Telekom Romania: Ofertă ca-n filme pentru 5-5-5 motive de a fi alături de cei dragi, în cel mai simplu mod

Finalul de an te face șef peste cinematograful tău personal. Simplu și pe bune, Telekom Romania îți aduce Oferta ca în filme: 6 luni Netflix cadou ca să te poți bucura alături de cei dragi și pe pofta dorinței tale de cel mai tare conținut cinematografic pe care îl poți avea oricând și oriunde.

Tot ce trebuie să faci este să prinzi oferta simplificată 5-5-5 euro pentru fiecare serviciu, croită pe măsura nevoii tale de a comunica simplu și nelimitat cu cei dragi, ca să te bucuri iarna aceasta de cea mai bună ofertă, ca în filme.

Astfel, noul pachet de servicii și produse de la Telekom vine cu:

Smartphone-uri Samsung în rate fixe, fără dobândă și avans zero, și bonus 6 luni de Netflix gratuit la abonamentul mobil la 5 euro / lună disponibil clienților noi de servicii integrate

(fix-mobil), cât și clienților care au deja servicii fixe și achiziționează un abonament de servicii mobile;

Servicii de televiziune și Internet fix, fiecare la 5 euro / lună, plus 6 luni de Netflix cadou, la abonament mobil;





De acum, ca parte a ofertei cadou, clienții Telekom vor putea urmări timp de șase luni filmele și serialele preferate din oferta Netflix precum House of Cards, Narcos, The Christmas Chronicles, Casa de Papel, The Crown sau Stranger Things, oriunde și oricând.

Aplicația Netflix poate fi instalată pe un număr cât mai mare de dispozitive, permițând clienților să se bucure de filme nelimitate, oriunde și oricând.







În plus, la Telekom, abonamentul mobil fără perioadă minimă contractuală, cu bonus Net 4G Nelimitat, de la 5 euro / lună, este pe bune.





În cadrul ofertei de iarnă, clienții prepaid se vor bucura în continuare de bonus 4G Net Nelimitat la cartelă și, în plus, vor putea câștiga, în cadrul unei tombole, un Samsung Galaxy Note8, pe zi. În total, vor fi oferite 88 smartphone-uri Samsung Galaxy Note8. La tombolă pot participa clienții care pe durata campaniei activează sau reîncarcă cartela Telekom cu minim 5 euro credit și trimit SMS gratuit la 881.

Pe scurt, ai toate motivele să te bucuri alături de cei dragi de o ofertă cât se poate de simplă și pe bune.

5 euro pentru fiecare serviciu oferit: telefonie mobilă, intenet fix și televiziune și 6 luni Netflix cadou.

Ofertele din campania de iarnă sunt disponibile în perioada 26 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019.