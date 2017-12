BULGARIA

Explozie în trafic

O maşină aflată în trafic a explodat ieri, în centrul oraşului bulgar Varna, şoferul murind ulterior la spital. După explozie, produsă în apropierea Universităţii de Economie, autoturismul Audi cu numere de înmatriculare din Varna s-a izbit de stâlpul unui semafor. Surse din cadrul poliţiei din Varna susţin că cel mai probabil explozia a fost provocată de o bombă amplasată sub scaunul şoferului, o inspecţie a unei unităţi specializate în explozibili din cadrul poliţiei urmând să determine această ipoteză.

TURCIA

Cutremur

Un cutremur de magnitudine 4 a avut loc, ieri, în Turcia. Seismul s-a produs la patru kilometri adâncime. Nu au fost semnalate victime. Un cutremur devastator a avut loc pe 23 octombrie 211, care a lăsat în urmă peste 200 de morţi şi 1.000 de răniţi.

SUA

Agent ucis

Un agent de origine română al poliţiei statului Washington a fost împuşcat mortal, joi, de un infractor aflat la volanul unui autovehicul, pe care îl oprise pentru un control pe autostradă şi care apoi s-a sinucis. Tony Rădulescu, de 44 de ani, s-a născut la Bucureşti şi s-a mutat în SUA când avea 14 ani. Lucra la poliţia statului Washington de 16 ani şi era detaşat la biroul agenţiei din Bremerton. Agentul Rădulescu a oprit pe autostrada 16 un autovehicul condus de Joshua J. Blake, de 28 de ani, şi a transmis prin radio datele maşinii pentru a fi verificate. Apoi, nu a mai sunat înapoi la secţie, astfel că un adjunct al şerifului din comitatul Kitsap s-a deplasat la locul indicat de pe autostradă şi l-a găsit rănit. Agentul a fost transportat la Centrul Medical St. Joseph din Tacoma, unde a fost pronunţat decesul său. Bărbatul suspectat că l-a împuşcat este un infractor care ameninţase că va răni poliţiştii dacă va fi arestat din nou. Joshua Blake a stat la închisoare pentru fabricare de metamfetamină, agresiune şi încălcarea unui ordin de restricţie. Infractorul era supravegheat de autorităţi din cauza tendinţelor sale violente şi a nerespectării legislaţiei, inclusiv după eliberarea din închisoare. Joshua Blake s-a împuşcat în timp ce adjuncţi ai şerifului comitatului Kitsap veneau să-l aresteze în legătură cu uciderea lui Tony Rădulescu.

UCRAINA

Volumul gazelor, redus

Rusia a început să reducă volumul de gaz care tranzitează Ucraina, ţară pe care a acuzat-o că a furat din gazul destinat clienţilor europeni. De o săptămână deja, tranzitul gazului via Ucraina către Europa a scăzut cu 17% faţă de luna ianuarie, Gazprom alimentând activ Nord Stream, iar noua conductă ce traversează Marea Baltică, şi gazoductul Iamal-Europa, ce traversează Belarusul. Gazprom a acuzat Ucraina, principala ţară de tranzit pentru gazul rus către UE, că a reţinut gaz destinat clienţilor europeni în timpul valului de frig care a afectat continentul. Oficialii de la Kiev au negat aceste acuzaţii.

RUSIA

Câştigător din primul tur

Peste 60% dintre ruşi l-ar vota pe premierul Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din 4 martie, potrivit ultimelor sondaje. Ultimele sondaje arată că între 63 şi 66% dintre ruşi l-ar vota pe Vladimir Putin pentru funcţia de preşedinte, a declarat ieri directorul centrului de analiză Levada, Lev Goudkov. Alături de Vladimir Putin, mai candidează Ghenadi Ziuganov din partea Partidului Comunist, Vladimir Jirinovski din Partidul Liberal-Democrat, Serghei Mironov din Rusia Dreaptă şi independentul Mihaïl Prohorov. Vladimir Putin a mai fost preşedinte al Rusiei între 2000 şi 2008. Pe de altă parte, ancheta asupra presupuselor nereguli din alegerile din luna decembrie a găsit şi vinovaţii. Poliţiştii ruşi au fost vinovaţi de 59 de nereguli la alegerile parlamentare din 4 decembrie, a anunţat, ieri, la Moscova, ministrul rus de Interne Raşid Nurgaliev. Potrivit lui, 20 dintre cele 59 de probleme au fost înregistrate în regiunea Saratov. Alegerile legislative 4 decembrie 2011, câştigate de Rusia Unită, au generat un val de contestare populară, denunţând rezultatele unui scrutin înconjurat de suspiciuni de fraudă şi de recurgere masivă la resurse administrative.

SUA

Inamicii statului

Americanii consideră Iranul cel mai mare inamic al SUA, urmat de China, arată un sondaj realizat de Institutul Gallup. Potrivit studiului, 32% din persoanele întrebate consideră Iranul inamicul declarat al SUA faţă de 25% anul trecut. Această creştere arată îngrijorarea americanilor faţă de ambiţiile nucleare ale republicii islamice. Pe a doua poziţie se află China (23%), urmată de Coreea de Nord (10%) şi Afganistan (7%). Irakul este considerat un inamic al SUA de 5% dintre respondenţi. Rusia şi Pakistanul împart a şasea poziţie (2%). Iar pentru 1% dintre americani, cel mai mare inamic al ţării lor îl reprezintă chiar SUA.

BELARUS

Informaţii despre Breivik

Parchetul din Oslo a cerut Parchetului General belarus să-i furnizeze informaţii despre perioada în care teroristul norvegian Anders Breivik a stat în fosta republică sovietică. Potrivit Parchetului belarus, autorităţile norvegiene vor să obţină informaţii despre şederea lui Breivik în Belarus în 2005 şi despre contactele sale în această ţară. Comisia belarusă pentru apărarea frontierelor a confirmat în trecut că teroristul norvegian a mers în Belarus în urmă cu câţiva ani. Potrivit presei, acolo el ar fi întâlnit o femeie care trăieşte în prezent în SUA. Dublul atac comis în 22 iulie în Norvegia s-a soldat cu 77 de morţi, dintre care 68 au fost împuşcaţi pe insula Utoya şi opt şi-au pierdut viaţa într-o explozie produsă în apropiere de sediul Guvernului norvegian. Poliţia l-a arestat pe Anders Breivik, în vârstă de 32 de ani, care şi-a recunoscut faptele, dar nu a pledat vinovat.

EGIPT

Candidat atacat

Trei bărbaţi înarmaţi cu puşti au atacat joi seară un candidat la preşedinţia Egiptului, Abdel Moneim Abul Fotouh, şi i-au furat maşina. Acesta a suferit o contuzie, după ce a fost lovit cu patul puştii, în timp ce încerca să îşi apere şoferul, agresat de bărbaţii înarmaţi pe centura Cairo. Şoferul a fost rănit. Abdel Moneim Abul Fotouh este un fost membru al Fraţilor Musulmani şi este considerat unul dintre cei mai populari candidaţi la prezidenţialele din Egipt, ce vor avea loc în iunie. Potrivit poliţiei egiptene, ţara se confruntă cu o creştere importantă a numărului de infracţiuni după îndepărtarea de la putere a fostului dictator Hosni Mubarak, în februarie 2011.

MAREA BRITANIE

Deputat inculpat

Un parlamentar laburist britanic a fost inculpat pentru agresiune, după ce a atacat doi deputaţi conservatori, în timp ce era în stare de ebrietate, la un bar din clădirea Parlamentului. Eric Joyce, un fost ofiţer în vârstă de 51 de ani, a fost eliberat joi după ce a petrecut 24 de ore la secţie, parţial într-o celulă specială pentru persoanele aflate în stare de ebrietate. Partidul Laburist, de opoziţie, a calificat acest incident drept extrem de serios şi a ordonat suspendarea imediată a deputatului din circumscripţia scoţiană Falkirk. Eric Joyce va compărea în faţa unui judecător pe 7 martie. Potrivit unor martori, acesta l-a lovit de mai multe ori cu capul şi cu pumnul pe deputatul conservator Stuart Andrew, în cursul altercaţiei. Stuart Andrew a dat ulterior asigurări pe Twitter că nu a păţit nimic. A fost nevoie de intervenţia a cinci poliţişti pentru a-l imobiliza şi a-i pune cătuşele, pentru a fi scos din Strangers\' Bar, un local unde parlamentarii britanici pot invita vizitatori. Eric Joyce a mai fost în atenţia opiniei publice în 2010, când a fost nevoit să demisioneze din postul de purtător de cuvânt al opoziţiei pe probleme de apărare, după ce a refuzat să fie supus unui test de alcoolemie.

IRAK

Bilanţ revizuit

Bilanţul valului de atacuri şi atentate produse joi în Irak, pentru care Guvernul a acuzat al-Qaida, a ajuns la 60 de morţi şi sute de răniţi. Un număr de 22 de atacuri au avut loc în 19 zone şi şapte provincii, inclusiv la Bagdad, a anunţat Ministerul de Interne. Atacul cu cele mai multe victime s-a produs în districtul Karrada, din sudul Bagdadului, cu populaţia majoritar şiită. Cel puţin 18 persoane şi-au pierdut viaţa când două maşini capcană au explodat. Violenţele au vizat zone cu populaţia majoritar şiită, ofiţeri de poliţie şi puncte de control. Nicio grupare nu a revendicat deocamdată atacurile. Numărul atacurilor din Irak a crescut din decembrie, când s-a finalizat retragerea trupelor americane.

BOLIVIA

Ciocniri violente

Zeci de persoane cu handicap s-au ciocnit, joi, cu poliţia în Bolivia, în timpul unui protest în care cereau subvenţii mai mari de la stat. Mai mulţi manifestanţi au fost răniţi, în timp ce încercau să treacă de cordonul de poliţie, în principalul oraş din ţară, La Paz. Scutierii au folosit gaze lacrimogene pentru a încerca să împiedice protestatarii să intre în piaţa prezidenţială. Manifestanţii, care au călătorit timp de 100 de zile pentru a ajunge la La Paz, vor subvenţii anuale de la stat în valoare de 400 de dolari. În prezent, ei primesc circa 30% din această sumă. Caravana formată de 50 de protestatari cu dizabilităţi, mulţi dintre ei în cărucioare cu rotile sau cu cârje, s-a deplasat peste 1.500 de kilometri. Pe traseu au trăit din mila persoanelor pe care le-au întâlnit. La La Paz, demonstranţii au fost întâmpinaţi de scutieri, care au blocat o stradă ce ducea în piaţa prezidenţială. Manifestanţii au atacat forţele de ordine cu bastoane şi cârje. Viaţa persoanelor cu dizabilităţi, în special a celor sărace, este foarte grea în Bolivia. Majoritatea clădirilor nu sunt accesibile pentru cei în cărucioare, iar, de multe ori, persoanele cu handicap nu se pot deplasa la serviciu sau la şcoală.

COREEA DE NORD

Repatriere forţată

China a repatriat în Coreea de Nord nouă cetăţeni din această ţară pătrunşi ilegal pe teritoriul său, în pofida unor apeluri ale Coreei de Sud, care au îndemnat oficialii de la Beijing să îi considere refugiaţi aflaţi sub protecţia convenţiilor internaţionale. Cei nouă refugiaţi au fost repatriaţi la sfârşitul săptămânii trecute. Asociaţii de transfugi şi deputaţi sud-coreeni apreciază că aceştia riscă marginalizarea socială, închisoarea sau chiar moartea. Însă China, unul dintre puţinii aliaţi ai regimului nord-coreean, nu îi consideră refugiaţi politici, ci imigranţi în scop economic. Unii diplomaţi sud-coreeni intenţionează să abordeze această problemă la Geneva, săptămâna viitoare, în cadrul reuniunii Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (HCR), fără să vizeze în mod direct China. Peste 21.700 de nord-coreeni au fugit din ţara lor pentru a se refugia în Coreea de Sud, de la sfârşitul Războiului Coreei (1950-1953) şi până în prezent, dintre care jumătate în ultimii cinci ani. Majoritatea fug din ţară prin China. Organizaţii de ajutorare a refugiaţilor apreciază la 100.000 numărul celor aflaţi în China, unde trăiesc ascunşi, la discreţia traficanţilor de persoane şi autorităţilor chineze.

YEMEN

Învestitură oficială

Noul preşedinte yemenit, Abd Rabbo Mansour Hadi, unicul candidat la alegerile prezidenţiale care au avut loc săptămâna aceasta în Yemen, va fi învestit în funcţie luni, au anunţat autorităţile de la Sanaa. Marţea trecută, alegerile prezidenţiale anticipate s-au derulat în cadrul unui acord negociat la iniţiativa Consiliului de Cooperare din Golf, care reprezintă ţările petroliere învecinate. Rata de participare a fost ridicată, de circa 80%. Scrutinul a intervenit după un an de proteste violente în cea mai săracă ţară din Peninsula Arabă. Noul lider are în faţă o listă de sarcini intimidantă, rebeliunea ce continuă, acţiunile al-Qaida în sud, dar şi malnutriţia extinsă în rândul copiilor şi seceta severă.

ARGENTINA

Polemică

O polemică a izbucnit în Argentina privind responsabilităţile în cazul accidentului feroviar de miercuri care s-a soldat cu moartea a 50 de persoane şi rănirea altor 703, la Buenos Aires. Trenul, care asigura legătura între periferia vestică a oraşului Buenos Aires şi centrul capitalei, transporta aproximativ 2.000 de pasageri. Convoiul a intrat în gara Once fără a frâna, apoi a lovit tampoanele de la capătul liniei, potrivit imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere, difuzate la televiziune. „Acum sunt întrunite condiţiile pentru ca statul să retragă concesiunea companiei private Trenes de Buenos Aires (TBA), ce exploatează această linie de suburbie”, a declarat Inspectorul general responsabil cu monitorizarea funcţionării serviciilor statului, Leandro Despouy. Acest oficial de rang înalt, care a realizat un audit la această linie de suburbie în 2008, a apreciat că accidentul a fost provocat de nerespectarea regulilor cele mai elementare. Directorul departamentului tehnic al TBA, Roque Cirigliano, a respins acuzaţiile Inspectorului general privind starea trenurilor, dând asigurări că aceasta este acceptabilă. Conductorul trenului, în vârstă de 28 de ani, Marcos Cordoba, care face parte dintre cele 46 de persoane spitalizate, se află într-o unitate de terapie intensivă şi sub supravegherea poliţiei, aşteptând să poată fi interogat. Testele au arătat că nu era sub influenţa alcoolului în momentul accidentului. La morgă, mai multe familii ale victimelor căutau cu disperare rude dispărute, fiind însoţite de echipe de psihologi ale Ministerului Sănătăţii. Aceste echipe specializate primeau rudele pasagerilor la bordul a trei camioane parcate lângă morgă. Un număr de 11 pasageri nu au putut fi încă identificaţi. Argentina înregistrează în mod regulat accidente, în 2011 având loc trei coliziuni, dintre care una pe aceeaşi linie, soldată cu nouă morţi. Materialul rulant de pe această linie datează din anii 1960. Căile ferate argentiniene au fost privatizate în anii \'90.