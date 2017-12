Telenovela “Mutu” continuă

Avocatul Federaţiei Internaţionale a Fotbaliştilor Profesionişti, Marco Montanari, a afirmat că formaţia engleză Chelsea Londra nu a procedat corect prin concedierea lui Mutu, iar apoi au cerut daune materiale, informează ediţia online a publicaţiei News of the World. “Adrian Mutu va contesta amenda record pe motiv că a fost discriminat rasial de către Chelsea. Românul a fost obligat de FIFA să achite fostului său club uimitoarea sumă de 13,8 milioane de lire sterline (n.r. - aproximativ 17 milioane de euro) pentru că a fost depistat pozitiv cu cocaină în 2004”, scrie sursa citată. Chelsea a cerut daunele pentru a acoperi suma de 16,8 milioane de lire sterline pe care au achitat-o în 2003 pentru achiziţionarea atacantului român de la Parma. Unul dintre avocaţii lui Mutu în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv care va judeca apelul este italianul Marco Montanari, iar jucătorul român este suţinut şi de preşedintele executiv al Asociaţiei Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România, Dumitru Costin. “În acest caz vorbim despre o discriminare clară faţă de Mutu, care este român, în timp ce alţi jucători englezi au fost găsiţi vinovaţi de aceleaşi lucru şi nu au fost atît de sancţionaţi. Este evident pentru toată lumea că este vorba despre o răzbunare, care nu are baze legale, iar singura ei ţintă este distrugerea lui Mutu”, a spus Montanari. Federaţia Internaţională a Fotbaliştilor Profesionişti a anunţat imediat după decizia FIFA că nu este de acord cu hotărîrea forului mondial şi că îl va ajuta pe fotbalistul român în apelul pe care acesta l-a depus.