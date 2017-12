Temperaturi de până la 22 de grade C, la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță 3 zile frumoase, la malul Mării Negre! Astfel, marți, 25 aprilie, se anunță vreme frumoasă, cu soare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade C, iar minimele între 4 și 7 grade C. Miercuri, 26 aprilie, vom avea parte, potrivit meteorologilor, de vreme la fel de frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 20 de grade C și minime între 4 și 7 grade C. Joi, 27 aprilie, mercurul în termometru va mai crește; maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade C, iar minimele între 5 și 8 grade C.