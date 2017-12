RUSIA

Pompieri morţi

Nouă pompieri au murit miercuri, în timp ce luptau împotriva unui incendiu de pădure în republica rusă Tuva din sudul Siberiei, au anunţat agenţiile de presă. Un important incendiu de pădure izbucnit în districtul Barun-Hemcinsk, pe o suprafaţă de 500 de hectare, a cuprins brusc coroanele copacilor. Un grup de 13 pompieri participa la operaţiuni, patru au ieşit din zona cuprinsă de flăcări, nouă au murit, a precizat serviciul forestier rus. Incendiile de pădure şi de stepă au devastat mai multe localităţi şi au provocat moartea unei persoane, de la începutul anului, în Rusia. Vara lui 2010 a fost marcată, în Rusia, de incendii de pădure şi de turbă fără precedent, în special în partea europeană a ţării. Aproximativ 60 de persoane au murit iar peste 3.000 de locuinţe, aproape 200 de localităţi şi milioane de hectare de pădure şi stepă au fost devastate de flăcări.

PERU

Elicopter dispărut

Un elicopter la bordul căruia se aflau 11 sud-coreeni, doi austrieci şi un peruan a dispărut în sudul statului Peru, în condiţii meteo nefavorabile, au anunţat, ieri, autorităţile locale. Conform presei, străinii aflaţi la bordul aparatului erau turişti. ”Sperăm că elicopterul a efectuat o aterizare de urgenţă”, a declarat Hector Dulanto, şeful poliţiei din provincia peruană Cuzco.

IRAK

Execuţie

Secretarul fostului preşedinte irakian Saddam Hussein, Abed Hmoud, arestat în iunie 2003 şi condamnat la moarte în octombrie 2010, a fost executat, a anunţat, ieri, Haidar al-Saadi, un purtător de cuvânt al ministerului Justiţiei. Abed Hmoud, cunoscut şi sub numele de Abed Hamid Mahmoud, a fost condamnat la pedeapsa capitală pe 26 octombrie 2010, odată cu alţi oameni de bază ai regimului, ca de exemplu Tarek Aziz, fost ministru de Externe şi un apropiat al lui Saddam Hussein, aflat în prezent în închisoare şi fostul ministru de Interne Saadoun Shaker. Născut la Aujah, satul în care a copilărit dictatorul, lângă Tikrit, secretarul său personal era prezent întotdeauna alături de Saddam Hussein, purtând uniformă, în cursul reuniunilor cu oficiali de rang înalt din cadrul partidului şi comandanţi militari. El se afla alături de fostul dictator, pe 7 aprilie, când acesta a efectuat o vizită în cartierul şic Mansour, cu două zile înainte ca trupele americane să ajungă în centrul Bagdadului. Saddam Hussein a fost spânzurat în 2006, fiind condamnat la moarte pentru masacrarea unor şiiţi în 1982.

BULGARIA

Colaborare cu CIA

Directorul CIA, David Petraeus, şi-a exprimat dorinţa unei intensificări a cooperării cu Bulgaria în lupta împotriva terorismului, crimei organizate şi corupţiei, în cursul unei vizite la Sofia, în perioada 5-7 mai, a anunţat, ieri, ambasada SUA. În contextul în care Bulgaria depinde aproape în totalitate de livrările ruseşti de petrol şi gaze, David Petraeus a încurajat Sofia să îşi diversifice sursele de energie şi să ofere mai multă transparenţă în acest sector. Singura centrală nucleară a Bulgariei, Kozlodui, funcţionează cu reactoare şi combustibil rusesc. Proprietarul singurei rafinării de petrol a ţării, la Burgas, este tot rus. Secretarul de Stat american, Hillary Clinton, a propus Sofiei, într-o vizită pe 5 februarie, un ajutor din partea SUA în vederea diversificării surselor de energie ale Bulgariei.

ITALIA

Răzbunare de ordin privat

Poliţia l-a plasat în stare de arest, miercuri seara, pe presupusul autor al atentatului care a provocat moartea unei liceene de 16 ani şi rănirea altor cinci colegi de-ai ei, la 19 mai, în faţa unui liceu din Brindisi. Giovanni Vantaggiato, în vârstă de 68 de ani, este proprietarul unui depozit de carburant de la Copertino, în apropiere de Lecce şi a fost motivat de o ”răzbunare de ordin privat”. După ce a negat timp de cinci ore, suspectul a mărturisit în ancheta demarată de Parchetul din Lecce pentru masacru agravat de finalitatea teroristă (pentru a genera teroare). Conform anchetatorilor, el alternează momentele de luciditate cu cele de confuzie. Înainte de a mărturisi, anchetatorii i-au spus că au strâns împotriva sa elemente foarte semnificative, inclusiv asemănarea sa cu bărbatul grizonat filmat de camerele de supraveghere în apropierea liceului, în momentul în care declanşa bomba. Un dispozitiv artizanal confecţionat din trei butelii de gaz a explodat la 19 mai, cu puţin înainte de începerea cursurilor, în faţa liceului Morvillo-Falcone din Brindisi, provocând moartea Melissei Bassi, de 16 ani şi rănind grav cinci colegi de-ai ei, de aceeaşi vârstă. Conform agenţiei AGI, bărbatul ar fi vrut să se răzbune pe sistemul de justiţie, pentru că nu a primit despăgubiri într-un proces pentru escrocherie. El ar fi vrut să comită atacul la Palatul de Justiţie din Brindisi, dar văzând că este prea supravegheat, s-a îndreptat spre liceul situat în apropiere.

RUSIA

Înaltă trădare

Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat, miercuri, la 18 ani de închisoare, pe un fost colonel al FSB (Serviciul Federal de Securitate), pentru înaltă trădare în favoarea SUA. Valeri Mihailov a fost găsit vinovat că a transmis informaţii considerate secrete de stat unui agent CIA cu care a intrat în contact în capitala rusă. Natura acestor informaţii nu a fost dezvăluită. Tribunalul a hotărât şi o amendă de 500.000 de ruble (12.000 de euro), confiscarea bunurilor sale, precum şi degradarea lui şi retragerea tuturor medaliilor pe care le-a primit în decursul timpului. Acuzarea ceruse 13 ani şi patru luni de detenţie. Această condamnare este a doua pronunţată într-o săptămână, pentru spionaj sau trădare în favoarea SUA. Un colonel în rezervă a fost condamnat, pe 31 mai, la 12 ani de închisoare pentru că a transmis unui agent de informaţii american mii de hărţi topografice secrete. Condamnările pentru spionaj sau trădare s-au multiplicat în Rusia, în ultimii ani.

SUA

Angajaţi American Airlines arestaţi pentru droguri

Autorităţile americane au descoperit o reţea de traficanţi de droguri în care erau implicaţi angajaţi ai companiei aeriene American Airlines, care utilizau ecusoanele lor de securitate pentru a tranzita substanţe interzise printr-un aeroport din Puerto Rico. Aproximativ 45 de membri ai acestei reţele au fost arestaţi, între care 20 erau angajaţi sau colaboratori ai companiei American Airlines. Reţeaua a fost anihilată pe aeroportul internaţional Luis Munoz Marin din Puerto Rico, stat liber asociat SUA în cadrul Commonwealth. Persoanele implicate ascundeau cocaină în bagaje sau în propriile corpuri şi foloseau ecusoanele de securitate şi maşinile de serviciu ale aeroportului pentru a transporta drogurile în avioane care plecau spre SUA. American Airlines a reacţionat pe acest subiect, declarând că are toleranţă zero pentru toţi angajaţii care acţionează în această manieră.

UCRAINA

Patrule comune

Autorităţile de frontieră din R. Moldova şi Ucraina au semnat un protocol privind organizarea unor patrule comune la graniţă, a anunţat serviciul de presă al serviciului ucrainean de frontieră. Protocolul a fost semnat miercuri, în cursul unei întâlniri între Mykola Lytvyn, şeful serviciului naţional ucrainean de Frontieră şi omologul său moldovean, Roman Revenco, în apropierea punctului de frontieră Maiaki, situat pe drumului de tranzit Odesa - Reni. Documentul prevede înfiinţarea unor patrule comune în vederea prevenirii trecerilor ilegale prin afara punctelor de frontieră, combaterii imigraţiei ilegale, identificării şi reţinerii persoanelor urmărite în cele două state şi efectuării unui schimb de experienţă în domeniul protecţiei frontierelor de stat. Pentru a marca semnarea protocolului, oficialii au dezvelit o placă memorială.

PERU

Seism

Un seism cu magnitudinea de moment de 6 s-a produs ieri, în regiunea Arequipa din sudul statului Peru. Autorităţile nu au primit sesizări privind daune materiale majore sau victime. Cutremurul a avut loc la ora locală 11.03 iar epicentrul a fost la 19 kilometri de oraşul Chuquibamba, la o adâncime de 110 kilometri.

SPANIA

Retrogradare

Agenţia de evaluare financiară Fitch Rating a retrogradat, ieri, cu trei trepte calificativele pentru obligaţiunile emise de Guvernul spaniol, până la BBB, de la A şi totodată a avertizat că ar putea urma o nouă retrogradare, dacă perspectiva asociată este una negativă. Noul rating este la doar două trepte deasupra nivelului junk (BB plus), nerecomandat pentru investiţii. Fitch a precizat că retrogradarea Spaniei reflectă costul ridicat al restructurării şi recapitalizării sectorului bancar, datoria guvernamentală mare, care ar urma să ajungă la 95% din PIB în anul 2015, gradul mare de îndatorare externă al Spaniei şi probabilitatea ca actuala recesiune să se prelungească până în anul 2013. Standard & Poor\'s atribuie Spaniei un rating BBB plus iar Moody\'s atribuie un rating A3. Standard & Poor\'s a estimat că băncile spaniole vor suferi, în 2012 şi 2013, pierderi între 80 şi 112 miliarde de euro de pe urma creditelor acordate, ceea ce creşte probabilitatea unui sprijin din partea Guvernului spaniol sau a UE. FMI estimează că suma necesară pentru salvarea băncilor spaniole se situează între 40 şi 80 de miliarde de euro.

CHINA

Dobânda de bază, redusă

Banca Poporului din China (PBOC), Banca Centrală a Chinei, a decis ieri, în mod surprinzător, să reducă dobânda de bază cu 0,25%, aceasta fiind prima decizie de reducere a costului creditului adoptată după luna decembrie 2008, în încercarea de a opri încetinirea economiei. Începând de azi, dobânda de referinţă pentru creditele pe un an va fi redusă până la 6,31%. În cazul nivelului dobânzii de referinţă pentru depozitele pe un an, aceasta va fi redusă tot cu un sfert de punct, până la 3,25%. Reducerea costului creditului se adaugă mai multor măsuri adoptate de autorităţile de la Beijing în ultimele săptămâni, în ideea de a stimula creşterea economică. În primul trimestru al acestui an, ritmul de creştere a Produsului Intern Brut al Chinei a încetinit la 8,1%, cel mai mic ritm de creştere înregistrat de a doua economie mondială în ultimii trei ani, iar indicatorii economici pentru aprilie sugerează că tendinţa de încetinire continuă.

AFGANISTAN

Vizită surpriză

Secretarul american al Apărării, Leon Panetta, a ajuns, ieri, la Kabul, în cadrul unei vizite surpriză, după o zi foarte sângeroasă în Afganistan, marcată de un atentat şi un atac al forţelor NATO soldat cu victime civile. Panetta a declarat că vrea să înţeleagă unde anume se află talibanii. Şeful Pentagonului s-a întâlnit cu generalul John Allen, comandantul ISAF (Forţei de Asistenţă pentru Securitate în Afganistan), ambasadorul american la Kabul, Ryan Crocker, ministrul afgan al Apărării, Abdul Rahim Wardak, perecum şi cu militarii americani. Miercuri, ISAF a fost acuzată că ar fi provocat moartea a 18 civili, majoritatea femei şi copii, în timpul unui bombardament nocturn la Logar. Victimele în rândul civililor sunt o sursă permanentă de tensiuni între Kabul şi Washington, SUA coordonând ISAF. Vizita lui Panetta are loc la finalul unui turneu de nouă zile în regiunea Asia-Pacific, în cadrul căruia a vizitat Singapore, Vietnam şi India. În ceea ce priveşte Afganistanul, Panetta s-a concentrat pe importanţa reţelei Haqqani, stabilită în vestul Pakistanului, dar care îi sprijină pe talibanii din Afganistan. Panetta afirmă că SUA au ajuns la limita răbdării în legătură cu atitudinea Pakistanului, care găzduieşte elemente insurgente care trec în Afganistan şi atacă trupele americane. Relaţiile dintre SUA şi Pakistan sunt deja încordate, pe fondul intensificării raidurilor aeriene americane pe teritoriul pakistanez şi interdicţiei Islamabadului privind tranzitul convoaielor NATO care aprovizionează trupele străine din Afganistan.