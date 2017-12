RUSIA

Clădire prăbuşită

O persoană a murit şi alte cel puţin 11 au fost rănite după ce o clădire s-a prăbuşit ieri dimineaţă, în sudul Moscovei, au anunţat autorităţile locale. Clădirea era în construcţie iar cel puţin 16 muncitori se aflau la faţa locului. O suprafaţă de 500 de metri pătraţi a fost acoperită cu dărâmături. Majoritatea victimelor sunt muncitori în construcţii, care prezintă răni la cap şi în zona ochilor. Autorităţile din Moscova anchetează incidentul şi încearcă să afle cauza. Potrivit informaţiilor oficiale, structura prăbuşită este o clădire de birouri aflată pe terenul unui centru de cercetare. Construcţia nu avea autorizaţie, potrivit RIA Novosti.

UCRAINA

Aterizare de urgenţă

Un avion care efectua o cursă dinspre Dubai spre Kiev a efectuat o aterizare de urgenţă în oraşul Simferopol din Peninsula Crimeea, după ce un pasager a atacat un însoţitor de bord. Mai mulţi martori au fost interogaţi în legătură cu circumstanţele în care s-a produs incidentul. Pasagerul care a atacat membrul echipajului a fost transportat la o secţie de poliţie. El a fost supus unui test, pentru a se stabili dacă a consumat băuturi alcoolice sau alte substanţe excitante.

EGIPT

Incendiu la o companie petrolieră

O persoană şi-a pierdut viaţa şi alte 22 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit sâmbătă, la o companie petrolieră din Suez, în nord-estul Egiptului şi care nu a putut fi încă stins, a informat, ieri, o sursă din cadrul serviciului de securitate. Focul a izbucnit din motive necunoscute, provocând explozii în unul dintre depozitele companiei El-Nasr Petroleum Co. Pompierii au crezut în două rânduri că au stăvilit focul, dar scurgerile de petrol şi vântul au făcut ca incendiul să se extindă. Pierderile sunt evaluate, pentru moment, la zece milioane de dolari, dar ar putea fi mult mai mari, potrivit sursei din domeniul securităţii. Pompierii continuau să acţioneze ieri, pentru stingerea unui ultim focar.

SPANIA

Din nou în recesiune

Economia Spaniei a intrat în recesiune în primul trimestru al anului 2012, a declarat, ieri, guvernatorul Băncii Naţionale a ţării, Miguel Fernandez Ordonez. Criza datoriilor suverane, ce afectează ţara de la mijlocul anului 2011, a întrerupt recuperarea economică şi a dus la o contracţie cu 0,3% a economiei în ultimul trimestru al anului trecut, a precizat el. Această tendinţă a continuat în primele luni ale acestui an, aşa că economia spaniolă se află, din nou, în recesiune, a adăugat Ordonez. În 2010, Spania ieşise dintr-o recesiune de doi ani provocată de criza financiară globală şi de spargerea bulei imobiliare.

MAREA BRITANIE

Grevă la metrou

O grevă de 72 de ore va afecta serviciile de întreţinere şi de reparaţii ale metroului londonez, începând de marţi, 24 aprilie, a anunţat, ieri, sindicatul RMT. Sindicatul RMT (Rail, Maritime and Transport Union), ce reprezintă circa 1.000 de muncitori din subteran face apel la grevă în vederea obţinerii aceloraşi condiţii de pensionare pentru toţi angajaţii metroului, inclusiv pentru cei care depind de foste societăţi private preluate de operatorul public. Încetarea activităţii începând de marţi 15:00 GMT până vineri la ora 15:00 GMT vizează echipele de mentenanţă a trei linii, Piccadilly, Northern şi Jubilee, însă ar putea afecta întreaga reţea, unde aceste echipe intervin pentru reparaţii de urgenţă. În ceea ce-l priveşte, directorul de operaţiuni al metroului londonez, Lee Jones, a apreciat greva ca fiind complet inutilă şi a făcut apel la o revenire la masa negocierilor. Greva, la mai puţin de 100 de zile distanţă de Jocurile Olimpice de la Londra, este un semnal de aducere aminte a dificultăţilor de transport din capitala Marii Britanii.

OLANDA

Vizită de stat

Preşedintele turc, Abdullah Gul, a început, ieri, o vizită de stat de trei zile în Olanda, prin depunerea unei coroane de flori la monumentul naţional olandez din centrul Amsterdamului. Vizita lui Gul are loc pe fondul marcării a 400 de ani de relaţii diplomatice bilaterale între cele două state. Pe de altă parte, vizita liderului turc intervine în contextul în care coaliţia minoritară a premierului Mark Rutte se bazează pe sprijinul deputatului antiislamist Geert Wilders în Parlament. Într-un mesaj postat în weekend pe contul său de Twitter, Wilders l-a acuzat pe Gul că îi tratează cu superioritate pe creştini, îi agresează pe kurzi şi că este un prieten al grupării militante Hamas. Gul urmează să se întâlnească cu Rutte, astăzi, la Haga. Circa 400.000 dintre cetăţenii olandezi sunt de origine turcă.

ISRAEL

Greva foamei

Ieri, în cadrul Zilei Deţinuţilor, aproximativ 1.200 de deţinuţi palestinieni au început, ieri, o grevă a foamei şi alţi 2.300 au decis să refuze hrana, timp de 24 de ore, au anunţat serviciile penitenciare israeliene. Peste 4.700 de palestinieni sunt deţinuţi de Israel, potrivit Clubului Deţinuţilor Palestinieni, majoritatea ispăşind pedepse cu închisoarea pe viaţă.

RUSIA

Erupţie vulcanică

Un vulcan din nordul Rusiei a aruncat cenuşă la o înălţime de 9.500 de metri, au anunţat, ieri, autorităţile locale. Activitatea vulcanului Şiveluci, cu o înălţime de 3.823 de metri, s-a intensificat în mai 2009. După aceea, vulcanul a aruncat cenuşă în atmosferă, periodic, la înălţimi cuprinse între trei şi 10 kilometri. Aceasta este cea mai puternică erupţie de anul acesta. Potrivit oamenilor de ştiinţă, activitatea vulcanică din ultimii doi-trei ani s-a intensificat şi a modificat conturul craterului, care a crescut cu 50%. În plus, versanţii au devenit mai abrupţi. Erupţia actuală nu prezintă, totuşi, ameninţări pentru localităţile din apropiere. Însă norii de cenuşă vulcanică pot perturba traficul aerian şi calitatea aerului respirat de oameni.

PAPUA NOUA GUINEE

Seism puternic

Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs ieri, în apropiere de coastele nord-estice ale statului Papua Noua Guinee, dar nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Seismul s-a produs la ora 07.14 GMT, la 141 de kilometri nord de Lae, al doilea oraş ca mărime din ţară şi la 443 de kilometri de capitala Port Moresby. Hipocentrul a fost localizat la o adâncime de 201 kilometri, a precizat institutul. În martie au fost înregistrate două cutremure cu magnitudinea de 6,7 şi, respectiv, 6,4, care nu au provocat însă pagube materiale semnificative. Cutremurele de o asemenea intensitate sunt frecvente în această regiune, situată pe Cercul de Foc al Pacificului, la joncţiunea mai multor plăci tectonice. Un tsunami provocat de un seism submarin a provocat circa 2.000 de morţi în 1998, în apropiere de Aitape, pe coasta de nord-vest a insulei.

CHILE

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 s-a produs ieri dimineaţă, la 48 de kilometri distanţă de portul Valparaiso din Chile, a anunţat institutul american de geofizică USGS, dar nu a fost emisă o alertă de tsunami. Hipocentrul cutremurului a fost localizat la o adâncime de 26 de kilometri, potrivit USGS. Pentru moment nu au fost anunţate pagube majore dar seismul a fost resimţit în capitala Santiago, situată la 111 kilometri de epicentru.

AFGANISTAN

Retragere mai rapidă

Australia îşi va retrage majoritatea militarilor săi din Afganistan în 2013, cu un an mai devreme decât calendarul fixat de NATO pentru plecarea forţelor coaliţiei internaţionale, a anunţat, ieri, premierul australian, Julia Gillard. După moartea a 32 de militari din 2001, Australia a asigurat în numeroase reprize că va respecta calendarul de retragere complet, fixat de NATO pentru sfârşitul lui 2014 şi îşi va menţine cei 1.500 de militari în ţară, până la această dată. Gillard va detalia intenţiile australiene la summit-ul NATO de la Chicago luna viitoare. Retragerea ar urma să dureze între 12 şi 18 luni, potrivit lui Gillard. Forţa NATO în Afganistan (ISAF), prezentă în ţară de la sfârşitul lui 2001, trebuie să transfere responsabilitatea securităţii autorităţilor naţionale, înainte de plecarea trupelor străine din ţară, la sfârşitul lui 2014. Această retragere este calificată drept prematură de numeroşi observatori, din cauza lipsei de pregătire a forţelor de securitate afgane. În pofida prezenţei a 130.000 de militari din cadrul ISAF, care ajută 352.000 de militari şi poliţişti afgani, Kabulul nu a reuşit să învingă insurecţia talibanilor. Atacurile au fost reluate de la sfârşitul iernii.

MAREA BRITANIE

Cleric în arest

Clericul radical Abu Qatada, considerat unul dintre cei mai periculoşi predicatori extremişti din Marea Britanie şi cel care i-a inspirat pe autorii atentatelor de la 11 septembrie 2001, a fost plasat din nou în arest, înainte de audieri privind procedurile de deportare a sa în Iordania. Secretarul britanic de Interne, Theresa May, urmează să le prezinte parlamentarilor evoluţiile în cazul său, în timp ce el va compărea în faţa comisiei speciale de apel privind imigraţia. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a blocat, în ianuarie, deportarea sa în Iordania, spunând că acolo ar putea fi folosite împotriva sa dovezi obţinute prin tortură. De atunci, miniştrii britanici au încercat să obţină asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Ministerul de Interne a precizat că înregistrează progrese în obţinerea acestor garanţii din partea Iordaniei, unde este acuzat de planificarea unor atacuri cu bombă. În februarie, un judecător britanic l-a eliberat pe Abu Qatada, în condiţii de cauţiune foarte stricte. Nu poate ieşi din casă decât două ore pe zi şi poartă o brăţară electronică, pentru a fi monitorizat. Nu are voie să meargă la slujbe la moschee, să conducă predici, să publice vreo decalraţie sau să întâlnească niciuna dintre cele 27 de persoane care au fost pe o listă cu islamişti. De asemenea, nu are voie să folosească telefonul mobil sau internetul. În condiţiile interdicţiilor de circulaţie, predicatorul nu va putea să-şi ia copiii de la şcoală, aşa cum au sugerat unele voci. Acestea sunt unele dintre cele mai stricte restricţii ale unei eliberări condiţionate pronunţate vreodată în dreptul britanic. Restricţiile şi inevitabila supraveghere din partea Secret Service îl vor determina pe Qatada să nu rişte să comită vreo încălcare a legii. Qatada, cunoscut şi sub numele de Omar Othman, a fost pus sub acuzare în Iordania, pentru implicare în atacuri din 1998 şi şi-a dovedit ura în predici ale căror înregistrări au fost găsite în apartamentul unuia dintre piraţii aerului de la 11 septembrie 2001.

GERMANIA

Angajaţi ilegal

Zeci de muncitori est-europeni aparent angajaţi ilegal, posibil şi români, sunt aduşi zilnic să muncească pe şantierul viitorului aeroport Berlin Brandenburg International (BER). Potrivit unor investigaţii realizate de posturile de televiune ARD şi RBB, un post regional din Berlin, aceşti muncitori sunt aduşi pe şantier cu două luni înainte de inaugurarea noului aeroport, fără să fie supuşi unor controale impuse de legislaţia germană. Viitorul aeroport, la care se lucrează din 2006, urmează să fie al doilea ca importanţă din Germania, ca număr de pasageri, după cel din Frankfurt. Cele două televiziuni au dezvăluit că aproximativ 60 de persoane erau preluate în fiecare dimineaţă de la staţia de metrou de lângă aeroport şi transportate la locul de muncă cu un autobuz fără numere de înamtriculare. Identitatea muncitorilor nu părea să fie verificată, în condiţiile în care măsurile de securitate pe un astfel de şantier sunt stricte. De asemenea, unele detalii arată că este vorba despre un nou posibil caz de muncă la negru, muncitorii ilegali fiind plătiţi cu sume de bani mult mai mici decât impune legea germană. Un purtător de cuvânt al aeroportului, Ralf Kunkel, a declarat, răspunzând unei întrebări cu privire la statutul muncitorilor, că eliberarea de documente personale durează câteva săptămâni, precizând că aceştia au primit legitimaţie comună, pentru evitarea unei amânări a finalizării construcţiilor. În prezent, circa 300 dintre cele circa 6.000 de persoane angajate pe şantier intră la serviciu cu astfel de legitimaţii, a subliniat Kunkel. Însă, între timp, un român a povestit cum a ajuns să lucreze o perioadă scurtă de timp la BER, potrivit Uniunii Sindicatelor Germane (DGB). Se pare că acesta a fost recrutat în România, la sfârşitul lui martie, de o firmă intermediară care i-ar fi promis cinci euro pe oră, în schimbul prestării unor lucrări de construcţie pe şantierul aeroportului. Din cauza încercărilor repetate de a afla amănunte despre angajatorul său, românul a fost concediat de la locul de muncă, unde era, oricum, plătit cu jumătate din tariful oficial. În pofida faptului că aeroportul din Berlin neagă orice acuzaţie de angajare ilegală a unor muncitori, reprezentanţii DGB apreciază că este vorba despre un caz tipic, întâlnit pe numeroase şantiere. Firmele de construcţii caută, prin subcontractori, muncitori din Europa de Est pe care îi angajează ca zilieri, fără să le asigure condiţiile de muncă impuse de legislaţia germană. BER este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Berlin, inaugurarea sa fiind planificată pentru 3 iunie.