gardul din afara pistei. Avionul aparţinea fostului atlet Pat Porter, de 53 de ani, de două ori campion olimpic la alergare pe distanţă lungă şi de opt ori campion al SUA la această disciplină. După cum a relatat CNN, el şi familia sa locuiau în Albuquerque (New Mexico). Unele media americane au informat deja că în incidentul din Arizona şi-a pierdut viaţa fostul atlet.

TURCIA

Militari ucişi

Doi militari turci au fost ucişi vineri, în sud-estul Turciei, de explozia unei mine plasată în calea lor de rebelii din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Dispozitivul, care a fost detonat de la distanţă, a explodat la ora locală 06.00, la trecerea unui vehicul militar prin localitatea Lice din provincia Diyarbakir, provocând moartea a doi militari şi rănirea altora, precum şi a unui civil. Forţele de securitate au lansat ca răspuns o vastă operaţiune în regiune. PKK, care a declanşat un conflict armat în 1984, este considerat organizaţie teroristă de mai multe state. În cei aproape 30 de ani de conflict, au fost ucise peste 45.000 de mii de persoane. PKK luptă pentru autonomia ţinutului din sud-estul Anatoliei, cu o populaţie majoritară de etnie kurdă.

BULGARIA

Incendii de pădure

Incendiile de vegetaţie au distrus mii de hectare de pădure în Rusia şi Bulgaria, în pofida eforturilor pompierilor de a le stinge. În Bulgaria, circa 150 de pompieri luptau vineri, pentru a doua zi consecutiv, cu un incendiu puternic, izbucnit în munţii Sakar din sud-estul ţării. Flăcările au pornit de la un tractor care a luat foc în timp ce efectua lucrări agricole. Focul a fost alimentat de vegetaţia uscată după zile de secetă şi de vântul în rafale. În Siberia, unde se înregistrează 30 de focare, oraşul Tomsk este cel mai grav afectat. Aeroportul din Tomsk a fost închis iar zeci de curse au fost anulate sau au înregistrat întârzieri. Pompierii, ajutaţi de elicoptere, încearcă să stingă flăcările, însă temperaturile ridicate şi vântul puternic le împiedică eforturile. În unele regiuni din Rusia, această vară este cea mai fierbinte din ultimii 170 de ani. Peste 14.000 de hectare de pădure din Siberia occidentală au fost cuprinse de incendii. Rusia a fost puternic afectată de incendii forestiere şi de turbării, cu precădere în partea europeană, şi în vara anului 2010, marcată de o caniculă fără precedent.

SUA

Incident armat evitat

Un bărbat care ameninţa să comită un atac armat la compania unde lucrează, în statul american Maryland, a fost arestat. Neil Prescott, în vârstă de 28 de ani, din Crofton (Maryland) sunase la angajatorul său şi ameninţase că va comite un atac armat. Tânărul făcuse referire la personajul filmului ”Batman”, The Joker, înainte de a fi arestat. Autorităţile cred că atacul ar fi fost comis în mod identic cu cel din Aurora (Colorado), unde 12 persoane au fost împuşcate mortal la premiera filmului ”Batman: The Dark Knight Rises”. Prescott urma să fie disponibilizat de compania Pitney Bowes din comitatul Prince George. Bărbatul a fost arestat sub acuzaţia de complot în vederea comiterii unui atac armat.

BOSNIA – HERŢEGOVINA

Groapă comună

O groapă comună cu rămăşiţele a şase musulmani bosniaci decedaţi de moarte naturală şi îngropaţi de membri olandezi ai Căştilor Albastre, după prăbuşirea Srebreniţei în 1995, a fost descoperită joi, lângă memorialul dedicat celor 8.000 de musulmani masacraţi de forţele sârbe bosniace. Cu puţin înainte de sfârşitul conflictului interconfesional din Bosnia (1992-1995), forţele sârbe din Bosnia au ucis aproximativ 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani în decurs de câteva zile, după ce au preluat controlul asupra Srebreniţei, pe 11 iulie 1995. După preluarea controlului asupra enclavei, mii de musulmani s-au retras în apropierea bazei militarilor olanezi, sperând să fie protejaţi. Prezenţi la Srebreniţa, zonă protejată de ONU, membrii olandezi ai Căştilor Albastre, în număr mic şi slab înarmaţi, nu au intervenit pentru a împiedica masacrul. Experţi legişti căutau această groapă comună de mai mulţi ani, însă abia după ce au primit informaţii de la un fost membru olandez al Căştilor Albastre au reuşit să o localizeze. Această descoperire a avut loc în contextul în care joi, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a efectuat o vizită la memorial, la finalul unui turneu de o săptămână în regiunea Balcanilor. Peste 5.600 de victime ale masacrului au fost îngropate aici, după ce au fost exhumate din gropi comune şi identificate.

INDIA

Pelerini morţi

Cel puţin 16 credincioşi hinduşi care se întorceau acasă dintr-un pelerinaj anual în Kashmirul indian şi-au pierdut viaţa după ce autocarul în care se aflau s-a prăbuşit într-o prăpastie, a anunţat, vineri, o sursă a poliţiei locale. Autovehiculul, care transporta peste 30 de pelerini, a părăsit calea de rulare din motive necunoscute, derapând într-o prăpastie adâncă, joi seara, la 50 de kilometri de Jammu, capitala de iarnă a Jammu-Kashmir, singurul stat indian cu populaţie majoritar musulmană. Multe alte persoane au fost rănite. Credincioşii se întorceau de la peştera Amarnath, unul din cele mai vechi şi sfinte locuri de pelerinaj pentru hinduşii de pretutindeni, situat în munţii Himalaya. Mii de credincioşi se deplasează anual la peştera Amarnath, pentru a vedea Shiva-lingam, o reprezentare a zeului hindus Shiva, care a fost formată dintr-o stalagmită de gheaţă.

SPANIA

Protestul taximetriştilor

Mii de taximetrişti au ieşit vineri pe stradă, în Madrid, pentru a denunţa măsurile de austeritate impuse de Guvernul lui Mariano Rajoy. Nemulţumiţi de propunerea de liberalizare al sectorului transportatorilor de persoane, taximetriştii au renunţat la curse şi au manifestat. Taximetriştii acuză guvernul că lasă pe străzi peste 100.000 de familii care trăiesc din taximetrie. Puţinii taximetrişti care nu s-au alăturat protestului au fost atacaţi de colegi iar pasagerii din maşini au fost obligaţi să coboare. Trei maşini au fost distruse iar oamenii legii au reţinut trei protestatari. Conform manifestanţilor, dacă va fi aplicată liberalizarea, orice posesor de maşină va putea face transport de persoane, fără să aibă atestat sau licenţă. Mai mult, taximetriştii spun că liberalizarea va duce la apariţia maxi-taxiurilor, ceea ce înseamnă o diminuare a comenzilor pentru taxiurile albe. Guvernul spaniol a anunţat luna aceasta măsuri de austeritate în valoare de 65 de miliarde de euro. Pachetul este menit să convingă UE şi investitorii că Madridul este serios în legătură cu reformele. Rata şomajului a atins, în al doilea trimestru al anului, un nivel record de 24,6%. Acesta este fără precedent de la îndepărtarea de la putere a dictatorului Francisco Franco, la mijlocul anilor \'70. Circa 5,7 milioane de spanioli îşi caută un loc de muncă, în timp ce firmele renunţă la tot mai mulţi angajaţi, în condiţiile în care recesiunea pare să se prelungească iar consumatorii sunt extrem de precauţi. Economia Spaniei înregistrează o stagnare sau chiar o recesiune de la începutul lui 2008, când s-a spart bula imobiliară. Iar analiştii sunt pesimişti. Ei au avertizat că rata şomajului nu va scădea sub 22% în următorii trei ani.

SERBIA

Guvern învestit

Noul guvern de coaliţie al premierului socialist Ivica Dacic, format în special în jurul partidului naţionalist al şefului statului, Tomislav Nikolic, a obţinut, vineri, votul de învestitură din partea Parlamentului. Ivica Dacic, care deţine şi portofoliul de Interne, a anunţat joi seara că priorităţile sale sunt aderarea la UE, redresarea economică şi reluarea dialogului cu Kosovo.