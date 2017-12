Trei pugilişti constănţeni luptă pentru titlurile naţionale

Vineri după-amiază, în Sala Sporturilor din Iaşi, au avut loc semifinalele Campionatelor Naţionale de box rezervate seniorilor. Printre sportivii care au urcat treptele ringului s-au numărat şi trei boxeri legitimaţi la cluburile constănţene, toţi urmînd să lupte pentru titlu! Evident, Ionuţ Gheorghe (CS Farul Constanţa) n-a avut probleme în a obţine calificarea în finala categoriei 64 kg, impunîndu-se înainte de limită, prin inferioritate, în faţa lui Ovidiu Mărgescu (Muscelul Cîmpulung). Cum adversarul nu a rezistat decît o repriză, medaliatul cu bronz de la Jocurile Olimpice din 2004 a mai boxat trei reprize cu doi sparring-partneri, pentru a intra în formă înaintea competiţiei care debutează, pe 8 august, la Beijing. În gala finală programată sîmbătă, de la ora 17.00, boxerul antrenat de Ilie Dascălu îl va întîlni pe Traian Lupu (Gladiatorul Iaşi). Mai puţin de o repriză i-a trebuit pentru a se califica în finală şi lui Elvis Suliman (Alutus Litoral Mangalia, 69 kg), care a cîştigat prin abandon întîlnirea cu Radu Sava (Armătura Zalău). Campionul categoriei va fi stabilit după meciul dintre Suliman şi Dragoş Timofte (Muscelul Cîmpulung). În gala semifinală de vineri seară a boxat şi Ionuţ Bodilcu (CS Farul, 81 kg), calificat după victoria la puncte din sferturi asupra lui Adrian Adi (INA). Sportivul antrenat de Mihai Constantin şi Marcelică Tudoriu va încerca să mai cucerească un titlu naţional în 2008, după cel obţinut la tineret! Bodilcu a cîştigat prin abandon în repriza a doua meciul cu Levente Puşok (Armătura Zalău) şi va boxa în finală cu Tiberiu Porcoi (Petrolul Ploieşti).

Poliţiştii de frontieră, în faza semifinală a Cupei 24 iulie la fotbal

Vineri, pe terenul din incinta Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, s-au disputat partidele din etapa a cincea a Cupei 24 iulie la fotbal, competiţie la care participă şase formaţii reprezentînd structurile Poliţiei de Frontieră din judeţul Constanţa. Rezultatele zilei au fost următoarele: GN Mangalia - SPF Ostrov 6-3; GN Constanţa - SPF Negru Vodă 3-0; IJPF Constanţa - SPF Băneasa 4-1. Clasament: 1. GN Constanţa 13 puncte (golaveraj: 28-4); 2. IJPF Constanţa 10 p (23-8); 3. SPF Băneasa 9 p (15-14); 4. GN Mangalia 9 p (18-16); 5. SPF Negru Vodă 3 p (7-22); 6. SPF Ostrov 0 p (6-33). Primele patru clasate s-au calificat în semifinalele programate pe 18 iulie, după următorul program: GN Constanţa - SPF Băneasa şi IJPF Constanţa - GN Mangalia. Pe 22 iulie sînt programate finalele competiţiei şi festivitatea de premiere.

Înscrieri pentru Campionatul Judeţean de fotbal pe plajă juvenil

Asociaţia Judeţeană de Fotbal anunţă că în perioada 21-27 iulie 2008 va organiza Campionatul Judeţean de fotbal pe plajă juvenil, competiţie rezervată copiilor născuţi între anii 1993 şi 1999. Înscrierile se fac zilnic, între orele 9.00-13.00, la sediul AJF, pînă pe 16 iulie.

Handbalistele “tricolore”, învinse de norvegience

Reprezentativa de handbal feminin a României a pierdut, scor 25-28 (14-15), meciul amical susţinut, vineri, la Bistriţa, în compania echipei naţionale a Norvegiei, viitoare adversară în Grupa A la Jocurile Olimpice de la Beijing, din perioada 8-24 august. Pentru România au marcat Ani Senocico (7 goluri), Maier (5), Elisei Ardean (4), Lecuşanu (3), Meiroşu (2), Nechita, Brădeanu, Carmen Amariei şi Bârsan. Din reprezentativa Norvegiei s-au remarcat Herem (7 goluri) şi Nyberg (5). În primul amical din cadrul stagiului de pregătire pentru JO, România şi Norvegia au remizat, joi, scor 24-24. A treia şi ultima partidă de verificare dintre cele două formaţii este programată sîmbătă, la ora 19.00, în Sala Sporturilor “Horia Demian” din Cluj-Napoca.

Hănescu, semifinalist la Gstaad

Tenismanul român Victor Hănescu s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Gstaad (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 389.000 de euro. Bucureşteanul l-a întîlnit, în sferturi, pe francezul Jeremy Chardy (venit din calificări), de care a dispus cu 6-3, 7-6 (3). În semifinale, Hănescu va juca, sîmbătă, cu învingătorul sfertului dintre elveţianul Stanislas Wawrinka (fav. nr. 1) şi argentinianul Guillermo Canas (fav. nr. 8). Pentru calificarea în penultimul act, Hănescu şi-a garantat 20.000 de euro şi 75 de puncte ATP.

Adrian Diaconu va fi desemnat noul campion mondial în versiunea WBC

Pugilistul Adrian Diaconu va fi declarat de către WBC noul campion mondial al versiunii la categoria semigrea, după ce actualul deţinător al centurii, americanul Chad Dawson, a refuzat din nou să boxeze cu românul în gala care urma să se desfăşoare în România. „În acest moment se poate spune că Adrian Diaconu este noul campion mondial al categoriei semigrea, versiunea WBC. Încă nu am primit oficial înştiinţarea din partea WBC, dar cred că este o chestiune de ore sau cel mult de o zi. Practic americanului i-a expirat şi ultimatumul de 24 de ore dat de forul mondial pentru a accepta să boxeze cu Diaconu în România. Dawson nu vrea să lupte cu Adrian, chiar dacă i s-a oferit bursa prevăzută de WBC. Prin urmare, va fi deposedat de centură, iar Adrian Diaconu devine automat campion mondial”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. După ce WBC îl va declara oficial pe Diaconu noul campion mondial al semigreilor, pugilistul român va fi nevoit să îşi pună în joc centura, cel mai probabil în această toamnă. Rudel Obreja a afirmat că există şanse mari ca acest meci să se organizeze în România.

FC Timişoara are un abonat în vîrstă de... nouă luni

FC Timişoara a anunţat, pe site-ul oficial al clubului, că, începînd de vineri, cel mai tînăr abonat al grupării bănăţene este un băieţel în vîrstă de nouă luni. „Este clar, avem fani indiferent de vîrstă. Începînd de astăzi, Galan Gabriel, în vîrstă de numai nouă luni, este cel mai tînăr abonat al FC Timişoara. Să sperăm că şi peste 70 de ani, Gabriel va fi la fel de fidel echipei noastre”, anunţă sursa citată.

Sunderland nu plăteşte TVA

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Steaua, Valeriu Argăseală, a declarat, vineri, că transferul fundaşului Dorin Goian la Sunderland a intrat în impas deoarece englezii “s-au speriat cînd au auzit că trebuie să plătească TVA” pentru jucător. “Ne-am înţeles pentru transferul lui Goian pentru o sumă de 4 milioane de euro. Englezii s-au speriat cînd au auzit că trebuie să plătească TVA-ul. Nu au înţeles de ce trebuie să plătească 800.000 de euro TVA. Cei de la Sunderland o să se întîlnească luni şi o să decidă ce se va întîmpla cu Goian”, a declarat Argăseală. Tot vineri, presa engleză a notat că în cursa pentru achiziţionarea fundaşului central al Stelei a intrat şi gruparea West Bromwich Albion, nou promovată în Premier League.

Giani Kiriţă şi-a reziliat contractul cu Ankaragucu şi ar putea ajunge la Dinamo

Fundaşul român Giani Kiriţă a declarat că a ajuns la o înţelegere cu cei de la Ankaragucu privind rezilierea contractului său, dar totul va fi în regulă atunci cînd îşi va primi banii pe care îi mai are de încasat. Fotbalistul a mai precizat că nu are în acest moment nicio ofertă concretă de transfer, dar a discutat cu preşedintele lui Dinamo, Cristi Borcea, şi ar fi tentat să revină în Ştefan cel Mare. „Şansele să rămîn în Turcia sau să revin în România sînt 50 la 50. Sufletul meu e în Groapă, dar mai vedem. Eu am vorbit cu Cristi Borcea şi mi-a zis să îmi rezolv problemele aici, după care ne aşezăm la masă şi vorbim. La fel e situaţia şi cu echipele alea două din Turcia, nu mi-au propus nimic concret, au fost doar tatonări”, a mai spus Kiriţă, dorit de Dinamo, Kocaelispor şi Konyaspor.

Piţ vrea să rămînă în Italia

Mijlocaşul echipei AS Roma, Adrian Piţ, a declarat, vineri, că speră să rămînă în campionatul italian pînă la vîrsta de 30 de ani, deşi de la transferul său la vicecampioana Italiei, în vara anului 2007, nu a disputat niciun meci în Serie A. Piţ susţine că după transferul la AS Roma nu a avut nicio ofertă concretă. Piţ, care se află în perioada de recuperare după o leziune la gleznă, a semnat, recent, prelungirea cu trei ani a contractului cu AS Roma, iar în aceste zile se află în vacanţă, la Arad. “Am venit mai mult pentru nunta lui Chivu, pentru că trebuie să mă întorc la Roma mai devreme decît ceilalţi, pentru că am de făcut tratament la gleznă. Vreau să mă refac pînă la începerea pregătirilor”, a spus Piţ, care va împlini 25 de ani pe 16 iulie.