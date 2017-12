TURCIA

Azil pentru Bashir al-Assad

Turcia ar putea oferi azil familiei preşedintelui Bashar Al-Assad, pe fondul protestelor şi situaţiei conflictuale din Siria, a declarat preşedintele turc, Abdullah Gul. „Deocamdată, nu s-a pus această problemă”, le-a răspuns preşedintele Gul jurnaliştilor care întrebau dacă oficialii de la Ankara le-ar putea oferi azil membrilor familiei prezidenţiale siriene. „Dacă va fi formulată o astfel de cerere, evident că o vom analiza”, a adăugat acesta. Turcia a întrerupt legăturile cu Siria, fostul său aliat, pe fondul acţiunilor de reprimare a manifestaţiilor de către regimul de la Damasc.

GERMANIA

Misiune diplomatică palestiniană

Germania a modificat statutul reprezentanţei palestiniene la Berlin din delegaţie generală în misiune diplomatică având în frunte un ambasador. Anunţul a fost făcut la Ramallah de către şeful diplomaţiei germane, Guido Westerwelle, care efectuează un turneu în Orientul Mijlociu. Noul statut a căpătat efect în aceeaşi zi. Dacă termenul de misiune diplomatică nu corespunde niciunei realităţi oficiale, precizarea legată de prezenţa unui ambasador în fruntea acesteia, dată publicităţii într-un comunicat cu titlul „Reevaluarea reprezentanţei palestiniene” lasă să se înţeleagă că oficialii de la Berlin doresc să atragă atenţia asupra ridicării în rang a statutului diplomatic al Palestinei.

ISRAEL

200.000 de rachete inamice

Iranul dezvoltă o rachetă cu rază de acţiune de 10.000 de kilometri, ceea ce ar aduce SUA în vizorul unui atac, a declarat ieri vicepremierul israelian Moshe Ya\'alon. Acesta a mai declarat că centrul iranian de cercetare lovit de o explozie în noiembrie dezvolta un sistem pentru producerea unei astfel de rachete. Ya\'alon, care este şi ministru pentru afaceri strategice, a spus că toate instalaţiile nucleare iraniene sunt vulnerabile în faţa unui atac militar. Israelul este ameninţat în prezent de 200.000 de rachete inamice, a avertizat la rândul său şeful serviciilor militare de informaţii, Aviv Kochavi. Rachetele au capacitatea de a ateriza oriunde în Israel, iar razele lor de acţiune şi mărimea ogivelor sunt în creştere. „Majoritatea au o rază de acţiune de 40 de kilometri, dar unele au raza de câteva sute de kilometri”, a subliniat oficialul israelian. „Acestea operează din teritoriul inamic şi pot lovi zone populate din Israel”, a explicat acesta. Rachetele sunt ascunse în multe cazuri în zone urbane, a subliniat responsabilul, precizând că „o casă din zece din Liban serveşte drept facilitate de stocare a rachetelor sau loc de lansare”.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PALESTINIANĂ

Primire cu pietre

Convoiul secretarului general al ONU Ban Ki-moon a fost atacat cu pietre şi pantofi aruncaţi de manifestanţi palestinieni la intrarea acestuia, ieri, în Fâşia Gaza, guvernată de mişcarea islamistă Hamas. Mai multe zeci de manifestanţi, reuniţi la intrarea în teritoriul palestinian, au aruncat cu diverse obiecte la trecerea convoiului oficial. Aceştia protestau împotriva faptului că şeful ONU nu vrea să se întâlnească cu familiile unor palestinieni deţinuţi de Israel. Convoiul, al cărui traseu a fost puţin întârziat, şi-a continuat drumul spre Khan Yunes, în sudul Fâşiei Gaza, unde şeful ONU urmează să viziteze o şcoală şi un proiect de locuinţe finanţat de Japonia. Oficialul ONU nu se va întâlni cu responsabili ai autorităţilor Hamas, organizaţie boicotată de comunitatea internaţională. Ban Ki-moon şi-a început, ieri, o vizită de trei zile în Iordania, Israel şi teritoriile palestiniene cu ocazia căreia a încurajat cele două tabere, israeliană şi palestiniană, să reia discuţiile sub auspiciile Iordaniei şi Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, format din SUA, Rusia, UE, ONU.

UE

Reprezentant special

Parlamentul European (PE) a votat, în unanimitate, în favoarea Raportului privind situaţia femeilor în război, care propune înfiinţarea, în cadrul Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), a postului de Reprezentant Special pentru femei, pace şi securitate. Un punct esenţial în cadrul raportului este prevederea conform căreia delegaţiile care negociază pacea, implicate în conflicte, să fie construite pe o abordare de gen: femeile să fie parte a acestor delegaţii, pentru că perspectiva lor poate fi utilă în adjudecarea mult mai rapidă şi mai eficientă a ceea ce se numeşte pace şi linişte socială. Documentul a avut-o în calitate de raportoare principală pe eurodeputata liberală Norica Nicolai, iar scopul înfiinţării acestui post este asigurarea unui parteneriat ferm între UE şi Naţiunile Unite.

PAPUA NOUA GUINEE

Naufragiu

Mai mult de 200 de persoane au fost salvate în urma naufragierii feribotului cu 350 de persoane la bord în Papua Noua Guinee. Operaţiunile de salvare continuă. Autoritatea Australiană pentru Siguranţă Maritimă (AMSA), care asistă autorităţile din Papua Noua Guinee, a confirmat că vasul s-a scufundat la circa 16 kilometri de Finschhafen. Premierul australian Julia Gillard a declarat că este vorba despre o uriaşă tragedie şi a subliniat că autorităţile încearcă să afle dacă la bord erau australieni. Feribotul, MV Rabaul Queen, era operat de compania Star Ships din Papua Noua Guinee şi se deplasa între oraşele Kimbe şi Lae. Vremea nefavorabilă ar putea fi una dintre cauzele scufundării vasului. Opt nave şi trei elicoptere se află în zonă, iar trei avioane au fost trimise de Australia.

EGIPT

Violenţe la Port-Said

UE a cerut deschiderea unei anchete independente pentru a stabili cauzele violenţelor care au avut loc în oraşul egiptean Port-Said, din nordul ţării, după un meci de fotbal, care s-au soldat cu moartea a cel puţin 74 de persoane. Violenţele au izbucnit miercuri seară după ce arbitrul a fluierat încheierea meciului între echipele egiptene al-Masry şi al-Ahly. Sute de suporteri ai echipei Al-Masry, un club din Port-Said, au intrat pe teren şi au început să arunce cu pietre şi sticle împotriva celor ai echipei din Cairo al-Ahly. Câteva sute de persoane au fost rănite. Pe de altă parte, ieri, poliţia egipteană a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a împrăşita mii de manifestanţi, care doreau să ia cu asalt sediul Ministerului de Interne din Cairo.

PORTUGALIA

Greva transporturilor

O grevă a paralizat, ieri, transportul cu metroul în Lisabona, precum şi circulaţia feriboturilor pe Tagus. Transportul cu autobuzul a fost mai puţin afectat, iar trenurile au circulat normal. Guvernul portughez a estimat că această grevă de 24 de ore va costa ţara 150 de milioane de euro, dar această a treia grevă din transport în ultimele trei luni pare să fi atras mai puţini particpanţi. Angajaţii protestează faţă de privatizări şi reducerea salariilor. În noiembrie, Guvernul s-a confruntat cu o grevă generală pe tema măsurilor de austeritate, lansate în acord cu UE şi FMI, care au acordat Portugaliei un împrumut de 78 miliarde de euro.

GUINEEA

Violenţe la meciul de fotbal

O pană de curent în timpul meciului Ghana - Guineea, scor 1-1, disputat miercuri seară, la Franceville, în cadrul Cupei Africii pe Naţiuni, a dus la violenţe în oraşul Kindia din Guineea. Numeroşi fani furioşi după întreruperea de curent ce i-a împiedicat să vadă în continuare meciul la televizor au incendiat sediul local al companiei de energie electrică din Guineea (EDG), au vandalizat câteva magazine şi au distrus numeroase maşini. În perioada 24-26 ianuarie penele de curent din timpul meciurilor au mai dus la violenţe în Conakry, Kindia şi Kamsar, incidentele fiind soldate cu cel puţin un mort şi zeci de răniţi. Echipele naţionale ale Ghanei şi statului Mali s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, după rezultatele înregistrate, miercuri, în ultima etapă a grupei D a competiţiei. Ghana a terminat la egalitate, la Franceville, scor 1-1 (1-1), cu reprezentativa Guineei.

FILIPINE

Terorişti ucişi

Armata filipineză a anunţat că a ucis trei responsabili ai unor grupări cu legături cu al-Qaida, într-un raid în sudul ţării. Raidul aerian a avut loc ieri dimineaţă într-un fief al militanţilor. Este vorba despre un lider al Abu Sayyaf şi doi membri ai Jemaah Islamiyah. Unul dintre militanţii ucişi figura pe lista FBI cu cele mai căutate persoane şi pentru capturarea sa era oferită o recompensă.

INSULELE VANUATU

Cutremur

Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,9 pe scara Richter a zguduit ieri arhipelagul Vanuatu din Pacificul de Sud, a anunţat Institutul american de geofizică USGS. Epicentrul seismului a fost localizat în Oceanul Pacific, la zece kilometri adâncime şi la circa 122 de kilometri la vest de Port Vila, capitala statului Vanuatu.

SUA

Mărturii despre Iulia Timoşenko

Evhenia Carr, fiica opozantei ucrainene Iulia Timoşenko, a afirmat în faţa Congresului american că mama sa este maltratată în închisoare şi i-a cerut administraţiei Obama să facă presiuni asupra autorităţilor de la Kiev pentru eliberarea ei. „Iulia Timoşenko a fost încarcerată ilegal, maltratată şi umilită”, a declarat fiica fostului premier ucrainean în cadrul unei audieri în faţa subcomisiei pentru afaceri europene din Senat. Aflată în închisoare din luna august, Iulia Timoşenko a fost condamnată în octombrie la şapte ani de închisoare pentru abuz de putere comis în 2009, când era premier. „A fost privată de somn şi intimidată cu scopul de a fi doborâtă”, a adăugat fiica sa în cadrul unui discurs susţinut în faţa senatorilor americani.

KUWEIT

Alegeri parlamentare

Cetăţenii cu drept de vot din Kuweit au votat, ieri, pentru a-şi alege candidaţii la noul Parlament, ce ar urma să fie dominat de opoziţie, islamiştii fiind pe primele locuri. Indiferent de rezultatele acestor alegeri legislative anticipate, premier va rămâne un membru al familiei al-Sabah, care deţine şi cele mai importante portofolii guvernamentale în acest bogat emirat petrolier, între care Apărarea, Internele şi Afacerile Externe. Peste 400.000 de alegători participă la scrutin, dintre care peste 54% sunt femei. Un număr de 23 de femei se află printre cei 286 de candidaţi. Patru femei care au fost alese pentru prima dată în istoria Kuweitului în 2009 se prezintă din nou la alegeri. Kuweitul are 3,6 milioane de locuitori, dar 68% sunt străini. Alegerile legislative anticipate au fost convocate după demisia Guvernului şi dizolvarea Parlamentului, la începutul lunii decembrie, în urma unui val de manifestaţii populare declanşate de tineri inspiraţi de Primăvara arabă.

RUSIA

O nouă cerere de eliberare

Consiliul prezidenţial pentru drepturile omului va cere Kremlinului graţierea a 30 de persoane condamnate în cazuri sub semnul întrebării, printre care fostul şef Iukos, Mihail Hodorkovski. Lista va fi prezentată fie preşedintelui Dmitri Medvedev, fie celui care va fi ales preşedinte în alegerile din 4 martie. Pe listă se află şi fostul partener de afaceri al lui Mihail Hodorkovski, Platon Lebedev, şi activista de opoziţie Taisia Osipova, închisă sub acuzaţia de trafic de droguri. Lista include cinci cercetători, 12 oameni de afaceri, cinci presupuşi terorişti şi opt activişti pentru drepturile civile. Consiliul nu are însă autoritate legală şi recomandările sale au fost ignorate până acum.