Telescopul Hubble a surprins imagini din trecutul Universului! Cum e posibil

Efectul natural de lupă cunoscut sub denumirea de lentilă gravitațională, produs de un roi galactic ultramasiv, a ajutat Telescopul Hubble să observe o galaxie foarte îndepărtată care contrazice teoriile existente despre procesul de formare a stelelor din "copilăria" Universului, în primii 3 miliarde de ani după Big Bang, conform Space.com. Prin suprapunerea roiului galactic în câmpul vizual al telescopului, oamenii de știință au putut obține imagini de 10 ori mai clare decât ar fi putut să obțină doar prin obiectivul lui Hubble. Aceste imagini dezvăluie noduri de stele nou formate într-o regiune cu diametrul între 200 și 300 de ani lumină dintr-o galaxie care s-a format la aproximativ 2,7 miliarde de ani după Big Bang. Teoriile anterioare sugerau că maternitățile stelare din "copilăria" Universului erau mult mai vaste - cu diametre de cel puțin 3.000 de ani lumină. "Sunt foarte multe noduri galactice în care se formează noi stele", a subliniat Traci Johnson, cercetător doctoral în astronomie la Universitatea din Michigan, coautor al acestui studiu și principalul autor a două dintre cele trei articole științifice care descriu descoperirea - publicate la 6 iulie în revistele „The Astrophysical Journal“ și „The Astrophysical Journal Letters“.

Deși Hubble a fost construit special pentru a putea "vedea" până adânc în Universul tânăr, chiar și legendarul telescop spațial are nevoie de "o mână de ajutor" atunci când distanțele sunt prea mari. De această dată astronomii s-au folosit și de efectul de lentilă gravitațională produs de o aglomerare de galaxii pentru a capta sclipiri de lumină încă și mai îndepărtate. Lumina provenită de la galaxiile foarte îndepărtate în timp și spațiu trece prin apropierea unui obiect cosmic ultramasiv, așa cum este o galaxie sau, în acest caz, un întreg roi de galaxii, și este distorsionată și deviată sub forma unui arc. În acest caz, roiul galactic ultramasiv a mărit de 30 de ori imaginea galaxiei mai îndepărtate, ce s-a format la 2,7 miliarde de ani după Big Bang. Cercetătorii au folosit un program special de calculator pentru a elimina distorsiunile imaginii. "Când am văzut imaginea reconstruită am remarcat că parcă izbucneau focuri de artificii din toate părțile", conform lui Jane Rigby, astronom la NASA's Goddard Space Flight Center din Greenbelt, Maryland, și coordonatoarea celui de-al treilea articol științific despre acest subiect. Galaxia observată astfel pentru prima dată se află la aproximativ 11 miliarde de ani lumină distanță de Soare, ceea ce înseamnă că a fost observată așa cum arăta în urmă cu 11 miliarde de ani, la doar câteva miliarde de ani după Big Bang, explozia primordială care a pornit procesul de expansiune al Universului în urmă cu 13,8 miliarde de ani.

Dacă Hubble caută stele tinere în maternitățile stelare ale Universului, noul și mai puternicul telescop spațial James Webb, ce urmează să fie lansat în octombrie 2018, va avea misiunea de a identifica stelele mai bătrâne, mai roșiatice. Un alt avantaj al telescopului de nouă generație este că va reuși și să vadă prin haloul de praf cosmic al galaxiei. "Cu ajutorul Telescopului Webb vom putea afla ce s-a întâmplat în această galaxie în trecut și vom observa detalii pe care Hubble nu le-a putut desluși din cauza prafului", a adăugat Rigby.