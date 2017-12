BULGARIA

Raport negativ

Ombudsmanul bulgar Konstantin Penchev a declarat că nu există argumente pentru ridicarea MCV-ului pentru Bulgaria, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, experţii germani au precizat că raportul din luna iulie va fi negativ. Raportul pe Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) va fi publicat de Comisia Europeană (CE) în iulie. Documentul este crucial pentru Bulgaria şi România, care speră să scape de această monitorizare după cinci ani. Totodată, Olanda a declarat în repetate rânduri că aşteaptă un raport pozitiv pentru cele două ţări pentru a lua o decizie privind aderarea la spaţiul Schengen. Executivul european nu va renunţa din 2013 la MCV, chiar dacă va fi foarte greu de justificat. Thorsten Geissler, director al Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer, a precizat că UE va recunoaşte eforturile Bulgariei şi ale României, dar Legislativul european va cere noi reforme. De exemplu, în Bulgaria au loc arestări şi investigaţii, dar până acum nu au fost date verdicte.

ISRAEL

Invitaţie retrasă

Preşedintele Knessetului, Reuven Rivlin, a anulat o invitaţie de a vizita Israelul adresată omologului său maghiar, după ce acesta a participat recent la o comemorare a poetului ungar Jozsef Nyiro în România. Preşedintele Parlamentului maghiar, Laszlo Kover, urma să participe în iulie, în Israel, la marcarea a 100 de ani de la naşterea diplomatului suedez Raoul Wallenberg, care a salvat mii de evrei ungari în cursul Holocaustului. Oficialul israelian şi-a exprimat consternarea faţă de omagiul adus de Laszlo Kover lui Jozsef Nyiro, al cărui partid a cooperat cu criminalii nazişti germani în realizarea programului lor de anihilare a poporului evreu. Şeful de cabinet al lui Laszlo Kover a declarat că încă nu a primit o scrisoare din partea Knessetului israelian. În opinia lui Laszlo Veress, este straniu ca preşedintele Legislativului să îi trimită mesaje omologului său prin intermediul presei.

AFGANISTAN

Noi victime

Un carabinier italian a fost ucis şi alţi doi au fost răniţi, luni, în urma unei explozii într-o tabără de antrenament a poliţiei afgane din Adraskan, în vestul Afganistanului, a cărei cauză nu a fost stabilită. Explozia a afectat un punct de observaţie instalat în apropierea liniei de tir a poligonului. Italia a prevăzut reducerea, începând din 2012, a contingentului său în Afganistan. Oficialii de la Roma au mobilizat circa 4.000 de militari în cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), înregistrând 51 de victime în cadrul operaţiunilor militare sau în accidente de transport, de la începutul conflictului în Afganistan.

FRANŢA

Sinucidere de pe Turnul Eiffel

Un britanic s-a sinucis în noaptea de duminică spre luni, efectuând „saltul îngerului” de pe Turnul Eiffel, pe care îl escaladase, potrivit poliţiei şi pompierilor parizieni. Britanicul, care purta un rucsac pe spate, a fost reperat de camerele de luat vederi în timp ce escalada Turnul Eiffel, care are o înălţime de 324 de metri, iar în jurul său a fost plasat un dispozitiv de securitate. Bărbatul a discutat mult timp cu un medic aparținând Serviciului de Pompier, în timp ce se afla între etajele doi, la 115 metri deasupra solului, şi trei, la 310 metri, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor. Acest tip de suicid se produce destul de frecvent, dar se întâmplă rar ca cineva să reuşească să urce atât de sus, a precizat o sursă din cadrul anchetei.

GRECIA

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea 5 grade pe scara Richter s-a produs luni în Marea Egee, în largul insulei elene Rhodos. Seismul a avut loc la 488 de kilometri la sud-est de Atena şi la 62 de kilometri de Rhodos. Deocamdată nu se cunosc informaţii despre eventuale daune materiale sau victime.

UE

Embargo în vigoare

UE a confirmat, ieri, intrarea în vigoare la 1 iulie a embargo-ului petrolier împotriva Iranului. Consiliul de miniştri a confirmat menţinerea deciziei luate în luna ianuarie.

UGANDA

Alunecare de teren

Cel puţin 18 persoane au murit după o alunecare de teren care a distrus două sate, în estul Ugandei, o regiune afectată de ploi torenţiale. Bilanţul victimelor ar putea creşte, dat fiind că multe persoane sunt date dispărute.

CHINA

Bilanţ revizuit

Cutremurul produs duminică dimineaţa într-o regiune muntoasă din sud-vestul Chinei a provocat moartea a cel puţin patru persoane şi rănirea altor 104, dintre care 20 sunt în stare gravă, potrivit agenţiei China Nouă. Cutremurul a provocat distrugerea mai multor locuinţe şi întreruperea comunicaţiilor în mai multe zone din localitatea Ninglang, în provincia Yunnan. Trei persoane şi-au pierdut viaţa în comitatul Nanglang, iar o a patra persoană în comitatul vecin, Yanyuan, din provincia Sichuan.

SUA

Pagube după uragan

Furtuna tropicală Debby, care a ucis deja o persoană şi a format două tornade în centrul Floridei, ameninţa ieri cu formarea mai multor tornade, în timp ce coastele Golfului Mexic erau afectate de rafale violente de vânt şi ploi. Odată cu staţionarea furtunii în nordul Golfului Mexic, în statele afectate de furtună s-ar putea înregistra rafale violente de vânt şi ploi torenţiale timp de mai multe zile. Începând din noaptea de duminică spre luni, Debby se afla la 180 de kilometri de extremitatea sudică a Floridei şi la aproximativ 320 de kilometri la est-sud-est de delta fluviului Mississippi. Duminică, două tornade au distrus patru case în Highland County din Florida.

AUSTRIA

Investiţie de 30.000 de euro

Producătorul regional de software de business TotalSoft a deschis o subsidiară în Austria, investiţie estimată a se ridica, până la sfârşitul acestui an, la circa 300 000 euro. Noul birou face parte din strategia de expansiune internaţională care vizează, în următorii trei ani, creşterea ponderii veniturilor din extern până la 50% din cifra de afaceri a companiei. TotalSoft a raportat în 2011 afaceri de 25 milioane euro, furnizând servicii de software de business pentru clienţi din 25 de ţări precum Germania, Suedia, Franţa, Polonia, Ungaria sau Cehia.

MEXIC

Accident rutier

Cel puţin 26 de persoane au murit şi alte 23 au fost rănite, duminică, după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie de 300 de metri în statul Guerrero, în sudul Mexicului. Pasagerii autobuzului mergeau la un miting de sfârşit de campanie al candidatului la alegerile municipale Elias Salgado, membru al Partidului Muncii, de stânga. Printre cei 26 de morţi, se numără 12 adulţi, opt adolescenţi şi şase copii. Alte 23 de persoane au fost rănite.

SUA

Evacuări din calea focului

O serie de incendii în statul american Colorado, provocate de căldură şi secetă, au dus la evacuarea a circa 1.000 de imobile, au anunţat autorităţile locale care au declarat stare de catastrofă în regiune, unde aproximativ 11.000 de persoane au fost evacuate. Principalul incendiu, ce încă nu se află sub control, a izbucnit sâmbătă în Parcul Naţional Waldo Canyon, la vest de oraşul Colorado Springs, situat la 100 kilometri la sud de capitala Denver. Focul acoperă 1.000 de hectare şi se extinde fără obstacole, în timp ce temperaturile depăşesc în regiune 30 de grade Celsius. 1.050 de locuinţe au fost evacuate în localităţile învecinate cu Waldo Canyon, printre care Cascade, Chipita Park, Manitou Springs şi Green Mountain Falls. Circa 400 de persoane au fost mobilizate în lupta cu incendiile care, până în prezent, nu au provocat pagube infrastructurii. Alte patru incendii sunt înregistrate în Colorado, dintre care cel mai important la Little Sand, la nord-vest de Pagosa Springs, care a devastat duminică circa 8.000 de hectare, în prezent sub control parţial.

SUA

Lege controversată

Curtea Supremă de Justiţie din SUA şi-a exprimat susţinerea pentru aspecte esenţiale ale noii legi a imigranţiei din Arizona, care conferă poliţiei prerogative sporite pentru oprirea şi reţinerea persoanelor. În acelaşi timp, instanţa a admis şi trei dintre cele patru obiecţii prezentate de Administraţia Obama împotriva acestei legi. Administraţia federală susţine că legea imigraţiei din Arizona încalcă drepturi stipulate în Constituţia americană. Alte cinci state americane au adoptat prevederi similare cu cele din Arizona. Curtea Supremă a admis o măsură controversată, care conferă poliţiei posibilitatea de a putea opri orice persoană pentru a stabili statutul legal al acesteia.