Temperaturi de 19 grade C. Iarna mai are de așteptat!

Meteorologii ne aduc vești bune! Și în zilele următoare ne vom bucura de zile plăcute de toamnă, cu soare și fără pic de ploaie. Miercuri, 18 noiembrie, vom avea în Dobrogea temperaturi care vor ajunge la 17 grade Celsius, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Vor fi și nori pe cer, însă în general vom avea parte de vreme frumoasă. Joi, 19 noiembrie, vremea nu se va schimba semnificativ. Vor fi maxime cuprinse între 14 și 17 grade C și minime între 6 și 10 grade C. Vineri, 20 noiembrie, se va încălzi, iar meteorologii prognozează temperaturi de până la 19 grade C. Meteorologii spun că, din 24 noiembrie, temperatura aerului va scădea uşor de la o zi la alta, astfel încât valorile termice se vor apropia de mediile multianuale ale ultimei decade a lunii noiembrie. Prin urmare, maximele diurne vor fi, în medie, de 8 - 10 grade C, iar minimele nocturne de 2 - 4 grade C.