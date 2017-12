Televiziunea publică germană lansează şase noi posturi HD

Televiziunea publică germană ARD va lansa, pe 5 decembrie, şase noi posturi în format High Definition (HD), din care trei sunt tematice şi trei regionale. Cele şase noi televiziuni HD care urmează să fie lansate sunt: EinsPlus, care difuzează programe dedicate adolesceţilor şi tinerilor, Tagesschau24, cu profil informativ, Einsfestival, care difuzează documentare, filme, muzică şi transmisiuni de la diverse festivaluri, şi HR, MDR şi RBB, televiziuni regionale. Aceste noi televiziuni HD din portofoliul ARD vor fi retransmise de operatorul de sateliţi SES Astra.

Televiziunea publică germană ARD a început să transmită programe în format HD pe principalul post din portofoliul său - Das Erste - în februarie 2010. Transmisia de programe HD a fost ulterior extinsă şi pe posturile BR, NDR, SWR, WDR, Phoenix, 3sat şi KiKA, în aprilie 2012. Totodată, Arte HD a început să emită în anul 2009. Pe de altă parte, televiziunea germană cu profil religios Bibel TV îşi va lansa o versiune HD, pe 1 decembrie.

Radiodifuzorul public german ARD este a doua cea mai mare companie publică de media, după British Broadcasting Corporation (BBC). În luna iulie, BBC, radiodifuzorul public britanic, a anunţat că va lansa cinci noi televiziuni în format High Definition (HD) până în prima parte a anului 2014. Aceste televiziuni vor fi versiuni HD ale BBC News, BBC Three, BBC Four, CBeebies şi CBBC. Tot în acest an, BBC a anunţat că îşi va suspenda toate producţiile 3D pentru o perioadă nedeterminată, din cauza slabului interes al telespectatorilor pentru acest tip de programe.