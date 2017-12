Tema „Big Brother rutier“ revine

09:03:43 / 06 Aprilie 2016

Pândarii şi şefii lor limitați

Jegoseniile de la rutiera stau de 2 luni incoace la pândă pe str. Baba Novac, in imediata vecinatate cu giratoriul de la intersectia cu Aurel Vlaicu (varianta). In loc sa eficientizeze traficul incarcat in zona dupa-amiaza, militienii (echivalentii hotului pândar ascuns in boscheti) pândesc daca porti centura, daca dai prioritate in giratoriu sau multe alte nimicuri care nu au ca scop eficientizarea traficului. Sunt penalizati DOAR cei care isi urmeaza apoi drumul dinspre varianta spre Baba Novac. ABSOLUT TOTI cei care incalca legea in acea zona, dar isi urmeaza apoi drumul spre ambele sensuri ale soselei de varianta (fie spre Maritimo, fie spre IPMC) SCAPĂ !!!!!! Unde este echitatea, domnilor sefi limitati mintal de la rutiera?????? Daca despre IQ-ul militienilor hamali de strada de la rutiera ne-am convins de mult, speram ca macar sefii lor sa fie un pic mai putin limitati mintal si sa-i organizeze pe pândari spre eficientizarea traficului