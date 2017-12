Temperaturi între +15 şi -20 de grade la acest început de an

Specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) au anunţat că, în luna ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, temperaturile maxime pot atinge 15 grade Celsius. În februarie, regimul termic se va situa peste valorile normale în regiunile din est, urmând ca în martie să fie mai frig în nord-vestul ţării (temperaturile minime ar putea atinge şi -20 de grade Celsius). ANM a precizat, ieri, că temperaturile lunii ianuarie vor depăşi valorile normale în cea mai mare parte a ţării, cantităţile de precipitaţii depăşind valorile climatologice. Şi în luna februarie, temperaturile se vor situa peste valorile normale în regiunile estice, iar în nopţile cele mai reci, temperaturile minime vor coborî sub -15 grade Celsius. Cantităţile de precipitaţii vor fi mai mari decât cele normale în jumătatea nordică a ţării, iar în rest se vor încadra, în general, în limitele obişnuite. ANM a mai precizat că, în luna martie, regimul termic se va situa sub valorile normale în nord-vestul ţării, va depăşi limitele normale în regiunile sud-estice, iar în rest se va încadra în limitele obişnuite. Cele mai mari valori de temperatură din cursul lunii pot depăşi 20 de grade Celsius, în sudul ţării. În nopţile cele mai reci, temperaturile minime vor cobori sub -10 grade Celsius. Cantităţile de precipitaţii vor depăşi valorile normale în majoritatea regiunilor ţării.