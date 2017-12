Germania îşi respectă statutul de favorită la CE de handbal masculin

Ieri a început faza a doua a Campionatului European de handbal masculin, competiţie găzduită în aceste zile de Norvegia. În Grupa I, Slovenia a cîştigat la mare luptă derby-ul codaşelor, învingînd cu 31-29 (16-13) reprezentativa Muntenegrului. Tot în Grupa I: Croaţia - Danemarca 20-30 (9-15). În schimb, Germania, campioana mondială, a spulberat Islanda în Grupa a II-a, cu 35-27 (17-12). Aseară s-au mai disputat partidele Polonia – Norvegia - în Grupa I, Ungaria - Suedia şi Spania - Franţa - în Grupa a II-a. Astăzi vor avea loc următoarele partide - Grupa I: Croaţia - Muntenegru; Polonia - Danemarca; Slovenia - Norvegia; Grupa a II-a: Spania - Suedia; Germania - Franţa; Ungaria - Islanda.

Jankovici - Şarapova şi Tsonga - Nadal, în semifinale la Australian Open

Rusoaica Maria Şarapova, favorită nr. 5, a trecut, marţi, de belgianca Justine Henin, cap de serie nr. 1, cu 6-4, 6-0, în sferturile de finală de la Australian Open, iar Jelena Jankovici (Serbia), cap de serie nr. 3, a învins-o, în aceeaşi fază a turneului, cu 6-3, 6-4, pe Serena Williams (SUA), a şaptea favorită. În penultimul act al competiţiei, Şarapova o va întîlni pe Jankovici. Cele două jucătoare s-au întîlnit de patru ori pînă acum. Prima partidă a avut loc în 2004, la US Open, iar cea care s-a impus a fost rusoaica, la fel ca şi în următoarele două întîlniri (Beijing - 2004, Birmingham - 2005). În 2007, Jankovic a învins-o pe Şarapova în finala de la Birmingham. La masculin, francezul Jo-Wilfried Tsonga a trecut în sferturi, cu 7-5, 6-0, 7-6 (8/6), de rusul Mihai Iujnâi, cap de serie nr. 14, în timp ce spaniolul Rafael Nadal, cap de serie nr. 2, l-a învins pe finlandezul Jarkko Nieminen, scor 7-5, 6-3, 6-1. Tsonga şi Nadal se vor afla faţă în faţă în semifinale. Cei doi tenismeni s-au mai întîlnit o singură dată în 2007, la US Open, cînd s-a impus spaniolul. Jo-Wilfried Tsonga are 23 de ani şi ocupă locul 38 în ierarhia ATP. Pentru a ajunge în semifinalele turneului australian, francezul a trecut în primul tur de englezul Andy Murray, iar în optimi l-a învins pe compatriotul său Richard Gasquet. Cea mai bună performanţă a lui Tsonga în cadrul turneelor de Grand Slam este prezenţa în optimile de finală la Wimbledon, în 2007, în timp ce la Australian Open este la a doua participare, în 2007 ieşind din manşa inaugurală.

Piţurcă a convocat 11 “stranieri” pentru amicalul cu Israel

Selecţionerul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, a anunţat, marţi, cei 11 “stranieri” convocaţi pentru amicalul cu Israel, care va avea loc pe 6 februarie, la Tel Aviv, de la ora 20.45. Cei 11 jucători convocaţi sînt Cosmin Contra (Getafe), George Ogăraru (Ajax Amsterdam), Gabriel Tamaş (AJ Auxerre) şi Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk) - fundaşi; Cristian Chivu (Internazionale Milano), Paul Codrea (AC Siena), Florentin Petre (ŢSKA Sofia) şi Răzvan Cociş (Lokomotiv Moscova) - mijlocaşi; Adrian Mutu (AC Fiorentina), Ciprian Marica (VfB Stuttgart) şi Daniel Niculae (AJ Auxerre) - atacanţi. Fotbaliştii din campionatul intern care vor fi convocaţi pentru acest meci, vor fi anunţati în cursul săptămînii premergătoare jocului. Reunirea lotului va avea loc duminică, 3 februarie, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia.

Mircea Lucescu, locul 22 în clasamentul IFFHS al antrenorilor de club pe anul 2007

Antrenorul lui Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, ocupă locul 22 în clasamentul pe 2007 al antrenorilor echipelor de club, întocmit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Cu cinci puncte acumulate, Mircea Lucescu împarte poziţia a 22-a cu germanul Ottmar Hitzfeld, de la Bayern Munchen, şi cu antrenorul echipei mexicane Pachuca, Enrique Meza. Cel mai bun antrenor în anul 2007 a fost desemnat Carlo Ancelotti, care a cîştigat Liga Campionilor şi Campionatul Mondial al cluburilor cu AC Milan, tehnicianul italian avînd 193 de puncte. Ancelotti este urmat de Sir Alex Ferguson (134p), şi Juande Ramos (104p), în prezent la Tottenham Hotspur. Ramos a reuşit să cîştige în 2007 Cupa UEFA şi Cupa Spaniei cu FC Sevilla. Urmează un pluton de trei tehnicieni din Premier League: Arsene Wenger (98p), Jose Mourinho (51p) şi Rafa Benitez (48p). Topul primelor zece antrenori este completat de Frank Rijkaard (44p), Roberto Mancini, (40p), Miguel Angel Russo, care a cîştigat Copa Libertadores cu Boca Juniors şi a jucat finala Campionatului Mondial al Cluburilor, şi Gustavo Alfaro, cîştigător al Copei Sudamericana cu Arsenal Sarandi.

Echipa lui Olăroiu a învins Manchester United

Echipa saudită Al-Hilal, antrenată de Cosmin Olăroiu, a învins, luni seară, cu scorul de 3-2 (Al Qahtani 19, Al Jaber 39-pen., Al-Khasrashi 73 / Tevez 25, Cristiano Ronaldo 33), campioana Angliei, Manchester United, într-un meci amical disputat la Ryad, în faţa a 65.000 de spectatori. Meciul s-ar fi putut încheia la egalitate dacă tînărul Danny Welbeck nu ar fi trimis mingea peste poartă din lovitura de la 11m de care Manchester United a beneficiat în ultimul minut de joc. “Diavolii roşii” au fost aplaudaţi frenetic de spectatori, cel mai aclamat jucător de pe teren fiind portughezul Cristiano Ronaldo. Manchester a primit un milion de lire steline pentru a disputa acest meci amical.

Javier Irureta, noul antrenor al lui Real Zaragoza

Fostul tehnician al lui Deportivo La Coruna, Javier Irureta, a fost numit marţi în funcţia de antrenor al lui Ander Garitano, care şi-a dat demisia după numai o săptămînă pe banca tehnicii aragoneze. Garitano şi-a prezentat luni seară demisia, la numai o săptămîna după ce preluase echipa în urma demisiei lui Victor Fernandez. În vîrstă de 59 de ani, Javier Irureta a antrenat ultima dată pe Betis Sevilla, el mai conducînd pe Logrones, Oviedo, Santander, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Celta Vigo şi Deportivo La Coruna. Primul meci al lui Irureta ca antrenor al lui Real Zaragoza va fi împotriva lui Racing Santander.

Victorii pentru Coasta de Fildeş şi Mali la Cupa Africii

Luni seară, în primele două partide din Grupa B a Cupei Africii pe Naţiuni, competiţie care se desfăşoară în Ghana, s-au înregistrat următoarele rezultate: Coasta de Fildeş - Nigeria 1-0 (Salomon Kalou 66) şi Mali - Benin 1-0 (Frederic Kanoute 49-pen.). Meciul dintre Nigeria şi Coasta de Fildeş a început cu o întîrziere de un sfert de oră din cauza unei pene de curent. Stelistul Ifeanyi Emeghara (Nigeria) şi Constant Djapka (Coasta de Fildeş), jucătorul lui Pandurii Tg. Jiu, nu au evoluat. Ieri, în prima partidă din Grupa C: Egipt - Camerun 4-2 (Abdel 14-pen., 82 Zidan 17, 45 / Eto’o 51, 90-pen.). Aseară s-a disputat şi celălalt joc din Grupa C: Sudan - Zambia, iar astăzi sînt programate şi primele meciuri în Grupa D: Tunisia - Senegal şi Africa de Sud - Angola.

Doc Rivers va fi antrenorul Estului la All Star Game

Antrenorul formaţiei Boston Celtics, Doc Rivers, a fost desemnat de NBA să conducă echipa Estului la All Stare Game, meciul vedetelor din baschetul profesionist nord-american, care va avea loc pe 17 februarie, la New Orleans. Echipa lui Doc Rivers a obţinut în acest sezon 33 de victorii şi a suferit doar şase înfrîngeri, Celtics ocupînd prima poziţie în Conferinţa de Est. Jucătorii care vor participa la All Star Game vor fi anunţaţi joi.

Preşedintele FIA susţine că orice echipă acuzată de spionaj va fi exclusă din campionat

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), Max Mosley, a declarat, marţi, că orice echipă din Formula 1 găsită vinovată de spionaj va fi exclusă din campionat. McLaren a fost amendată cu suma de 100 de milioane de dolari şi a pierdut toate punctele cîştigate în clasamentul constructorilor în sezonul 2007, dar piloţii Fernando Alonso şi Lewis Hamilton au rămas în competiţie. “Niciodată nu putem opri ceea ce gîndeşte lumea, dar putem evita transferul de informaţii în formă scrisă sau electronică. Acum este foarte dificil să nu fie lăsate diverse urme din cauza unor astfel de operaţiuni. Data viitoare, indiferent de cine este, nu cred că echipa va mai rămîne în campionat dacă apelează la astfel de practici. Toată lumea s-a mirat de amenda de 100 de milioane, dar alternativa era excluderea, care ar fi fost şi mai scumpă”, a declarat preşedintele FIA, Max Mosley. El s-a referit şi la situaţia financiară a echipelor din campionat şi a precizat că forul va face o analiză în privinţa bugetelor echipelor şi că discuţiile se pot concretiza în următoarele luni. “Probabil că echipele vor renunţa la mai mulţi angajaţi, dar producătorii de maşini acum duc lipsă de ingineri”, a mai afirmat oficialul federaţiei.