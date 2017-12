Temperaturi de peste zero grade Celsius pe Marte

Robotul Curiosity al NASA, care a ajuns la 5 august pe Marte, a înregistrat temperaturi mai mari de zero grade Celsius în craterul Gale, ale cărui peisaje se aseamănă cu statul american Arizona, au anunţat responsabilii programului spaţial. John Grotzinger, expert în cadrul misiunii Institutului de Tehnologie din California (Caltech) din Pasadena, a prezentat patru noi fotografii, într-una din ele putându-se vedea clar diferitele straturi de roci ale colinelor de culoare ocru situate la poalele muntelui Sharp, pe care va trebui să urce Curiosity, în timpul misiunii sale de doi ani. ”Marginea craterului Gale seamănă puţin cu deşertul Mojave din California şi, acum, ceea ce vedeţi seamănă cu regiunea Four Corners, intersecţia statelor Colorado, Arizona, Utah şi New Mexico sau cu Sedona, în Arizona, unde aveţi aceste coline şi aceste platouri”, a precizat expertul. ”Ar trebui să existe minerale hidrate în toate aceste straturi”, a adăugat acesta. Oamenii de ştiinţă consideră că regiunea craterului Gale a avut apă în trecut şi că formaţiunile geologice vechi ale muntelui Sharp ar putea conserva urme de viaţă anterioare. Robotul Curiosity ar putea testa, săptămâna viitoare, primele sale mişcări pe roţi. Prima destinaţie a robotului va fi, în cele din urmă, o zonă denumită Glenelg, la joncţiunea a trei situri geologice considerate interesante. Această zonă este în direcţia opusă muntelui Sharp, însă rămâne adevăratul obiectiv. Robotul ar urma să înainteze două-trei săptămâni pentru a ajunge la Glenelg, însă expertul nu a exclus ideea de a se opri pe drum, dacă robotul va găsi exemplare interesante de roci. Pe termen mai lung, spre sfârşitul anului, experţii îşi vor îndrepta privirea în direcţia muntelui Sharp. Noi poze cu muntele, mai clare, urmează să fie disponibile în una sau două săptămâni.