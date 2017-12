Televiziunile obligate să interpreteze știrile pentru surzi

După zeci de ani de așteptare, persoanelor surde din România pare că li se face dreptate și sunt luate în considerare de statul român. Ei vor avea, în sfârșit acces la informația difuzată de televiziuni. O lege publicată de câteva zile în Monitorul Oficial prevede ca cel puțin 30 de minute din buletinele de știri ale televiziunilor să fie interpretate de un specialist în limbajul mimico-gestual, compltând astfel legea audiovizualului. ”Serviciile de programe de televiziune cu acoperire națională vor interpreta în limbajul mimico-gestual și prin titrare sincron în timpul unei durate programate de cel puțin 30 de minute din programele de știri, de analize și dezbatere pe teme politice și/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie” se arată în textul legii. ”Este foarte bună inițiativa. O așteptam de când eram copil și locuiam cu persoanele surde, adică de peste 50 de ani. Și persoanele cu deficiențe de auz au nevoie de informații”, a precizat managerul și interpretul autorizat al Asociației Național e Surzilor din România (ANSR), filiala Constanța, Marcela Vlad. Legea care va intra în vigoare pe 11 octombrie impune și televiziunilor locale aceeași politică, cu deosebirea că acestea pot să aleagă între a interpreta în limbaj mimico-gestual sau a titra știrile. Problema semnalată atât de Directorul Asociației Române de Comunicații Audiovizuale, George Chiriță, cât și de managerul filialei Constanța a ANSR este lipsa unui număr suficient de interpreți. ”La nivelul județului Constanța este un singur interpret autorizat. Eu când am făcut cursuri în prima serie care se specializa și am fost într-o grupă de 36 de persoane din toată țara. Probabil că între timp s-au mai autorizat persoane însă mulți dintre aceștia au și uitat semnele dacă nu au practicat”, a spus Vlad. Ea a mai precizat că persoanele cu deficiențe de auz vor fi mai integrate în viața socială, dacă legea se va aplica din octombrie. ”S-au făcut mai multe demersuri până acum pentru această lege care era vitală pentru integrarea mai bună a acestor persoane și mă bucur că în sfârșit s-a promulgat această lege”, a spus Vlad. Doar la nivelul județului Constanța sunt întregistrate cu acte peste 1000 de persoane cu deficiențe de auz. Inițiatorul legii, deputatul PSD Ovidiu Cristian Iane a afirmat că se ocupă de o campanie dedicată persoanelor cu dizabilități. ” Eu consider că toţi operatorii ar trebui să se supună acestei legi. Nu este vorba numai despre dreptul acestor persoane defavorizate, ci şi despre o educare civică a celorlalţi", a spus Iane. El a susţinut şi că punerea în aplicare a acestei legi nu implică mari costuri pentru televiziuni. ”Nu este vorba de nişte costuri. Costurile sociale sunt mult mai mari. Personalul nu e o problemă - am vorbit cu preşedintele Asociaţiei Surzilor din România, mai ales că la televiziunile locale trebuie doar subtitrare nu şi dublare mimico gestuală”, a mai spus Iane.