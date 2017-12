SUA

Elicopter prăbuşit

Trei persoane au murit în sud-estul SUA, după ce elicopterul în care se aflau, plecat pentru preluarea unei inimi în vederea unui transplant, s-a prăbuşit. Elicopterul s-a prăbuşit în cursul zilei de luni, după ce decolase din Jacksonville, statul Florida, în direcţia Gainesville. Din cauza accidentului, operaţia pentru efectuarea transplantului a fost amânată. Cauza accidentului nu a fost încă stabilită.

RUSIA

Seism puternic

Un seism cu magnitudinea de 6,9 de grade a zguduit, ieri, sud-estul Rusiei, în apropiere de graniţa cu Mongolia, a anunţat Institutul american de studii geologice, USGS. Epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de 45 de km şi la o distanţă de 92 km nord-est de Kâzâl, în Rusia. Nu sunt informaţii despre eventuale victime sau pagube materiale.

OMAN

Petrolier italian capturat

Un petrolier italian având la bord 18 membri ai echipajului a fost capturat de piraţi, în largul Omanului, a anunţat, ieri, armatorul navei. Nava Enrico Ievoli a fost deturnată, după ce fusese atacată în cursul dimineţii, a declarat un reprezentant al companiei Marnavi, precizând că echipajul este format din şase italieni, cinci ucraineni şi şapte indieni. Ministerul italian de Externe a confirmat aceste informaţii. În martie 2006, aceeaşi navă a fost atacată de piraţi, în largul Yemenului, dar o intervenţie a Forţelor Navale italiene a evitat capturarea navei. Pe 21 decembrie, un alt petrolier italian, Savina Caylyn, a fost eliberat la 11 luni după ce fusese capturat de piraţi somalezi.

ITALIA

Incendii de vegetaţie

Autorităţile italiene au evacuat 250 de persoane, în urma unui incendiu de vegetaţie ce afectează regiunea Liguria din nord-vestul ţării. Circa 1.000 de pompieri, sprijiniţi de şapte aeronave, au fost desfăşuraţi pentru a stinge flăcările, ce s-au propagat pe o rază de patru kilometri. Operaţiunile au fost îngreunate, însă, de vântul puternic. Incendiul a izbucnit în dimineaţa de Crăciun şi a distrus, în numai câteva ore, doi kilometri pătraţi de vegetaţie. O persoană a fost rănită uşor. Luni, unii localnici au început să se întoarcă la casele lor şi au apărut semne de întrebare în legătură cu cauza incendiului. Unul dintre locuitorii cu care a discutat BBC crede că a fost vorba de o mână criminală. Cu toate acestea, serviciile de urgenţă cred că probabil a fost neglijenţă, un foc aprins şi lăsat nesupravegheat.

SUEDIA

Jurnalişti închişi în Etiopia

Un tribunal din Etiopia a condamnat doi jurnalişti suedezi la 11 ani de închisoare, pentru susţinerea terorismului, potrivit presei locale. Johan Persson şi Martin Schibbye au fost declaraţi vinovaţi de terorism, săptămâna trecută. Cei doi au fost arestaţi în iulie, după ce au intrat în estul Etiopiei, unde urmau să investigheze presupuse încălcări ale drepturilor omului în regiune. Regiunea este închisă reporterilor. În cursul procesului, cei doi au admis că au intrat ilegal din Somalia, dar au negat acuzaţia de terorism. Jurnaliştii călătoreau cu membri ai unei grupări separatiste, când au fost arestaţi.

ISRAEL

Violenţe ultraortodoxe

Evrei ultraortodocşi s-au ciocnit cu poliţia, în oraşul israelian Beit Shemesh, în apropiere de Ierusalim, afectat de tensiuni între evreii moderaţi şi ultraortodocşii care cer o segregare mai clară a sexelor şi ca femeile să se îmbrace mai modest. Un ofiţer de poliţie a fost rănit uşor iar mai mulţi ultraortodocşi au fost reţinuţi. Premierul Benjamin Netanyahu şi-a luat, duminică, angajamentul de a pune capăt tentativelor de a impune segregarea sexelor. Cele mai recente ciocniri au avut loc după ce poliţia a încercat să îndepărteze mai multe pancarte din oraş amplasate de ultraortodcşi. Circa 300 de locuitori ultraortodocşi au aruncat în forţele de ordine cu pietre şi ouă şi au incendiat tomberoane de gunoi. O echipă de televiziune care filma în oraş a fost înconjurată şi agresată, al doilea atac în decurs de două zile vizând jurnalişti. Evreii ultraortodocşi reprezintă circa 10% din populaţia Israelului. Comunitatea înregistrează o rată de natalitate mare şi creşte rapid.

BULGARIA

TVA redus

Cabinetul de la Sofia va reduce taxa pe valoarea adăugată (TVA) cu 1% până în 2013 şi va înfiinţa o poliţie fiscală, a declarat, ieri, ministrul bulgar de Finanţe, Simeon Djankov. Potrivit lui Djankov, o reducere a TVA până la 18%, aşa cum se intenţiona în urmă cu câţiva ani, ar fi imposibilă în contextul actual, însă o reducere mai mică este foarte probabilă. Djankov a adăugat că Guvernul bulgar va introduce o astfel de măsură fără avetizări, în ideea de a evita o scădere a cererii pe fondul aşteptărilor pentru un TVA mai mic. În 2010, ministrul bulgar de Finanţe anunţa că, până la finele mandatului actualei coaliţii de centru-dreapta, TVA în Bulgaria va fi coborât până la 16%. În ceea ce priveşte poliţia fiscală, Simeon Djankov a subliniat că ea există în 18 ţări din UE, urmând ca Bulgaria să devină al 19-lea stat UE cu poliţie fiscală. Potrivit lui Djankov, pentru început, poliţia fiscală se va concentra asupra fraudei în domeniul TVA. Ulterior, în cazul în care funcţionează bine, se va lua în considerare consolidarea competenţelor poliţiei fiscale.

IRAK

Interes pentru Nabucco

Irakul este interesat să furnizeze gaze prin conducta Nabucco, a declarat ministrul de Externe, Hoshyar Zebari, care a precizat că proiectul are o mare importanţă pentru ţara sa. Zebari a arătat că Irakul are un memorandum de înţelegere cu UE pentru cooperare în domeniul energiei. Zebari a subliniat totodată că diferenţele de opinie dintre Guvernul irakian şi autorităţile din Kurdistan nu vor afecta aprovizionarea cu gaze din Irak a proiectului Nabucco. Ministrul a mai spus că Irakul va deţine preşedinţia OPEC în 2012 şi va face tot posibilul pentru protejarea intereselor producătorilor de petrol şi ale consumatorilor, iar preţul ţiţeiului va fi cuprins între 85 şi 100 de dolari pe baril. Nabucco aşteaptă, pe de altă parte, un răspuns de la furnizorii de gaze de la Shah Deniz, cea mai mare exploatare gazeiferă din Azerbaijan. Din consorţiul Nabucco fac parte companiile OMV (Austria), Transgaz Mediaş, MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria), BOTAS (Turcia) şi RWE (Germania). Gazoductul este proiectat să transporte gaze naturale pe o distanţă de peste 3.900 de kilometri, din Turcia în Austria, pe traseul Bulgaria - România - Ungaria, pentru a reduce dependenţa Europei de importurile din Rusia. Costul estimat al proiectului este de 7,9 miliarde de euro. Lucrările de construcţie a gazoductului, care va avea o capacitate de 31 milioane de metri cubi pe an, sunt planificate să aibă loc în perioada 2013-2017.

SUA

Masacru de Crăciun

Un bărbat deghizat în Moş Crăciun a deschis focul asupra membrilor familiei sale, duminică, ucigând şase persoane, după care a întors arma împotriva sa, într-un mic oraş din Texas. ”A fost o sărbătoare de Crăciun obişnuită, cu un brad împodobit, iar cadourile tocmai fuseseră deschise atunci când a avut loc incidentul”, a declarat sergentul Robert Eberling din cadrul poliţiei din Grapevine. Cineva a sunat la poliţie, duminică la prânz, de la scena crimei, dar atunci când agentul a răspuns, persoana care a sunat nu a spus nimic. Acest lucru l-a determinat să se deplaseze la faţa locului. Potrivit sergentului Eberling, două pistoale au fost găsite alături de cele şapte corpuri neînsufleţite ale victimelor, cu vârste cuprinse între 15 şi 58 de ani. Cadavrele au fost găsite toate în camera de zi a apartamentului. Nu există niciun supravieţuitor.

AZERBAIDJAN

Interdicţie pentru NATO

Azerbaidjanul nu a permis avioanelor-radar ale NATO, AWACS, să-i survoleze spaţiul aerian. NATO a cerut Tbilisi şi Baku să permită avioanelor să survoleze teritoriul lor, în direcţia Afganistan. Baku a motivat prin faptul că AWACS nu sunt avioane de transport pentru Afganistan, ci aparate de recunoaştere. Un eveniment similar s-a produs acum un an, când un AWACS german cu destinaţia Afganistan nu a putut ateriza la Baku.

SIRIA

Dispersaţi cu gaze

Autorităţile siriene au lansat, ieri, gaze lacrimogene asupra a peste 70.000 de manifestanţi care încercau să pătrundă într-o mare piaţă din Homs, oraş din centrul Siriei, a relatat Observatorul sirian al drepturilor omului. Ieri, observatori ai Ligii Arabe, sosiţi luni seară la Damasc, s-au deplasat la Homs, pentru a supraveghea situaţia din acest bastion al revoltei împotriva regimului preşedintelui Bashar al-Assad.

JAPONIA

Bani pentru Fukushima

TEPCO, operatorul centralei de la Fukushima, a solicitat, ieri, încă 689 miliarde de yeni (peste 6,7 miliarde de euro) de la statul nipon, pentru a putea plăti despăgubirile către victimele catastrofei nucleare. Cererea înaintată de TEPCO este a doua de acest tip formulată după producerea tragediei nucleare din martie 2011, statul aprobând, luna trecută, o sumă de 891 miliarde de yeni (8,7 miliarde de euro). Pe lângă ajutorul aprobat de executiv, TEPCO speră să primească încă 120 miliarde de yeni (1,1 miliarde de euro) din fondul de siguranţă naţională, constituit pentru a acoperi pagubele produse de accidentele nucleare. În pofida acestor ajutoare financiare, TEPCO a cerut din nou sprijin din partea statului, deoarece nu inclusese în previziunile sale iniţiale sumele de bani necesare pentru plata despăgubirilor către persoanele care au părăsit de bună voie zona după accident. Din cauza gradului ridicat de radioactivitate, 80.000 de persoane de pe o rază de 20 de kilometri în jurul centralei sunt în continuare evacuate. Teritoriul a fost declarat zonă de excludere, provocând pierderi importante în industria agricolă şi de pescuit din prefectura Fukushima.