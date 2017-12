TelVerde la Ministerul Muncii

09:10:04 / 27 August 2014

cjp constanta

Pe rolul Tribunalului Constanta se afla un foarte mare nr de dosare in care pensionarii au actionat in judecata casa judeteana de pensii constanta.In toata Romania la un loc nu exista atatea dosare cate are Contanta.Practic tribunalul Constanta rezolva favorabil toate cererile pe care CJP Constanta refuza sa le rezolve.Ce se intampla la Constanta?Nu se cunosc legile?Se comit nenumarate abuzuri in serviciu contra pensionarilor si nu sunt sanctionate?Pana cand?