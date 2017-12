Telenovelă marca Chirnogeni

Caz şocant în localitatea constănţeană Chirnogeni, unde o adolescentă în vîrstă de 15 ani îl acuză pe concubinul mamei ei de viol. Fata susţine că, vineri după-amiază, bărbatul a forţat-o să întreţină raporturi sexuale cu el, în casă, ameninţînd-o că, dacă strigă după ajutor, o ucide. Minora le-a povestit poliţiştilor că totul s-a întîmplat de faţă cu sora sa, în vîrstă de numai trei ani. După ce a batjocorit-o, susţine fata, Vasile Nica a avertizat-o că, dacă îndrăzneşte să vorbească cu cineva despre coşmarul prin care a trecut, îi va face de petrecanie. Imediat după ce reclamaţia a fost înregistrată la postul de poliţie din Chirnogeni, oamenii legii l-au adus pe Vasile Nica la sediul unităţii, pentru audieri. În faţa anchetatorilor, acesta a negat toate acuzaţiile care i-au fost aduse: „Nimic nu este adevărat. Nu am atins-o niciodată. Face acest lucru pentru că vrea să mă despartă de mama ei. Este o minciună!”, susţine Vasile Nica. Mama adolescentei le-a spus poliţiştilor că vineri după-amiază a fost plecată la cîmp. Cînd s-a întors acasă, şi-a găsit fiica plîngînd. A întrebat-o ce i s-a întîmplat, iar adolescenta i-a povestit tot. Vineri seară, fata a fost escortată de poliţişti la Serviciul de Medicină Legală Constanţa. Vasile Nica este cercetat în stare de libertate. Bărbatul este cunoscut în Chirnogeni pentru nenumăratele scandaluri conjugale pe care le-a provocat de-a lungul timpului. Vecinii spun despre el că are adeseori un comportament violent cu membrii familiei şi că, nu de puţine ori, concubina lui a dormit sub cerul liber sau pe la rude, de teama bătăilor pe care le încasează de la el. Ultimul episod de acest gen a avut loc în urmă cu aproape două luni, cînd bărbatul a fost suspectat de poliţişti că şi-ar fi ucis concubina în bătaie, după ce aceasta dispăruse fără urmă. Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor din localitate, care au mers în gospodăria bărbatului, pentru a discuta cu el despre misterioasa întîmplare. Ipoteza crimei s-a conturat în momentul în care oamenii legii au găsit în dormitorul locuinţei, pe un perete, mai multe pete de sînge. Oamenii legii au descoperit cîţiva stropi de sînge şi pe o cazma din curtea lui Vasile Nica. La faţa locului au fost chemaţi criminaliştii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, care au scotocit întreaga casă. Poliţiştii din Mangalia au adus şi un cîine de urmă, oamenii legii luînd în calcul posibilitatea ca bărbatul să fi îngropat cadavrul femeii undeva în apropierea locuinţei. Ancheta oamenilor legii s-a încheiat în momentul în care Marcela Isacai, în vîrstă de 32 de ani, s-a întors acasă, teafără şi nevătămată. La sosire, femeia a aflat de la vecini că absenţa ei de patru zile a provocat un adevărat cutremur în localitate. Întrebată de oamenii legii unde a fost în tot acest timp şi de ce nu a mai dat niciun semn de viaţă, Marcela Isacai le-a răspuns că s-a ascuns în viile de la marginea comunei, de teama concubinului.