Ţelina este bună pentru creier

Banala ţelină, cunoscută în popor mai mult pentru calităţile de îmbunătăţire a funcţiei sexuale, este benefică şi pentru persoanele cu boli cerebrale, precum Alzheimer, potrivit cercetătorilor americani citaţi de mirror.co.uk. Testele efectuate pe cobai au scos la iveală faptul că luteolina – o substanţă care se găseşte în ţelină, ardei gras şi muşeţel – ajută la reducerea inflamării creierului. Experţii cred că banala rădăcină poate combate demenţa, asociată cu inflamarea creierului. Luteolina acţionează prin activarea celulelor sistemului imunitar din creier. Cercetătorii de la Universitatea din Illinois, autorii studiului, descriu substanţa drept un ”agent foarte promiţător”. Studiul a fost publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”.