Cînd era mic, prezidentul, căruia nu i-a plăcut şcoala, se juca toată ziua cu carcasa unui televizor “Cosmos”. Chipurile, naviga... Istoricii spun că, începînd cu acea perioadă, preşedintele Băsescu a devenit telemaniac. I-a fost destul de greu, pentru că, în perioada de tristă amintire, un singur om avea acces la cele două ore de program televizat. Cînd era mic, prezidentul visa să ajungă o mare vedetă de televiziune. Din păcate, a ajuns preşedintele României! Din păcate pentru noi, că doar nu-l plîng eu pe el! Furios că soarta i-a fost crudă, pentru că nimeni nu se aştepta la o minune atît de grotească, prezidentul a început să ia toate televiziunile la pas şi la galop. A cerut să fie introdus, indiferent de anotimp, în grila de programe. S-a oferit să joace într-o telenovelă în care se dezbate viaţa romanţată a unei ţigănci împuţite. A făcut un film documentar despre găozari. La Mărăcineni, a construit un pod în direct, fără a lua măcar o singură pauză publicitară! S-a oferit, în cadrul unei emisiuni medicinale, să-i arate unei ziariste cum se face o operaţie fără anestezie. Tot în compania unei ziariste, a lansat emisiunea educativă de largă respiraţie “Fără obraz”. Telemaniacul prezidenţial îşi bagă nasul peste tot. Cînd nu are timp să ajungă la televiziune sau pur şi simplu îi arde de goange, pune mîna iute pe telefon, sună în direct şi se bagă unde nu-i fierbe oala. Nu se lasă pînă nu pune de-o caterincă, străduindu-se să ne convingă că dumnealui este cel mai tare şmecher din parcarea de la Cotroceni. Avid de o popularitate ieftină, telemaniacul dă buzna în studiourile de televiziune, ca să se uite lumea, la el, ca la urs. Degeaba strîngi telecomanda de gît! Preşedintele e peste tot, chiar şi în emisiunile cu Barbă Cot. Telemaniacului nu-i mai ajung ecranele televizoarelor. Se întinde pe cîte o plasmă ca pe o canapea. Hăhăie cu sonorul dat la maxim. Cînd apare în direct, nu-i place să fie contrazis de niciun ziarist. De aceea, preferă să vorbească de unul singur. Telemaniacului prezidenţial îi place să-şi rînjească fasolea la noi. Cu toate că nu are nimic de spus naţiunii, apare frecvent în transmisiuni în direct. După cum se maimuţăreşte, e clar că se crede vedetă de cinema. Ca să-l vadă poporul la Campionatul European de Fotbal, s-a proţăpit într-o tribună, încercînd să imite gesturile suporterului patriot. Evident, nu l-a băgat nimeni în seamă! Cu fularul la gît, părea a fi un băietan de suflet rătăcit într-o gară. Televiziunea Română şi-a făcut datoria. Chiar şi atunci, cînd credeam că o să vedem numai fotbal, ne-am zgîit la preşedinte! Ori de cîte ori nu are ce face la Cotroceni, telemaniacul prezidenţial apare la cîte o emisiune. Din cîte constat, le-a luat pe toate la rînd. Pe cînd nişte clipuri publicitare despre rolul hrănitor şi recreativ al băilor de mulţime? Prezidentul vrea să fie în toate televiziunile ce sînt, dar una-i stă în gît. Elena Udrea să prezinte ştirile, iar dumnealui să traducă pentru surdo-muţi. Telemaniacul intenţionează să strîngă toţi sateliţii la palatul său. Aud că vrea să prezinte desenele animate pentru cei mici, de parcă nu ne-ar ajunge animaţia de doi lei din politică!