Liban - Atentat la Beirut

O explozie violentă s-a produs, ieri, într-un cartier creştin al Beirutului, au declarat surse din domeniul securităţii. Potrivit postului libanez de televiziune LBC TV, atentatul a vizat o maşină a ambasadei americane, aceasta fiind avariată iar şoferul, de origine libaneză, rănit. “Bomba a fost acţionată la trecerea maşinii americane, care era însoţită de un alt vehicul, ce transporta civili, între localităţile Dora şi Quarantaine”, a spus un oficial american. Deflagraţia s-a soldat cu moartea a patru cetăţeni libanezi şi rănirea altor zece.

Franţa - Director sechestrat de angajaţi

Poliţia franceză a intervenit, ieri, la o uzină Miko din estul Franţei, pentru a-l elibera pe directorul britanic, sechestrat de luni în biroul său, de către salariaţi, iar operaţiunea s-a soldat cu 14 răniţi. Directorul britanic de origine indiană, Prakash Patel, a fost reţinut în biroul său în care a petrecut noaptea de luni spre marţi. Acţiunea a fost organizată de sindicate după anunţarea unui proiect de restructurare care prevedea suprimarea a 254 de posturi din totalul de 493. Circa 100 de persoane s-au strîns, marţi, în curtea fabricii, în timp ce alţi salariaţi continuau să ardă pneuri lîngă gard. Patel a depus plîngere, joi, împotriva unui delegat sindical, pentru “injurii cu caracter xenofob”, ceea ce sindicatele au calificat ca fiind o provocare.

Japonia - Ecologişti luaţi ostatici

Doi militanţi împotriva uciderii balenelor au fost luaţi ostatici, marţi şi legaţi de un catarg al unei nave japoneze pentru vînarea balenelor din Oceanul Antarctic, potrivit Societăţii Marine de Conservare Shepherd. Australianul Benjamin Potts şi britanicul Giles Lane, de pe nava Steve Irwin a societăţii Shepherd, au abordat o navă japoneză de vînătoare a balenelor Yashin Maru 2, pentru a-i înmîna căpitanului o scrisoare prin care informau echipajul că ucide ilegal balene. “Ei au reuşit să transmită mesajul, dar nu li s-a mai permis să plece şi să se întoarcă pe vasul nostru”, a precizat purtătoarea de cuvînt a societăţii, Christine Vasic. “Nava Yashin Maru se îndepărtează în continuare de noi şi nu răspunde semnalelor radio”, a adăugat aceasta. Institutul japonez pentru cercetarea cetaceelor a confirmat că doi bărbaţi au fost reţinuţi şi se află într-o încăpere pe balenier, dar a negat că aceştia ar fi legaţi. Societatea Shepherd a cerut Australiei şi Marii Britanii să solicite eliberarea imediată a celor doi membri ai echipajului. Grupul de militanţi a căutat navele japoneze de vînătoare a balenelor în apele Antarcticului şi a declarat că a găsit, marţi, cinci astfel de vase, după care a început urmărirea acestora. “Vom hăitui aceşti braconieri atît cît putem, iar cînd îi vom ajunge le vom dezmembra echipamentele şi vom face tot ceea ce putem fizic, în afară de rănire, pentru a împiedica echipajul în activităţile sale ilegale”, a declarat căpitanul navei Steve Irwin, Paul Watson.

SUA - Alegeri primare în Michigan

Birourile de vot s-au deschis, ieri dimineaţă, în statul Michigan, pentru alegerile primare republicane, scrutin decisiv pentru viitorul unora dintre candidaţii pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie. Scrutinul se anunţă a fi crucial mai ales pentru Mitt Romney, avînd loc în statul în care acesta s-a născut şi în care tatăl lui a fost guvernator. Fostul guvernator al statului Massachusetts a cheltuit milioane de dolari în Iowa şi New Hampshire, dar nu a cîştigat alegerile în niciunul dintre aceste state. El a făcut campanie activă şi în Michigan, statul cu cel mai ridicat nivel al şomajului din SUA, dar a promis să rămînă în cursa electorală, indiferent de rezultatul acestui scrutin. Un eşec nu i-ar mai lăsa speranţe de a cîştiga învestitura partidului. Senatorul statului Arizona, John McCain, care este încurajat de victoria din New Hampshire de săptămîna trecută, vrea să repete această performanţă şi în Michigan. Potrivit mai multor sondaje, McCain are un uşor avans în comparaţie cu principalii săi rivali. Învingător al caucusurilor din Iowa, fostul guvernator al statului Arkansas, Mike Huckabee, este plasat pe locul trei, în faţa fostului senator al statului Tennessee, Fred Thompson şi fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, care au preferat să mizeze pe alegerile din Carolina de Sud şi Florida. Peste şapte milioane de alegători din Michigan sînt înscrişi pe listele electorale. Din cauza unei neînţelegeri între conducerea democrată la nivel naţional şi cea locală, pînă în prezent nu s-au programat alegerile primare democrate din Michigan. Dacă rezultatul cursei pentru Casa Albă este incert pentru moment, un lucru este clar: acest scrutin va fi cel mai scump din istorie, sumele cheltuite în campania electorală putîndu-se ridica la trei miliarde de dolari, de patru ori mai mult decît în 2004, potrivit revistei “Fortune”. Primarul New York-ului, Michael Bloomberg, a anunţat că el singur este dispus să cheltuiască un miliard de dolari, dacă va decide să intre în cursă. Costul campaniei prezidenţiale din 2004, considerat foarte ridicat, a atins 693 de milioane de dolari. În urmă cu 20 de ani, în 1988, campania pentru alegerile prezidenţiale a costat 59 de milioane de dolari, iar Abraham Lincoln a cheltuit cam 100.000 de dolari pentru a fi ales şef al statului, potrivit istoricilor.

Marea Britanie - Londra acuză Moscova că “ia ostatic British Council”

Ministrul britanic de Externe, David Miliband, a acuzat, marţi, Moscova că ia British Council “ostatic”, în condiţiile în care autorităţile ruse au anunţat sancţiuni vizînd centrul cultural. Moscova a anunţat, luni, sancţiuni vizînd centrul cultural britanic British Council, printre care refuzul de a acorda vize noilor săi angajaţi, după redeschiderea a două birouri locale ale centrului în Rusia, în pofida interdicţiei autorităţilor ruse. British Council este în conflict cu autorităţile ruse de ani de zile în ceea ce priveşte statutul său şi nu mai are decît două centre, cu excepţia celui din Moscova, faţă de 15, în urmă cu trei ani. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a admis în luna decembrie că suspendarea British Council reprezintă o ripostă la măsurile luate de Londra împotriva Moscovei, anul trecut. Marea Britanie a expulzat patru diplomaţi ruşi în luna iunie 2007, pentru a replica faţă de ceea ce a calificat drept lipsă de bunăvoinţă din partea Moscovei în rezolvarea dosarului Litvinenko, un fost agent rus otrăvit la Londra.

Slovenia - Reuniune pentru Kosovo

O reuniune a membrilor europeni ai Grupului de Contact pentru Kosovo - Germania, Franţa, Marea Britanie şi Italia - va avea loc, sîmbătă, la Brdo, în apropiere de Ljubljana, la iniţiativa preşedinţiei slovene a UE. La această reuniune nu vor participa reprezentanţii SUA şi Rusiei, celelalte două ţări din Grupul de Contact. Miniştrii de Externe german (Frank-Walter Steinmeier), francez (Bernard Kouchner), britanic (David Miliband) şi italian (Massimo D\'Alema) vor participa la discuţii, împreună cu omologul lor sloven, Dimitrij Rupel. Şeful diplomaţiei UE, spaniolul Javier Solana şi comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, vor figura, de asemenea, printre participanţi. Această reuniune are ca scop examinarea evoluţiei situaţiei din Kosovo, dar nu sînt aşeptate decizii, în condiţiile în care kosovarii intenţionează să îşi proclame unilateral independenţa, în pofida opoziţiei categorice a Serbiei.

Afganistan - Forţe americane suplimentare

SUA vor trimite o forţă suplimentară de 3.200 de puşcaşi marini în Afganistan, pentru a ajuta forţele NATO să lupte cu talibanii şi pentru a antrena forţele afgane de securitate, a informat, marţi, Pentagonul. Decizia suplimentării trupelor americane survine după luni de zile de încercări din partea americanilor de a convinge aliaţii NATO să trimită trupe suplimentare. Actele de violenţă din Afganistan s-au intesificat în ultimii doi ani, talibanii declanşînd un război de gherilă în sudul şi estul ţării, marcat de atentate sinucigaşe şi atacuri cu maşini-capcană în întreaga ţară. Decizia de a trimite trupe suplimentare în Afganistan ar putea fi percepută ca un regres pentru NATO, ai cărui membri nu au putut să răspundă apelurilor americane pentru mai mulţi militari. Lawrence Korb, un fost oficial din Departamentul Apărării, în prezent responsabil al Center for American Progress, consideră că administraţia Bush nu a gestionat corect implicarea NATO, amînîndu-i rolul în evenimentele de după atentatele din 11 septembrie.

Thailanda - Atentat

Cel puţin 27 de persoane au fost rănite în urma exploziei unei bombe, într-o piaţă aglomerată din sudul Thailandei. Autorităţile bănuiesc că este vorba de un atentat pus la cale de rebelii musulmani. Luni, rebelii au organizat o ambuscadă pe traseul unei patrule militare şi au ucis opt soldaţi. Deflagraţia s-a produs după ce un tînăr musulman şi-a parcat motocicleta în apropierea pieţei din capitala provinciei Yala. Bomba era ascunsă în portbagajul vehiculului. Potrivit reprezentanţilor poliţiei, mai mulţi oameni au fost răniţi în busculada care s-a creat din cauza panicii. Este al treilea incident violent petrecut în Thailanda în ultimele zile.