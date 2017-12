Temperaturi în creştere, burniţă şi ploi slabe în Dobrogea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) estimează, pentru intervalul 3 - 16 februarie 2014, un regim termic aproape normal pentru această perioadă, dar şi precipitaţii în majoritatea zonelor ţării, mai ales sub formă de ploaie şi lapoviţă, în special din 8 februarie. În Dobrogea, până pe 7 februarie, va fi o vreme relativ rece, astfel că media valorilor minime nocturne va fi de -6 şi -2 grade Celsius, iar a maximelor, uşor pozitivă. După 8 februarie, se estimează o creştere a temperaturilor, acestea urmând a se menţine relativ constante până spre sfârşitul celor două săptămâni de prognoză. Media maximelor va fi de 5-8 grade Celsius, valori uşor peste cele climatologic normale, iar pe timpul nopţilor se aşteaptă o medie de 1-4 grade Celsius. Precipitaţiile vor fi neînsemnate, trecătoare: la început fulguieli, apoi ploi slabe sau burniţă. La munte, în cea mai mare parte a intervalului de referinţă, regimul termic diurn se va menţine relativ constant, la valori uşor mai ridicate decât normalul climatologic al perioadei. Media maximelor se va situa în ecartul 0 - 5 grade Celsius. În privinţa temperaturilor minime este estimată o creştere de la medii de -7 şi -4 grade Celsius, în primele zile, la medii de -4 şi -2 grade Celsius în cea de-a doua săptămână de prognoză. Probabilitatea pentru precipitaţii slabe sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare va creşte după 8 februarie. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 3 - 16 februarie 2014, are la bază datele provenite de la Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia. Astăzi, în Dobrogea, vremea va fi schimbătoare ca aspect şi relativ rece. Potrivit Centrului Meteorologic Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unele înnorări în timpul zilei. Izolat se va semnala ceaţă, asociată şi cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 şi 2 grade Celsius, iar cele minime între -9 şi -3 grade Celsius.