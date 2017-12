Telenovelă la Medgidia

Un tânăr de 25 ani, din Medgidia, a fost arestat, ieri, pentru cinci zile, de Curtea de Apel Constanţa în vederea extrădării lui în Spania. Conform semnalării emise de autorităţile spaniole, Paul Bratu este acuzat că, în 2011, pe vremea când se afla cu soţia sa în Italia, ar fi bătut-o pe aceasta şi ar fi obligat-o să se prostitueze în beneficiul lui. În primăvara acestui an, Georgiana Bratu a plecat în Spania şi a început răzbunarea împotriva soţului ei. Întâi a luat legătura cu un avocat din România şi a înaintat acţiune de divorţ, la Judecătoria Megidia. În aceeaşi zi, pe 29 mai, ea a formulat şi o cerere de încredinţare a copilului pe care îl are cu Paul Bratu, un băieţel de un an şi jumătate. „Cu o zi înainte de termenul în procesul de custodie, Paul Bratu a fost reţinut de poliţiştii constănţeni întrucât autorităţile judiciare spaniole îl căutau pentru că este acuzat de comiterea infracţiunilor de proxenetism şi vătămare corporală. Soţia sa a depus plângere împotriva lui, în Spania, iar el a fost arestat exact în ziua în care trebuia să se prezinte la Judecătoria Medgidia cu toate dovezile că fiul său nu şi-a văzut mama niciodată. Reclamaţia din Spania a fost aranjată în aşa fel încât clientului meu să-i fie luat copilul, care a crescut în casa bunicii paterne”, a declarat avocatul Ecaterina Manţu, cea care îl apără pe Paul Bratu. Apărătorul a adăugat că femeia a născut băiatul în România, apoi l-a lăsat în grija soacrei şi a plecat în străinătate să muncească. „Avem un document de la medicul pediatru precum că tatăl micuţului s-a ocupat de acesta de când a venit pe lume, l-a adus la doctor de câte ori a fost nevoie şi că pe mama copilului nu a văzut-o niciodată”, a mai afirmat Ecaterina Manţu.

ACUZAŢII... LA NERVI Prezent în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, tânărul a susţinut că este de acord cu extrădarea sa în Spania deoarece vrea să lămurească situaţia. „Nu am ştiut de acuzaţiile soţiei mele, am aflat abia miercuri când am fost reţinut. Nu mă consider vinovat. Din câte mi-a spus familia mea, Georgiana a sunat-o astăzi (n.r. - joi) pe mama mea şi a spus că vine în România ca să mă vadă, apoi se întoarce în Spania, să îşi retragă plângerea depusă împotriva mea”, a declarat Paul Bratu. Avocatul lui a prezentat instanţei o scrisoare trimisă pe fax de Georgiana Bratu, în care a spus că nu se teme de soţul ei şi că acuzaţiile le-a făcut... la nervi. Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 25 iunie pentru ca procurorii să depună mandatul de arestare europeană în original şi tradus în limba română.