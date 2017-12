Câmpul de presiune atmosferică ridicată în care ne aflăm accentuează pierderea nocturnă de căldură şi astfel valorile termice coboară sub minus 10 grade, până la minus 20, chiar şi mai mult în depresiunile intramontane. În partea a doua a săptămânii circulaţia atmosferică dinspre vest se accentuează şi aduce mase de aer din ce în ce mai cald. Încălzirea se va simţi mai accentuat la deal şi la munte, fiindcă în zonele joase aerul rece va fi dislocuit cu întârziere. Treptat regimul termic va intra în limite normale. Joi vom scăpa de ger şi maximele vor fi pozitive, până la valori de 4, 5 grade, cu excepţia regiunilor din centrul ţării. Astăzi, vremea va fi rece, şi din nou geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării. Pe timpul zilei însă, soarele se arăta în cea mai mare parte a teritoriului, dar nu are deocamdată putere să şi încălzească prea tare. În zonele joase sunt posibile şi înnorări în răstimpuri şi pe arii restrânse se formează ceaţă. Vântul însă, nu va trece de moderat în nicio regiune. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 8 şi plus 2 grade. Marţi dimineaţă va fi din nou ger. Deşi maximele mai cresc cu 1, 2 grade în unele zone, la amiază cele mai mici valori vor fi tot în centrul ţării. Minus 5, minus 6 grade sunt prognozate în Cluj şi Miercurea Ciuc, iar cele mai mari valori plus 2, plus 3 grade sunt aşteptate în nordul Moldovei. Cerul va fi variabil, iar local, în zonele joase va fi ceaţă. Vântul va avea intensificări doar la munte. Miercuri, din nou ger în zori, dar pe areale ceva mai restrânse decât în zilele precedente. Încălzirea timidă a vremii se va simţi mai bine la deal şi la munte. Cerul va fi variabil, iar în zonele joase pe arii restrânse va fi ceaţă, dimineaţa. Temperaturile maxime sunt în jur de minus 2, minus 3 grade, în Transilvania, dar în restul ţării predomină valorile pozitive, care pot ajunge la 3, 4 grade în Drobeta, în zonele de deal din sudul ţării, dar şi în Moldova.