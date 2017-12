Temperaturi normale pentru această perioadă, în următoarele două săptămâni; precipitații mixte începând din 5 februarie

Meteorologii estimează pentru următoarele două săptămâni o vreme care se încadrează, în general, în limite normale pentru această perioadă, cu excepția weekendului următor, când temperatura maximă va scădea spre un grad Celsius în majoritatea zonelor, iar probabilitatea de precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare va fi mai mare, reiese din prognoza meteo valabilă pentru perioada 2-15 februarie 2015, publicată, astăzi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În Dobrogea, vremea va fi caldă pentru începutul lunii februarie în primele zile de prognoză. După o ușoară scădere de temperatură în 3 februarie, valorile termice diurne vor ajunge la o medie regională de 10-11 grade, în 5 și 6 februarie. Aceeași evoluție se estimează și pentru valorile minime de temperatură, respectiv o scădere a acestora până în jurul valorii de minus un grad în 4 februarie, iar în următoarele două zile, o creștere semnificativă spre o medie de 4-5 grade. Scăderea de temperatură se va produce începând de vineri, 7 februarie, urmând ca regimul termic să se situeze sub mediile climatologice specifice acestei perioade, până aproape de finalul intervalului. Mediile maximelor termice se vor apropia de limita de îngheț, respectiv între zero și două grade, iar în nopțile cele mai reci din a doua săptămână de prognoză sunt posibile valori sub—5...-6 grade. Până în data de 7 februarie, temporar, vor fi mai ales ploi, în general slabe cantitativ. Ulterior, probabilitatea de precipitații va fi mai mică, cu excepția zilelor de 11 și 12 februarie, când vor fi posibile ninsori.